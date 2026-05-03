APPUNTAMENTI
Camminata nella natura e colazione condivisa: il San Benedetto-Einaudi-Mattei apre le porte al territorio
Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9.00, l’I.I.S. “San Benedetto-Einaudi-Mattei” di Latina invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale all’insegna della natura, del benessere e della condivisione. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’identità dell’Istituto e il forte legame che lo unisce al territorio. Il programma prevede una suggestiva passeggiata tra i filari e i sentieri dell’Azienda Agraria scolastica: un percorso guidato pensato per far vivere ai partecipanti un’esperienza diretta a contatto con l’ambiente naturale. Ad accompagnare il gruppo saranno i professori Costa e Caiazzo, mentre durante il percorso i docenti Donnini e Batistoni illustreranno le attività didattiche e produttive dell’Istituto, offrendo uno sguardo concreto sulle opportunità formative proposte. “Aprire le porte del nostro Istituto alla cittadinanza è un invito a conoscere la nostra identità più autentica” – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Viti. – “Crediamo in una scuola che vada oltre le aule, capace di creare momenti di incontro, dialogo e crescita condivisa con il territorio.”
Al termine della camminata è previsto un momento conviviale: una colazione curata dal professor De Rosa, pensata per valorizzare i prodotti locali e favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti, in un clima accogliente e informale.
Un appuntamento da non perdere per riscoprire il valore del tempo condiviso, del contatto con la natura e del dialogo tra scuola e comunità.
APPUNTAMENTI
A Cisterna torna “Il Maggio della Cultura 2026” della scuola Plinio il Vecchio
LATINA – Prenderà il via domani la quinta edizione de “Il Maggio della Cultura” dell’Istituto “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, un appuntamento ormai consolidato che pone al centro la lettura come strumento di crescita personale, scoperta e relazione. I libri accompagnano bambini e ragazzi per tutto l’anno scolastico, diventando ponti verso mondi lontani e occasioni preziose per esplorare il proprio vissuto interiore.
Nel corso del mese, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado avranno l’opportunità di incontrare autori e autrici, dialogare con loro e dare un volto alle storie che li hanno accompagnati.
“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura come esperienza viva, condivisa e generativa di bellezza. Si ringraziano le docenti referenti del progetto “Librinsieme 3.0”, Chiara Olivieri e Angelica De Franceschi.
All’interno della rassegna culturale si terrà un evento di spicco nell’ambito del percorso di Educazione civica di istituto, organizzato dalla referente prof.ssa Maria Teresa Suglia: l’incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, che rappresenta una testimonianza viva dell’impegno e del coraggio nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata”.
Gli appuntamenti:
– 4 e 5 maggio incontro con la scrittrice Elisa Vincenzi
– 7 e 8 maggio incontro con lo scrittore e illustratore Premio Andersen Sergio Olivotti
– 11 maggio incontro con Fiammetta Borsellino
– 12 maggio incontro con lo scrittore Luca Azzolini
– 18 maggio incontro con la scrittrice Linda Traversi
– 25 maggio incontro con la scrittrice Valentina Rodini
APPUNTAMENTI
Latina, biblioteche libere nelle aree verdi: il desiderio dei bambini diventa realtà
Quattro bacheche di crossbooking in legno saranno installate in altrettante aree verdi di Latina: nei giardini del Palazzo comunale, presso l’area dell’ex circoscrizione amministrativa di Borgo San Michele, al parco di via Roccagorga e all’impianto sportivo outdoor Vincenzo D’Amico.
L’iniziativa nasce da una proposta del Consiglio delle bambine e dei bambini ed è stata formalizzata con una delibera di giunta approvata su indirizzo del sindaco Matilde Celentano. Il dipartimento Manutenzioni provvederà ora a individuare con precisione i punti di installazione delle bacheche, già acquistate, e a curare tutti gli interventi necessari.
“Questa richiesta mi era stata rivolta personalmente dai piccoli consiglieri, attraverso una lettera consegnata nell’ultimo giorno del Consiglio 2024-2025” ha dichiarato il sindaco Celentano. “Grazie al lavoro degli uffici, degli assessorati alle Politiche giovanili e all’Istruzione, della consigliera referente Francesca Pagano e ai fondi della Regione Lazio, già impiegati anche per altre iniziative, questo desiderio diventerà realtà. Le bacheche di crossbooking saranno vere e proprie ‘biblioteche libere’ dedicate ai più piccoli: un progetto che invita a lasciare un libro in un luogo pubblico affinché altri possano leggerlo e rimetterlo in circolo. Un modo concreto per promuovere la lettura, favorire la condivisione e educare al rispetto dei beni comuni”.
“Con l’approvazione della delibera – aggiunge la consigliera Francesca Pagano, delegata al Consiglio delle bambine e dei bambini – prende forma un desiderio espresso con grande entusiasmo dai giovani consiglieri. Nell’ultima seduta 2024-2025 avevano scritto al Sindaco una lettera ricca di emozione, chiedendo di poter creare spazi nelle aree verdi per lo scambio di libri tra bambini. Grazie al finanziamento della Regione Lazio e alle autorizzazioni già ottenute, si procederà ora con l’installazione delle bacheche e, a seguire, con un’inaugurazione condivisa con i bambini. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e promuove valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, particolarmente sentiti dalle nuove generazioni”.
APPUNTAMENTI
Lievito: oggi termina il Festival con un ospite d’eccezione: l’attore e regista Rocco Papaleo
Oggi ultima giornata di Lievito, il festival che anche quest’anno ha toccato punte altissime e che sin da ora dà appuntamento al pubblico per la prossima edizione. Il Premio Lievito di quest’anno va all’associazione Quartieri Connessi, per il suo impegno attivo sui temi del sociale, della cultura e della partecipazione. Ha ritirato il riconoscimento il presidente Ferdinando Cedrone.
Oggi Domenica 3 maggio si comincia alle 17 con la presentazione e firmacopie di “La petite Sicile – Passaggi di confine: voci e storie di migrazione” (Oblomov), di Andrea Ferraris. L’autore si mette in viaggio sulle rotte dei migranti, raccogliendone i racconti, ascoltandone le esperienze, ed interrogandosi al tempo stesso sul proprio ruolo di testimone. L’incontro è moderato da Luciano Cisi e si terrà in Sala Grande a Palazzo M.
Alle 18, un altro “viaggio”, stavolta all’interno della Costituzione, con Luigi De Magistris. L’ex Pm antimafia e parlamentare nel libro “Attuare la Costituzione”, che presenterà in un incontro moderato dalla giornalista Licia Pastore sempre in Sala Grande a Palazzo M, dimostra come sia possibile mettere in pratica la legge fondamentale della Repubblica dal basso. Anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti.
Il sipario cala sull’undicesima edizione del festival alle 21 al Cinema Corso. Qui Lievito conclude il suo programma con l’appuntamento clou della sua giornata: la proiezione del film “Il bene comune”. La pellicola sarà presentata durante un incontro con il regista e protagonista Rocco Papaleo e con la costumista Sara Fanelli. La narrazione è semplice, ma toccante: è la storia di quattro detenute che si svolge tra le vette del Pollino durante un viaggio di trasformazione. Il loro cammino diventa un racconto corale sulla solidarietà e sul bisogno profondo di essere ascoltati. La presentazione del film di Papaleo è uno degli eventi più attesi dell’edizione di quest’anno del festival, a chiusura della triade di respiro nazionale con lo Strega Tour e il concerto-incontro con Daniele Silvestri. Ingresso: biglietto cinema; prevendite aperte direttamente al botteghino.
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