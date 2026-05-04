APPUNTAMENTI
“Cronache culturali dalle terre pontine”, al Caffe’ Poeta il nuovo libro di Francesco Tetro
LATINA – Sarà presentato mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 presso il Caffè Poeta in piazza del Popolo a Latina, il nuovo libro di Francesco Tetro, “Cronache culturali dalle terre pontine” edito da Atlantide. Una raccolta di 217 articoli gustosissimi realizzati dall’autore per il quotidiano “Il Tempo” dal marzo 2006 al settembre 2010, specificatamente per la rubrica “Latina da vivere”. Come scrive Agostino Attanasio nella prefazione si tratta di “Una miniera, uno scrigno di notizie, informazioni, sapienti ragguagli e saggi brevi” che spiccano per la limpidezza della scrittura e la varietà dei temi. Pagine che spaziano dalle vicende della famiglia Caetani dal medioevo al ‘900, ricche di dettagli poco conosciuti, al vissuto delle comunità ebraiche sul territorio; dall’ampia documentazione su Duilio Cambellotti alle produzioni cinematografiche in Palude pontina, dalla pinacoteca di Littoria alle vicende dei musei contemporanei, dalla morte del figlio del patriota Cesare Battisti in una sciagura ferroviaria tra Minturno e Sessa Aurunca alle case di Aldo Manuzio a Bassiano e Venezia, da Riccardo Cuor di Leone al porto di Terracina a Menotti Garibaldi bonificatore di Carano, passando per i processi di magia al Fogliano a mille altre microstorie avvenute sulla via Severiana, Satricum, Ninfa, Norba e ulteriori località pontine, tutte da leggere d’un fiato e conservare.
Arricchisce il volume un utile indice dei nomi con ben 1.000 persone per orientarsi e rintracciare fatti e dettagli narrativi. Ad affiancare l’autore mercoledì sera ci saranno Agostino Attanasio, già sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato e direttore dell’Archivio di Stato di Latina, e l’editore Dario Petti. Francesco Tetro, originario di Sacile (Pordenone), conosciuto e stimato divulgatore culturale, già assessore alla cultura del comune di Latina negli anni Novanta, ha compiuto gli studi di architettura (IUAV) e di storia dell’arte (Roma-La Sapienza). Docente di disegno tecnico, studio del territorio, storia dell’arte. Professionalmente si è occupato di design (pattern per ceramiche e tessili, arredi), di progettazione civile privata, pubblica (IACP) e urbanistica (P.P. del centro storico di Sabaudia e di Borgo San Donato), elaborando saggi sull’uso e la tutela del verde urbano (Parchi Robinson) e territoriale (Parco Nazionale del Circeo), sull’arredo e sui contenuti museali (Museo “Duilio Cambellotti”, Museo “Mario Valeriani”, “Antiquarium” di Latina, Museo Storico di Terracina). Direttore del Museo del Paesaggio e della cultura materiale di Maenza (LT), già direttore scientifico del Polo Museale di Latina (Galleria d’arte moderna e contemporanea, Museo “M. Valeriani” della medaglia, della grafica incisa e della fotografia, Museo “D. Cambellotti”, Antiquarium e relativi cataloghi), studioso delle arti decorative e industriali del XIX e XX secolo.
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Camminata nella natura e colazione condivisa: il San Benedetto-Einaudi-Mattei apre le porte al territorio
Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9.00, l’I.I.S. “San Benedetto-Einaudi-Mattei” di Latina invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata speciale all’insegna della natura, del benessere e della condivisione. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’identità dell’Istituto e il forte legame che lo unisce al territorio. Il programma prevede una suggestiva passeggiata tra i filari e i sentieri dell’Azienda Agraria scolastica: un percorso guidato pensato per far vivere ai partecipanti un’esperienza diretta a contatto con l’ambiente naturale. Ad accompagnare il gruppo saranno i professori Costa e Caiazzo, mentre durante il percorso i docenti Donnini e Batistoni illustreranno le attività didattiche e produttive dell’Istituto, offrendo uno sguardo concreto sulle opportunità formative proposte. “Aprire le porte del nostro Istituto alla cittadinanza è un invito a conoscere la nostra identità più autentica” – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Viti. – “Crediamo in una scuola che vada oltre le aule, capace di creare momenti di incontro, dialogo e crescita condivisa con il territorio.”
