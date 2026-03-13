SPORT
Al Francioni Latina-Siracusa, Volpe: “Partita importantissima”
LATINA – Il Latina si prepara ad affrontare il Siracusa nel match in programma sabato 14 marzo (alle 14,30) sul campo del Francioni”. Uno sconto diretto che i nerazzurri devono vincere. “Io penso che ci arriviamo arrabbiati, perché la partita di domenica sicuramente ha lasciato rabbia, ha lasciato amarezza, soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di giocare con l’uomo in più per gran parte della partita ed è normale che qualcosa ha lasciato. Sicuramente però nel calcio la cosa più importante è come reagisci, abbiamo analizzato la partita – ha detto il Mister – , sappiamo che potevamo fare di più, sappiamo che dovevamo prenderci delle responsabilità più in campo, però sappiamo pure che non possiamo rimanere legati a quello che è stato ma bisogna pensare a quello che c’è da fare”.
Nella conferenza stampa che precede la 31° giornata di serie C, l’allenatore del Latina ha spiegato che l’ultima partita in casa del Salerno è stata analizzata a fondo. “Dico sempre che le cose bisogna prima pensarle, poi desiderarle e poi andarsele a prendere, questo è un messaggio che ho cercato di trasmettere alla squadra, perché la rabbia deve diventare energia, deve diventare forza e l’unico modo per dimostrarlo è il campo, con atteggiamento, con intensità e con una grandissima voglia di vincere. Non dobbiamo, non dobbiamo sempre pensare che tutto sia negativo, che tutto sia nero, perché se quando sono arrivato mi avessero detto che al 13 marzo il Latina era fuori da play-out ed era in finale di Coppa Italia, penso che avrei fatto un grandissimo sorriso e sarei stato felice, quindi cerchiamo di vedere sempre le cose positive, sappiamo benissimo che abbiamo sette partite per centrare il nostro (2:49) obiettivo e sappiamo pure che la partita di domani è una partita davvero importante”, ha concluso mister Volpe.
SPORT
Giro dell’Agro Pontino 2026: successo ad Ardea tra sport e spiacevoli furti
Domenica 8 marzo Ardea ha ospitato la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026, organizzata dall’Asd Team Morichini Campion Bike. La giornata, caratterizzata da un clima quasi primaverile, ha visto al via numerosi atleti provenienti da diverse squadre del territorio, pronti a confrontarsi in un circuito competitivo a porte aperte.
La gara ha visto protagonisti Gianmarco Grigioni del Team Euronics e Matteo Fiorentini dell’ASD IFI Bike, che hanno animato fin dalle prime battute la corsa con una fuga a due. Grigioni ha poi conquistato la vittoria in solitaria, precedendo Fiorentini e Edoardo Placidi (ASD Ricambi Bike Center) sul podio della categoria Adulti. Tra i Senior ha vinto Valerio Garofalo (Team Euronics), seguito da Alfredo Di Sano (ASD Anzio Bike) e Carlo Alberto Casciaro (Veleka Italia).
Nella seconda partenza, decisiva è stata l’azione finale di Roberto Maggioli (ASD Picar Ciclo Millennio), che ha tagliato il traguardo in solitaria nella categoria Gentlemen. Igor Peruzzo e Massimo Costa hanno completato il podio. Tra i Supergentlemen, la vittoria è andata a Marco Quaglia (Veleka Italia), seguito da Terenzio Carpentieri e Paolo Casconi.
Purtroppo la manifestazione è stata segnata anche da un episodio spiacevole: durante le premiazioni, alcune persone hanno rubato una quindicina di biciclette parcheggiate, suscitando sgomento tra i presenti. La Commissione Ciclistica Opes ha espresso piena solidarietà agli atleti colpiti, condannando il gesto e ribadendo i valori di rispetto e sportività che contraddistinguono il circuito.
Il Giro dell’Agro Pontino proseguirà domenica 15 marzo con la terza tappa a Roccasecca (FR), organizzata dal G.S. Master Bike Lazio, con nuove sfide per gli appassionati del ciclismo amatoriale. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social del circuito e sul sito opeslatina.it.
