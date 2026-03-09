Giro dell’Agro Pontino 2026: successo ad Ardea tra sport e spiacevoli furti

Domenica 8 marzo Ardea ha ospitato la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026, organizzata dall’Asd Team Morichini Campion Bike. La giornata, caratterizzata da un clima quasi primaverile, ha visto al via numerosi atleti provenienti da diverse squadre del territorio, pronti a confrontarsi in un circuito competitivo a porte aperte.

La gara ha visto protagonisti Gianmarco Grigioni del Team Euronics e Matteo Fiorentini dell’ASD IFI Bike, che hanno animato fin dalle prime battute la corsa con una fuga a due. Grigioni ha poi conquistato la vittoria in solitaria, precedendo Fiorentini e Edoardo Placidi (ASD Ricambi Bike Center) sul podio della categoria Adulti. Tra i Senior ha vinto Valerio Garofalo (Team Euronics), seguito da Alfredo Di Sano (ASD Anzio Bike) e Carlo Alberto Casciaro (Veleka Italia).

Nella seconda partenza, decisiva è stata l’azione finale di Roberto Maggioli (ASD Picar Ciclo Millennio), che ha tagliato il traguardo in solitaria nella categoria Gentlemen. Igor Peruzzo e Massimo Costa hanno completato il podio. Tra i Supergentlemen, la vittoria è andata a Marco Quaglia (Veleka Italia), seguito da Terenzio Carpentieri e Paolo Casconi.

Purtroppo la manifestazione è stata segnata anche da un episodio spiacevole: durante le premiazioni, alcune persone hanno rubato una quindicina di biciclette parcheggiate, suscitando sgomento tra i presenti. La Commissione Ciclistica Opes ha espresso piena solidarietà agli atleti colpiti, condannando il gesto e ribadendo i valori di rispetto e sportività che contraddistinguono il circuito.

Il Giro dell’Agro Pontino proseguirà domenica 15 marzo con la terza tappa a Roccasecca (FR), organizzata dal G.S. Master Bike Lazio, con nuove sfide per gli appassionati del ciclismo amatoriale. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social del circuito e sul sito opeslatina.it.