CRONACA
Tragico incidente stradale a Sermoneta, muore Chiara Tenore, 22 anni. Un ferito grave
SERMONETA – Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Sermoneta nella zona industriale. Nello scontro per cause tutte da accertare tra un’utilitaria e un camion ha perso la vita la conducente della vettura, una ragazza di 22 anni residente a Sezze.
Ferito gravemente l’uomo che era in auto con lei, un familiare 39enne elitrasportato al San Camillo di Roma. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, Sul posto anche l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco.
La vittima, Chiara Tenore lavorava in un bar ed era molto conosciuta.
CRONACA
Maltrattamenti, 40enne di Latina sorpreso in casa della ex si cala dal balcone: arrestato
LATINA – Ha violato ripetutamente il divieto di avvicinamento impostogli dal giudice per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e nelle scorse settimane è stato addirittura sorpreso in casa della donna mentre, all’arrivo dei carabinieri, cercava di scappare calandosi da un balcone. I militari della Stazione di Latina hanno eseguito oggi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale nei confronti di un 40enne di Latina. L’inasprimento della misura cautelare era stato chiesto dalla Procura della Repubblica di fronte al comportamento dell’uomo che, già a febbraio, era stato tratto in arresto poiché sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima.
CRONACA
Sentenza ex Svar favorevole al Comune, via al Piano Olim Palus 2032
LATINA – Il Tribunale Civile di Latina ha rigettato la domanda, presentata dalla società Immobiliare Romagnoli, di retrocessione dei beni e dell’area acquisiti dal Comune di Latina attraverso esproprio nello spazio a tutti noto come ex Svar. Contestualmente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, quantificata dalla stessa società in 7.645.77,62 euro.
Ne hanno dato notizia, questa mattina, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, esprimendo soddisfazione per il verdetto che consente di procedere speditamente verso l’approvazione definitiva del piano di zona “Olim Palus 2032”, adottato con delibera di Consiglio comunale dello scorso gennaio.
“Ringrazio l’Avvocatura comunale – ha affermato la prima cittadina – per l’egregio lavoro svolto in difesa degli interessi della collettività. La chiusura di questo contenzioso consentirà di portare a termine la rigenerazione urbana in un’area lasciata al degrado per troppi anni. Ringrazio, altresì, l’assessore Muzio per essersi presa carico di questa vicenda complessa, non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche giudiziario, considerando l’elevato numero di contenziosi che vanno avanti da tanti anni. La buona notizia di oggi conferma la validità dell’interesse pubblico alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare, che risolve l’esigenza abitative di 622 persone. Oggi si aprono prospettive reali e concrete per una trasformazione profonda dell’area. La nostra amministrazione vuole fornire risposte concrete e strutturate all’emergenza abitativa, lavorare per la riqualificazione urbanistica delle aree degradate e migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri”.
“Ero fiduciosa dell’esito di questa causa – ha aggiunto l’assessore Muzio – perché stiamo lavorando alacremente per portare avanti l’edilizia pubblica, i piani di zona incluso quello riguardante l’ex Svar oggi piano Olim Palus 2032. Grazie alla costituzione del tavolo tecnico, istituito con deliberazione di giunta della scorsa estate, si è garantita la massima efficacia e rapidità nel portare avanti l’iter del piano, assicurando il coordinamento tra tutti i settori comunali coinvolti, inclusa l’Avvocatura. L’intervento sull’Ex Svar non rappresenta solo un’operazione di edilizia pubblica fondamentale e una ricucitura essenziale alla riqualificazione di tutto il quartiere, ma è una grande occasione di rigenerazione urbana e risanamento ambientale, a cui abbiamo lavorato per questi quasi tre anni di amministrazione, insieme agli uffici e ai dirigenti, che ringrazio, con studi approfonditi per dare finalmente esecuzione a un piano rimasto per anni bloccato. Ringrazio il presidente della commissione Urbanistica Roberto Belvisi e i commissari per il lavoro di approfondimento svolto, consentendo l’adozione del Piano all’inizio di quest’anno.”
CRONACA
Pasqua sicura, sequestrati 3mila prodotti non a norma tra Gaeta e Formia
Controlli intensificati in vista della Pasqua e primi risultati sul territorio. La Guardia di Finanza della provincia di Latina ha sequestrato circa 3mila prodotti pasquali non a norma, ritenuti potenzialmente pericolosi per i consumatori. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, che hanno eseguito verifiche mirate in alcuni esercizi commerciali di Gaeta, dopo un’attività di monitoraggio e analisi dei dati. All’interno di un emporio sono stati trovati e sequestrati articoli di vario tipo, tra cui pulcini, uova decorative e altri oggetti tipici delle festività. Se immessi sul mercato, avrebbero generato incassi per circa 50mila euro. I prodotti sono risultati irregolari perché privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa: mancavano infatti indicazioni su produttore, importatore e sede legale. Si tratta di elementi fondamentali per garantire la tracciabilità e la sicurezza degli articoli, soprattutto quando provengono da Paesi extra Unione Europea. Per questo motivo è scattato il sequestro e la segnalazione del titolare dell’attività all’autorità competente. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 26mila euro. L’operazione rientra nei controlli rafforzati in vista delle festività, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori commerciali.
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