SPORT
Basket B, Benacquista Latina batte Imola 83-84 e conquista il secondo posto
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista una vittoria preziosissima sul parquet della Virtus Imola al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Il successo per 83-84 al PalaRuggi vale la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri, che salgono a 46 punti in classifica e si portano al secondo posto, alle spalle della Pielle Livorno (50 punti), vittoriosa nel match casalingo contro l’Andrea Costa Imola. Restano invece indietro le altre dirette concorrenti: la Virtus Roma, sconfitta in questa giornata e ferma anch’essa a quota 46 ma con una gara in più disputata, e la Juvecaserta, che resta a 44 punti dopo la battuta di arresto sul campo di Chiusi. Sia Latina, che Caserta hanno una gara da recuperare.
Un risultato di grande valore per la squadra di coach Franco Gramenzi, arrivato nonostante le importanti assenze nel roster nerazzurro: oltre a quelle di Gallo e Simonetti, Latina ha dovuto fare a meno anche del proprio capitano Andrea Pastore, fermato da un risentimento muscolare.
Dopo la 31ª giornata il campionato osserverà ora una pausa per la disputa della Final Four di Coppa Italia LNP. La Benacquista tornerà in campo domenica 22 marzo, quando sarà attesa da un’altra sfida di altissimo livello sul campo della capolista Pielle Livorno.
SPORT
Ritorno da Dubai per Cisterna Volley, festa all’arrivo per familiari e tifosi
CISTERNA – Il Cisterna Volley è tornato a casa dopo il torneo di Dubai atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di oggi con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato da Dubai alle ore 11 (14 italiane). Dal Terminal 3 dello scalo romano partenza in pullman con destinazione Cisterna: ad attendere la squadra tifosi e familiari. Il bus alle 21.05 ha varcato l’ingresso principale di via delle Province, accolto da un grandissimo applauso.
Il Cisterna Volley (giocatori, staff e dirigenti per un totale di 21 persone) era sbarcato a Dubai giovedì 26 febbraio, prima gara giocata nel Nas Tournament venerdì 27 febbraio. Sabato 28 febbraio iniziano gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. L’ultimo della serie il 7 marzo, l’ennesimo drone su Dubai, proprio all’aeroporto. Il timore di restare bloccati, superato ieri pomeriggio col l’atteso decollo. E cinque minuti dopo le 21 finalmente giù dal pullman, per l’abbraccio della città. Ad attendere la squadra al Palasport si sono date appuntamento un centinaio di persone, tra loro anche il vicesindaco di Cisterna Maria Innamorato e il presidente del consiglio comunale Quirino Mancini.
“E’ stato bello trovare questa accoglienza dopo dieci giorni che non sono stati semplici – ha sottolineato il direttore sportivo Candido Grande – Quando sono iniziati gli attacchi, la paura è stata tanta, da Dubai abbiamo cercato di trasmettere serenità a famiglie e tifosi, ma eravamo veramente preoccupati. Quando sembrava che la situazione si fosse, in parte, tranquillizzata, sabato i nuovi attacchi, sempre preceduti dai messaggi del Governo degli Emirati inviati sui nostri telefoni. Drone anche all’aeroporto, e parecchi voli cancellati: in noi di nuovo lo sconforto e il timore di non poter partire. Per fortuna non è stato annullato il nostro viaggio, ma l’ultima notte passata a Dubai l’abbiamo trascorsa nella parte più bassa dell’hotel. Non è stato semplice, abbiamo vissuto dei giorni che avremmo decisamente evitato anche in merito al trattamento ricevuto. Ma adesso non voglio pensarci, l’importante è essere qui”.
Facce stanche, ma distese, quelle della squadra, e dello staff. «Vi assicuro che questa accoglienza che ci è stata riservata stasera ha rappresentato un momento davvero bello e felice, e non sono frasi di circostanza, lo penso veramente – ha sottolineato il coach Daniele Morato – Adesso ci aspetta una settimana di riposo, ci vuole, è necessaria soprattutto a livello mentale”.
La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 16 marzo, per riprendere la preparazione in vista dei playoff quinto posto che si giocheranno a partire da inizio aprile.
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