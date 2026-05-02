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CRONACA

Spari alla prof di Aprilia, Eithan Bondì ai domiciliari: “Sono pentito”. Accusa derubricata

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1 ora fa

Si è svolta ieri nel carcere di regina Coeli a Roma, dove si trovava in stato di fermo, l’udienza di convalida per Eitan Bondì il 21 enne accusato di aver sparato alla prof di Aprilia il 25 aprile. Il giudice non ha convalidato il fermo, ma ha emesso una nuova ordinanza  disponendo i domiciliari e derubricando il reato da tentato omicidio plurimo e detenzione di armi, a tentate lesioni pluriaggravate.

Il giovane davanti al Gip ha reso dichiarazioni spontanee, dimostrandosi pentito del suo gesto. Il suo legale all’uscita dal carcere ha spiegato che l’arma  – così come spiegato da Bondì alla polizia al momento dell’arresto, era stata gettata in un cassonetto. L’avvocato ha spiegato cesare Gai ha spiegato che saranno necessari accertamenti tecnici per poter ricostruire le reali potenzialità della pistola. La perizia sarà utile anche a confermare o smentire quanto riferito dall’arrestato che ha assicurato di non aver modificato o potenziato la pistola da softair utilizzata.

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CRONACA

Latina: paura in via Svetonio, un forte boato ha allarmato i residenti. Nessuna traccia è stata trovata

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1 giorno fa

1 Maggio 2026

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“Sono scesi tutti in strada per la paura ma non c’era traccia di cosa sia esploso. Hanno guardato anche sotto le macchine, non c’era fumo, non c’era niente”.  Queste le parole di una residente della zona ed è  ancora  avvolto nel mistero quanto accaduto ieri sera tra via Ezio e via Svetonio a Latina. Poco prima della mezzanotte un forte boato ha allarmato la zona. Tra le ipotesi c’è quella del petardo lanciato in aria. Sul posto carabinieri vigili del fuoco e personale del 118, nessun danno e nessun ferito. Anche i cittadini hanno girato per le strade limitrofe per trovare qualcosa che fosse riconducibile all’esplosione, ma non è stato trovato nulla. Le indagini sono in corso .

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CRONACA

Terracina, scontro fra pullman del Cotral sull’Appia, 20 passeggeri feriti

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2 giorni fa

30 Aprile 2026

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cotral

TERRACINA – Uno scontro tra due bus del Cotral si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e ha causato il ferimento di oltre 20 persone. L’impatto è avvenuto nel tratto dei camping dove uno dei due mezzi, sembra fermo in quel momento, è stato tamponato violentemente da un altro mezzo della stessa flotta di trasporto pubblico regionale che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. A bordo si trovavano anche studenti di rientro a casa dopo la scuola. Soccorsi dalle ambulanze del 118 sono trasferiti in diversi ospedali della zona.  Ferito anche l’autista del secondo pullman. Non è chiara ancora la dinamica di quanto accaduto.

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CRONACA

Latina, si apre una voragine in Via Guido Reni vicino all’ospedale

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2 giorni fa

30 Aprile 2026

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LATINA – Una voragine nell’asfalto di Via Guido Reni a pochi passi dall’ospedale di Latina. Si è aperta oggi pomeriggio  e a dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno bloccato l’area  e transennato il tratto: una buca di un metro per un metro e mezzo. La portata del cedimento stradale ha fatto ipotizzare che si stata un’azione corrosiva causata da una perdita dalla rete idrica. Sul posto Acqualatina e una squadra di operai  incaricati di rimettere in sicurezza il tratto.

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