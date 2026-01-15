La danza come opportunità per i giovani: a Pontinia va avanti “Virtuoso”

Virtuoso è un progetto di danza nato a Pontinia che, in poco più di un anno, si è affermato come una delle realtà formative più dinamiche nel panorama coreutico della provincia di Latina. Avviato nel 2024, il progetto è giunto già alla sua terza edizione, confermando una crescita costante in termini di partecipazione, qualità artistica e opportunità offerte ai giovani danzatori.

Ideato dal coreografo e insegnante di danza Cristian Petroni, direttore artistico dell’iniziativa, insieme a Marina Pacioni, direttrice esecutiva, Virtuoso nasce con l’obiettivo di valorizzare i talenti del territorio, offrendo occasioni concrete di studio, confronto e crescita attraverso l’incontro diretto con professionisti affermati della danza, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il debutto del progetto risale al 21 settembre 2024, con una prima edizione dedicata alla danza Heels, che ha visto come ospite Emanuela Troncone, ballerina e coreografa di rilievo nel panorama nazionale. Fin dall’esordio, Virtuoso ha registrato un forte interesse da parte di allievi, scuole e associazioni, ponendo le basi per uno sviluppo rapido e strutturato.

La seconda edizione, svoltasi il 24 maggio 2025, ha coinvolto circa 80 allievi, grazie anche alla presenza di Ilenia Battista e Mattia Tuzzolino, mentre la terza edizione, tenutasi il 21 dicembre 2025, ha superato i 70 partecipanti, confermando la partecipazione attiva e trasversale delle realtà formative del territorio. In quest’ultima occasione hanno preso parte al progetto Antonio Ciarciello e Francesco Totaro, professionisti riconosciuti nei rispettivi ambiti artistici.

Un elemento distintivo di Virtuoso è l’attenzione alla continuità formativa. Le scuole e le associazioni coinvolte hanno la possibilità di assegnare borse di studio ai propri allievi più meritevoli per le edizioni successive, favorendo la costruzione di percorsi di crescita concreti e strutturati. Nell’ultima edizione sono state attivate otto borse di studio, a conferma dell’impatto reale del progetto sul percorso artistico dei giovani danzatori.

Virtuoso si caratterizza inoltre per la qualità degli ospiti coinvolti, professionisti che mettono la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni, portando una formazione di alto livello anche al di fuori dei grandi centri urbani e offrendo un contatto diretto con il mondo professionale della danza.

Il progetto continua a crescere restando fedele alla propria missione: valorizzare il talento, creare opportunità e fornire strumenti concreti per lo sviluppo dell’espressività e dell’identità artistica dei partecipanti. La prossima edizione, prevista per il 21 maggio, introdurrà importanti novità che accompagneranno Virtuoso verso una struttura ancora più solida e ambiziosa.