Al termine della camminata è previsto un momento conviviale: una colazione curata dal professor De Rosa, pensata per valorizzare i prodotti locali e favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti, in un clima accogliente e informale.
Un appuntamento da non perdere per riscoprire il valore del tempo condiviso, del contatto con la natura e del dialogo tra scuola e comunità.
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A Cisterna torna “Il Maggio della Cultura 2026” della scuola Plinio il Vecchio
LATINA – Prenderà il via domani la quinta edizione de “Il Maggio della Cultura” dell’Istituto “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, un appuntamento ormai consolidato che pone al centro la lettura come strumento di crescita personale, scoperta e relazione. I libri accompagnano bambini e ragazzi per tutto l’anno scolastico, diventando ponti verso mondi lontani e occasioni preziose per esplorare il proprio vissuto interiore.
Nel corso del mese, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado avranno l’opportunità di incontrare autori e autrici, dialogare con loro e dare un volto alle storie che li hanno accompagnati.
“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura come esperienza viva, condivisa e generativa di bellezza. Si ringraziano le docenti referenti del progetto “Librinsieme 3.0”, Chiara Olivieri e Angelica De Franceschi.
All’interno della rassegna culturale si terrà un evento di spicco nell’ambito del percorso di Educazione civica di istituto, organizzato dalla referente prof.ssa Maria Teresa Suglia: l’incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, che rappresenta una testimonianza viva dell’impegno e del coraggio nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata”.
Gli appuntamenti:
– 4 e 5 maggio incontro con la scrittrice Elisa Vincenzi
– 7 e 8 maggio incontro con lo scrittore e illustratore Premio Andersen Sergio Olivotti
– 11 maggio incontro con Fiammetta Borsellino
– 12 maggio incontro con lo scrittore Luca Azzolini
– 18 maggio incontro con la scrittrice Linda Traversi
– 25 maggio incontro con la scrittrice Valentina Rodini
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Latina, biblioteche libere nelle aree verdi: il desiderio dei bambini diventa realtà
Quattro bacheche di crossbooking in legno saranno installate in altrettante aree verdi di Latina: nei giardini del Palazzo comunale, presso l’area dell’ex circoscrizione amministrativa di Borgo San Michele, al parco di via Roccagorga e all’impianto sportivo outdoor Vincenzo D’Amico.
L’iniziativa nasce da una proposta del Consiglio delle bambine e dei bambini ed è stata formalizzata con una delibera di giunta approvata su indirizzo del sindaco Matilde Celentano. Il dipartimento Manutenzioni provvederà ora a individuare con precisione i punti di installazione delle bacheche, già acquistate, e a curare tutti gli interventi necessari.
“Questa richiesta mi era stata rivolta personalmente dai piccoli consiglieri, attraverso una lettera consegnata nell’ultimo giorno del Consiglio 2024-2025” ha dichiarato il sindaco Celentano. “Grazie al lavoro degli uffici, degli assessorati alle Politiche giovanili e all’Istruzione, della consigliera referente Francesca Pagano e ai fondi della Regione Lazio, già impiegati anche per altre iniziative, questo desiderio diventerà realtà. Le bacheche di crossbooking saranno vere e proprie ‘biblioteche libere’ dedicate ai più piccoli: un progetto che invita a lasciare un libro in un luogo pubblico affinché altri possano leggerlo e rimetterlo in circolo. Un modo concreto per promuovere la lettura, favorire la condivisione e educare al rispetto dei beni comuni”.
“Con l’approvazione della delibera – aggiunge la consigliera Francesca Pagano, delegata al Consiglio delle bambine e dei bambini – prende forma un desiderio espresso con grande entusiasmo dai giovani consiglieri. Nell’ultima seduta 2024-2025 avevano scritto al Sindaco una lettera ricca di emozione, chiedendo di poter creare spazi nelle aree verdi per lo scambio di libri tra bambini. Grazie al finanziamento della Regione Lazio e alle autorizzazioni già ottenute, si procederà ora con l’installazione delle bacheche e, a seguire, con un’inaugurazione condivisa con i bambini. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e promuove valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, particolarmente sentiti dalle nuove generazioni”.
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