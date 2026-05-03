APPUNTAMENTI
Latina, biblioteche libere nelle aree verdi: il desiderio dei bambini diventa realtà
Quattro bacheche di crossbooking in legno saranno installate in altrettante aree verdi di Latina: nei giardini del Palazzo comunale, presso l’area dell’ex circoscrizione amministrativa di Borgo San Michele, al parco di via Roccagorga e all’impianto sportivo outdoor Vincenzo D’Amico.
L’iniziativa nasce da una proposta del Consiglio delle bambine e dei bambini ed è stata formalizzata con una delibera di giunta approvata su indirizzo del sindaco Matilde Celentano. Il dipartimento Manutenzioni provvederà ora a individuare con precisione i punti di installazione delle bacheche, già acquistate, e a curare tutti gli interventi necessari.
“Questa richiesta mi era stata rivolta personalmente dai piccoli consiglieri, attraverso una lettera consegnata nell’ultimo giorno del Consiglio 2024-2025” ha dichiarato il sindaco Celentano. “Grazie al lavoro degli uffici, degli assessorati alle Politiche giovanili e all’Istruzione, della consigliera referente Francesca Pagano e ai fondi della Regione Lazio, già impiegati anche per altre iniziative, questo desiderio diventerà realtà. Le bacheche di crossbooking saranno vere e proprie ‘biblioteche libere’ dedicate ai più piccoli: un progetto che invita a lasciare un libro in un luogo pubblico affinché altri possano leggerlo e rimetterlo in circolo. Un modo concreto per promuovere la lettura, favorire la condivisione e educare al rispetto dei beni comuni”.
“Con l’approvazione della delibera – aggiunge la consigliera Francesca Pagano, delegata al Consiglio delle bambine e dei bambini – prende forma un desiderio espresso con grande entusiasmo dai giovani consiglieri. Nell’ultima seduta 2024-2025 avevano scritto al Sindaco una lettera ricca di emozione, chiedendo di poter creare spazi nelle aree verdi per lo scambio di libri tra bambini. Grazie al finanziamento della Regione Lazio e alle autorizzazioni già ottenute, si procederà ora con l’installazione delle bacheche e, a seguire, con un’inaugurazione condivisa con i bambini. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e promuove valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, particolarmente sentiti dalle nuove generazioni”.
APPUNTAMENTI
Lievito: oggi termina il Festival con un ospite d’eccezione: l’attore e regista Rocco Papaleo
Oggi ultima giornata di Lievito, il festival che anche quest’anno ha toccato punte altissime e che sin da ora dà appuntamento al pubblico per la prossima edizione. Il Premio Lievito di quest’anno va all’associazione Quartieri Connessi, per il suo impegno attivo sui temi del sociale, della cultura e della partecipazione. Ha ritirato il riconoscimento il presidente Ferdinando Cedrone.
Oggi Domenica 3 maggio si comincia alle 17 con la presentazione e firmacopie di “La petite Sicile – Passaggi di confine: voci e storie di migrazione” (Oblomov), di Andrea Ferraris. L’autore si mette in viaggio sulle rotte dei migranti, raccogliendone i racconti, ascoltandone le esperienze, ed interrogandosi al tempo stesso sul proprio ruolo di testimone. L’incontro è moderato da Luciano Cisi e si terrà in Sala Grande a Palazzo M.
Alle 18, un altro “viaggio”, stavolta all’interno della Costituzione, con Luigi De Magistris. L’ex Pm antimafia e parlamentare nel libro “Attuare la Costituzione”, che presenterà in un incontro moderato dalla giornalista Licia Pastore sempre in Sala Grande a Palazzo M, dimostra come sia possibile mettere in pratica la legge fondamentale della Repubblica dal basso. Anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti.
Il sipario cala sull’undicesima edizione del festival alle 21 al Cinema Corso. Qui Lievito conclude il suo programma con l’appuntamento clou della sua giornata: la proiezione del film “Il bene comune”. La pellicola sarà presentata durante un incontro con il regista e protagonista Rocco Papaleo e con la costumista Sara Fanelli. La narrazione è semplice, ma toccante: è la storia di quattro detenute che si svolge tra le vette del Pollino durante un viaggio di trasformazione. Il loro cammino diventa un racconto corale sulla solidarietà e sul bisogno profondo di essere ascoltati. La presentazione del film di Papaleo è uno degli eventi più attesi dell’edizione di quest’anno del festival, a chiusura della triade di respiro nazionale con lo Strega Tour e il concerto-incontro con Daniele Silvestri. Ingresso: biglietto cinema; prevendite aperte direttamente al botteghino.
APPUNTAMENTI
Lievito: Grande successo al D’Annunzio per la serata con Daniele Silvestri
La serata con Daniele Silvestri, uno degli appuntamenti più attesi dell’undicesima edizione del Lievito Festival, si è confermata un grande successo, registrando il tutto esaurito al Teatro comunale D’Annunzio di Atina. L’incontro, dal titolo “Parole, musica, partecipazione”, ha saputo mantenere le promesse della vigilia, offrendo al pubblico non un semplice concerto ma un’esperienza intensa e condivisa, sospesa tra musica e riflessione. In un arrangiamento essenziale per voce e pianoforte elettrico, Silvestri ha proposto alcuni dei suoi brani più rappresentativi, tra cui il recente singolo “Sana e robusta Costituzione”, accolto con grande attenzione e partecipazione.
A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stato il dialogo sul palco con il direttore artistico Renato Chiocca, che ha guidato un confronto autentico e coinvolgente. Ne è emersa una riflessione profonda sulla realtà contemporanea, sui temi della cittadinanza e sul ruolo della musica come strumento di consapevolezza civile.
Il pubblico, numeroso e partecipe, ha seguito con attenzione ogni momento della serata, alternando ascolto raccolto a calorosi applausi. Il teatro si è trasformato così in uno spazio vivo di condivisione, dove parole e musica si sono intrecciate in un racconto capace di emozionare e far pensare.
Una serata intensa e riuscita, che ha confermato ancora una volta la capacità del festival di proporre appuntamenti di alto valore culturale e umano.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza a Latina, iscrizioni già sold out: 16 squadre al via
Iscrizioni chiuse con largo anticipo per il torneo “Basket in Piazza – Trofeo Terna”: a Latina sono già esauriti i posti per la terza edizione, in programma dal 29 giugno al 25 luglio in Piazza del Popolo.
Sedici le squadre partecipanti, otto Junior e otto Senior, per un totale di circa 240 atleti. L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Basket con il supporto del Comune e sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro, sarà dedicato alla memoria di Emmanuel Miraglia.
Le gare si disputeranno con nuovi orari pensati per contrastare il caldo estivo: alle 19.30 per gli Junior e alle 21.30 per i Senior. Le rose, composte da 15 giocatori ciascuna, potranno essere integrate fino alle fasi iniziali del torneo, ma senza possibilità di trasferimenti tra squadre.
La formula resta quella mista, con almeno una giocatrice in campo per ogni quarto, e coinvolge atleti provenienti da diverse realtà del territorio.
Tra i team da battere, nei Junior, i campioni in carica di New Age Erborist, mentre nei Senior il titolo è nelle mani della squadra oggi denominata Isolpontinia.
Dopo i numeri record dello scorso anno, con circa 60mila presenze, l’arena allestita sotto l’Intendenza di Finanza si prepara a diventare nuovamente il cuore di un villaggio sportivo aperto alla città, con tribune, eventi collaterali e area food.
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