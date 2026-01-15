Sabaudia, finanziamento di oltre 78 mila euro per rafforzare la macchina amministrativa

Il Comune di Sabaudia ottiene oltre 78 mila euro di finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il rafforzamento della propria macchina amministrativa. L’ente è infatti tra quelli ammessi al contributo previsto dall’avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato alla modernizzazione organizzativa e digitale delle amministrazioni locali.

Un intervento che guarda al futuro partendo dalle esigenze quotidiane degli uffici comunali. Le risorse consentiranno di migliorare il funzionamento interno dell’ente, rendendo più efficienti i processi amministrativi, adeguando gli strumenti di lavoro e potenziando il sistema informatico, in linea con il percorso di digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini.

Il progetto prevede anche un investimento significativo sulle competenze del personale comunale. La formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano un passaggio centrale per accompagnare il cambiamento e garantire risposte più rapide, puntuali ed efficaci alle richieste della cittadinanza.

«Investire sulla capacità amministrativa significa investire direttamente sulla qualità della vita dei cittadini», sottolinea il consigliere comunale Marco Mincarelli. «Dietro ogni pratica, ogni richiesta e ogni servizio c’è una persona che attende una risposta. Con queste risorse forniremo all’amministrazione strumenti più efficienti ed efficaci per rispondere più velocemente ai bisogni reali della comunità».

Per Mincarelli si tratta di «una grande occasione per rafforzare il territorio, migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e trasformare l’innovazione in benefici concreti per i cittadini». Un percorso che si inserisce in continuità con quanto già avviato grazie ai precedenti finanziamenti Pnrr, pari a 120 mila euro, destinati al passaggio al cloud. «Un risultato che conferma l’impegno dell’amministrazione nell’intercettare tutte le opportunità disponibili – conclude il consigliere delegato all’informatica – ma anche la competenza dei collaboratori che hanno istruito le procedure necessarie all’ottenimento dei fondi, ai quali va il mio ringraziamento».