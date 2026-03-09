Basket B, Benacquista Latina batte Imola 83-84 e conquista il secondo posto

CISTERNA – Il Cisterna Volley è tornato a casa dopo il torneo di Dubai atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di oggi con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato da Dubai alle ore 11 (14 italiane). Dal Terminal 3 dello scalo romano partenza in pullman con destinazione Cisterna: ad attendere la squadra tifosi e familiari. Il bus alle 21.05 ha varcato l’ingresso principale di via delle Province, accolto da un grandissimo applauso.

Il Cisterna Volley (giocatori, staff e dirigenti per un totale di 21 persone) era sbarcato a Dubai giovedì 26 febbraio, prima gara giocata nel Nas Tournament venerdì 27 febbraio. Sabato 28 febbraio iniziano gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. L’ultimo della serie il 7 marzo, l’ennesimo drone su Dubai, proprio all’aeroporto. Il timore di restare bloccati, superato ieri pomeriggio col l’atteso decollo. E cinque minuti dopo le 21 finalmente giù dal pullman, per l’abbraccio della città. Ad attendere la squadra al Palasport si sono date appuntamento un centinaio di persone, tra loro anche il vicesindaco di Cisterna Maria Innamorato e il presidente del consiglio comunale Quirino Mancini.

“E’ stato bello trovare questa accoglienza dopo dieci giorni che non sono stati semplici – ha sottolineato il direttore sportivo Candido Grande – Quando sono iniziati gli attacchi, la paura è stata tanta, da Dubai abbiamo cercato di trasmettere serenità a famiglie e tifosi, ma eravamo veramente preoccupati. Quando sembrava che la situazione si fosse, in parte, tranquillizzata, sabato i nuovi attacchi, sempre preceduti dai messaggi del Governo degli Emirati inviati sui nostri telefoni. Drone anche all’aeroporto, e parecchi voli cancellati: in noi di nuovo lo sconforto e il timore di non poter partire. Per fortuna non è stato annullato il nostro viaggio, ma l’ultima notte passata a Dubai l’abbiamo trascorsa nella parte più bassa dell’hotel. Non è stato semplice, abbiamo vissuto dei giorni che avremmo decisamente evitato anche in merito al trattamento ricevuto. Ma adesso non voglio pensarci, l’importante è essere qui”.

Facce stanche, ma distese, quelle della squadra, e dello staff. «Vi assicuro che questa accoglienza che ci è stata riservata stasera ha rappresentato un momento davvero bello e felice, e non sono frasi di circostanza, lo penso veramente – ha sottolineato il coach Daniele Morato – Adesso ci aspetta una settimana di riposo, ci vuole, è necessaria soprattutto a livello mentale”.

La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 16 marzo, per riprendere la preparazione in vista dei playoff quinto posto che si giocheranno a partire da inizio aprile.