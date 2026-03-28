CRONACA
Dal 1° aprile sosta libera e gratuita a Formia
Sosta libera e gratuita su tutto il territorio comunale di Formia a partire dal primo aprile 2026. Lo rende noto l’amministrazione comunale, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino a nuove disposizioni. La misura riguarda l’intero territorio cittadino e consente agli automobilisti di parcheggiare senza pagamento, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e della segnaletica presente. Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare comunque attenzione alle indicazioni stradali e alle eventuali limitazioni già in vigore, che continueranno a essere valide anche durante il periodo di gratuità della sosta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’ente o contattare il servizio di Polizia Locale.
CRONACA
Sicrezza stradale, attivo a Cisterna il semaforo tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti
Sicurezza stradale al centro degli interventi nel territorio di Cisterna di Latina, dove è attivo il sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche all’incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti. Un punto considerato particolarmente sensibile per la viabilità cittadina, anche per la presenza nelle vicinanze di una scuola dell’infanzia e di una scuola primaria. A chiarire le modalità di funzionamento è il comandante della Polizia Locale, Raoul De Michelis, che precisa come le sanzioni vengano elevate esclusivamente per il passaggio con semaforo rosso. Il comandante sottolinea inoltre che non incide sull’accertamento la presenza dell’attraversamento pedonale rialzato, posizionato dopo la linea di arresto: il superamento del dosso avviene infatti quando l’infrazione è già stata commessa. Dai dati raccolti emerge che la percentuale dei veicoli sanzionati è pari allo 0,34% del traffico complessivo, circa un mezzo ogni 300 in transito.
CRONACA
Latina, tre etti di cocaina in auto, arrestato un 27enne romeno
LATINA – Fermato per un controllo stradale dai Carabinieri del Sezione Radiomobile di Latina, è stato arrestato, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 27 anni residente a Latina. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì. In auto, il ragazzo aveva tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina. Due gli sono stati trovati durante una perquisizione personale sotto gli abiti, l’altro era nascosto sotto il sedile dell’auto. nel cruscotto invece c’era un coltello a serramanico.
A casa del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.
Il materiale rinvenuto è stato repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., e la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.
L’arrestato, è agli arresti domiciliari
CRONACA
Tragico incidente stradale a Sermoneta, muore Chiara Tenore, 22 anni. Un ferito grave
SERMONETA – Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Sermoneta nella zona industriale. Nello scontro per cause tutte da accertare tra un’utilitaria e un camion ha perso la vita la conducente della vettura, una ragazza di 22 anni residente a Sezze.
Ferito gravemente l’uomo che era in auto con lei, un familiare 39enne elitrasportato al San Camillo di Roma. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, Sul posto anche l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco.
La vittima, Chiara Tenore lavorava in un bar ed era molto conosciuta.
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