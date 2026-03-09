SPORT
Basket B, Benacquista Latina batte Imola 83-84 e conquista il secondo posto
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista una vittoria preziosissima sul parquet della Virtus Imola al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Il successo per 83-84 al PalaRuggi vale la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri, che salgono a 46 punti in classifica e si portano al secondo posto, alle spalle della Pielle Livorno (50 punti), vittoriosa nel match casalingo contro l’Andrea Costa Imola. Restano invece indietro le altre dirette concorrenti: la Virtus Roma, sconfitta in questa giornata e ferma anch’essa a quota 46 ma con una gara in più disputata, e la Juvecaserta, che resta a 44 punti dopo la battuta di arresto sul campo di Chiusi. Sia Latina, che Caserta hanno una gara da recuperare.
Un risultato di grande valore per la squadra di coach Franco Gramenzi, arrivato nonostante le importanti assenze nel roster nerazzurro: oltre a quelle di Gallo e Simonetti, Latina ha dovuto fare a meno anche del proprio capitano Andrea Pastore, fermato da un risentimento muscolare.
Dopo la 31ª giornata il campionato osserverà ora una pausa per la disputa della Final Four di Coppa Italia LNP. La Benacquista tornerà in campo domenica 22 marzo, quando sarà attesa da un’altra sfida di altissimo livello sul campo della capolista Pielle Livorno.
SPORT
Ritorno da Dubai per Cisterna Volley, festa all’arrivo per familiari e tifosi
CISTERNA – Il Cisterna Volley è tornato a casa dopo il torneo di Dubai atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di oggi con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato da Dubai alle ore 11 (14 italiane). Dal Terminal 3 dello scalo romano partenza in pullman con destinazione Cisterna: ad attendere la squadra tifosi e familiari. Il bus alle 21.05 ha varcato l’ingresso principale di via delle Province, accolto da un grandissimo applauso.
Il Cisterna Volley (giocatori, staff e dirigenti per un totale di 21 persone) era sbarcato a Dubai giovedì 26 febbraio, prima gara giocata nel Nas Tournament venerdì 27 febbraio. Sabato 28 febbraio iniziano gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. L’ultimo della serie il 7 marzo, l’ennesimo drone su Dubai, proprio all’aeroporto. Il timore di restare bloccati, superato ieri pomeriggio col l’atteso decollo. E cinque minuti dopo le 21 finalmente giù dal pullman, per l’abbraccio della città. Ad attendere la squadra al Palasport si sono date appuntamento un centinaio di persone, tra loro anche il vicesindaco di Cisterna Maria Innamorato e il presidente del consiglio comunale Quirino Mancini.
“E’ stato bello trovare questa accoglienza dopo dieci giorni che non sono stati semplici – ha sottolineato il direttore sportivo Candido Grande – Quando sono iniziati gli attacchi, la paura è stata tanta, da Dubai abbiamo cercato di trasmettere serenità a famiglie e tifosi, ma eravamo veramente preoccupati. Quando sembrava che la situazione si fosse, in parte, tranquillizzata, sabato i nuovi attacchi, sempre preceduti dai messaggi del Governo degli Emirati inviati sui nostri telefoni. Drone anche all’aeroporto, e parecchi voli cancellati: in noi di nuovo lo sconforto e il timore di non poter partire. Per fortuna non è stato annullato il nostro viaggio, ma l’ultima notte passata a Dubai l’abbiamo trascorsa nella parte più bassa dell’hotel. Non è stato semplice, abbiamo vissuto dei giorni che avremmo decisamente evitato anche in merito al trattamento ricevuto. Ma adesso non voglio pensarci, l’importante è essere qui”.
Facce stanche, ma distese, quelle della squadra, e dello staff. «Vi assicuro che questa accoglienza che ci è stata riservata stasera ha rappresentato un momento davvero bello e felice, e non sono frasi di circostanza, lo penso veramente – ha sottolineato il coach Daniele Morato – Adesso ci aspetta una settimana di riposo, ci vuole, è necessaria soprattutto a livello mentale”.
La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 16 marzo, per riprendere la preparazione in vista dei playoff quinto posto che si giocheranno a partire da inizio aprile.
SPORT
Basket, Latina in campo per affrontare la Virtus Imola
Domenica 8 marzo alle ore 18:00, al PalaRuggi, i nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket torneranno in campo per affrontare la Virtus Imola, formazione guidata in panchina da coach Baldiraghi e attualmente diciottesima con 14 punti, gli stessi di Pesaro che chiude la graduatoria, ma con lo scontro diretto sfavorevole nei confronti degli imolesi. Una posizione che rende la sfida particolarmente delicata per la squadra romagnola, determinata a conquistare punti preziosi per provare a risalire la classifica.
Nelle ultime tre giornate la Virtus non è riuscita a muovere la classifica, cedendo prima nello scontro diretto contro Pesaro e poi contro due delle squadre più attrezzate del campionato come Livorno, in trasferta, e Virtus Roma. In precedenza, però, Imola aveva dimostrato di poter essere un’avversaria pericolosa, conquistando un successo a sorpresa sul campo della Luiss Roma e replicando la settimana successiva con una vittoria casalinga contro Quarrata.
Nel roster imolese il principale riferimento offensivo è la guardia lituana Eimantes Stankevicius, arrivato a dicembre dal Jonava e protagonista di un impatto immediato grazie alle sue medie di 20.2 punti, 8.2 rimbalzi e 4.2 assist a partita. Il giocatore non faceva ancora parte della squadra nella gara d’andata, disputata il 2 novembre 2025 al Palasport di Cisterna di Latina, quando furono i nerazzurri di coach Gramenzi ad avere la meglio con il punteggio finale di 79-72.
Sul fronte Benacquista il morale è alto, così come la concentrazione. I nerazzurri sono saliti a quota 44 punti grazie al filotto di otto successi consecutivi e occupano la quarta posizione a pari merito con Caserta (entrambe le squadre hanno una gara da recuperare e, al momento, lo scontro diretto è favorevole ai campani, che si imposero di un solo punto nella sfida d’andata al PalaPiccolo).
I ragazzi guidati da coach Franco Gramenzi sono consapevoli delle insidie che può nascondere la partita di domenica: ogni squadra merita rispetto, a prescindere dalla posizione che occupa. Nessuna formazione può essere sottovalutata, soprattutto in questa fase della stagione in cui ogni punto può rivelarsi determinante per il raggiungimento degli obiettivi.
SPORT
Al Francioni Latina batte Sorrento 2-0
LATINA – Latina batte Sorrento per 2-0 nella trentesima giornata di Serie C Sky WiFi. Allo stadio Francioni hanno segnato al 40’ Giacomo Lipani e nella ripresa al 66’ il bomber nerazzurro Giacomo Parigi . I tre punti portano il Latina fuori dalla zona Play out. “Una gara dal peso specifico molto importante”, aveva detto alla vigilia mister Volpe che oggi è stato costretto a seguire la partita dagli spalti a causa della squalifica.
