Fiamme Gialle, a Sabaudia tutto pronto per festeggiare i campioni del mondo di Shanghai 2025

Tutto è pronto al III Nucleo Atleti di Sabaudia per festeggiare i campioni del mondo di canottaggio Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento. Il quartetto delle Fiamme Gialle, il 25 settembre scorso, ha conquistato la medaglia d’oro in “quattro di coppia” ai Campionati del Mondo Assoluti disputati in Cina a Shanghai.

All’interno del Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli” saranno accolti da numerose autorità civili, militari e sportive tra le quali spicca la presenza del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.D. Antonio Marco Appella. Sarà presente la Sezione Giovanile gialloverde che applaudirà i loro beniamini, atleti da seguire ed emulare.

Sarà una vera e propria festa per celebrare questi quattro campioni che, dopo l’argento olimpico di Parigi 2024, nel 2025 sono stati capaci di riconfermarsi leader nella specialità del “quattro di coppia”. Un risultato che ha consentito all’Italia remiera di tornare sul gradino più alto del podio, nella specialità del “quattro di coppia”, dopo sette anni dall’ultima volta, quando nel 2018 a Plovdiv in Bulgaria, un altro equipaggio tutto Fiamme Gialle conquistò l’oro mondiale. Due terzi di quell’imbarcazione era composta proprio da Gentili, Panizza e Rambaldi, mentre al numero quattro al posto di Chiumento era presente Filippo Mondelli.