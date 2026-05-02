APPUNTAMENTI
Basket in Piazza a Latina, iscrizioni già sold out: 16 squadre al via
Iscrizioni chiuse con largo anticipo per il torneo “Basket in Piazza – Trofeo Terna”: a Latina sono già esauriti i posti per la terza edizione, in programma dal 29 giugno al 25 luglio in Piazza del Popolo.
Sedici le squadre partecipanti, otto Junior e otto Senior, per un totale di circa 240 atleti. L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Basket con il supporto del Comune e sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro, sarà dedicato alla memoria di Emmanuel Miraglia.
Le gare si disputeranno con nuovi orari pensati per contrastare il caldo estivo: alle 19.30 per gli Junior e alle 21.30 per i Senior. Le rose, composte da 15 giocatori ciascuna, potranno essere integrate fino alle fasi iniziali del torneo, ma senza possibilità di trasferimenti tra squadre.
La formula resta quella mista, con almeno una giocatrice in campo per ogni quarto, e coinvolge atleti provenienti da diverse realtà del territorio.
Tra i team da battere, nei Junior, i campioni in carica di New Age Erborist, mentre nei Senior il titolo è nelle mani della squadra oggi denominata Isolpontinia.
Dopo i numeri record dello scorso anno, con circa 60mila presenze, l’arena allestita sotto l’Intendenza di Finanza si prepara a diventare nuovamente il cuore di un villaggio sportivo aperto alla città, con tribune, eventi collaterali e area food.
APPUNTAMENTI
Terracina, torna “Regina Theatri”: il Teatro Romano protagonista della terza edizione
Torna a Terracina il Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”: al via la terza edizione con un calendario di eventi dal 2 maggio al 27 giugno, tra il Teatro Romano di Terracina e il Complesso Monumentale di San Domenico. La rassegna, promossa dall’amministrazione comunale e dedicata alla valorizzazione della Via Appia, riconosciuta patrimonio Unesco, punta ancora una volta a unire spettacolo e patrimonio storico, portando arti performative in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.
Ad aprire il festival, sabato 2 maggio, sarà lo spettacolo “Il Viaggio di Francesco”, con drammaturgia e regia di Pino Quartullo. Tra gli appuntamenti in programma anche momenti musicali, come l’omaggio a Ennio Morricone previsto per il 30 maggio. L’iniziativa, a ingresso libero, è realizzata con il contributo della Regione Lazio e affidata all’associazione Officina Zero, con la direzione artistica di Gemma Marigliani.
Dopo il successo delle prime due edizioni, il festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del territorio, con l’obiettivo di rendere vivi e accessibili spazi storici attraverso il linguaggio dell’arte.
APPUNTAMENTI
Lievito, Daniele Silvestri sold out: al D’Annunzio i suoi brani iconici in un inedito arrangiamento per voce e pianoforte elettrico
LATINA – Sabato 2 maggio Lievito vivrà una delle giornate più intense e attese della sua undicesima edizione con uno degli eventi di punta del festival: l’incontro con Daniele Silvestri, in scena al teatro comunale D’Annunzio a partire dalle ore 21, appuntamento (sold out) dal titolo “Parole, musica, partecipazione con Daniele Silvestri”. “Non sarà un concerto né soltanto uno spettacolo, ma un momento di riflessione condivisa. In un arrangiamento inedito per voce e pianoforte elettrico, l’artista eseguirà alcuni dei suoi brani più rappresentativi, tra cui “Sana e robusta Costituzione”, il nuovo singolo pubblicato nelle ultime settimane, che conferma la sua capacità di osservare il presente e tradurlo in musica”, spiegano Da Lievito.
Sul palco il cantautore dialogherà con il direttore artistico della rassegna Renato Chiocca, in un confronto pensato per restituire quella lettura profonda della realtà che da sempre caratterizza il suo percorso artistico. «Ospitare Daniele Silvestri a Lievito – sottolinea Chiocca – significa offrire alla città un’occasione rara di incontro autentico con un artista che ha saputo fare della parola uno strumento di consapevolezza civile. La sua capacità di raccontare il presente attraverso la musica, senza mai rinunciare alla profondità e alla complessità, rappresenta perfettamente lo spirito del festival. Sarà una serata speciale, intensa, in cui il teatro diventerà uno spazio di ascolto, confronto ed emozioni condivise».
La giornata si aprirà alle ore 11 nella sala grande di Palazzo M con la presentazione del volume di Francesco Moriconi “Al limitare della palude. La modernizzazione elettrofinanziaria di Gino Clerici, da Pometia Italica a Littoria”. Il saggio ricostruisce un passaggio cruciale e poco indagato della storia del territorio, riportando alla luce il progetto di Pometia Italica e il ruolo dell’iniziativa privata nella pianificazione urbana precedente alla fondazione di Littoria. Un contributo importante per comprendere le origini del territorio pontino e le sue trasformazioni storiche. L’incontro sarà moderato da Licia Pastore.
Alle 17.30, sempre in sala grande, spazio a una testimonianza di grande valore civile con la giornalista e scrittrice pontina Angela Iantosca che racconterà il suo ultimo libro “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di 21 afghane in lotta per la vita”, uscito a febbraio e presentato anche al Senato. Il volume dà voce a 21 donne afghane in fuga dal regime talebano costruendo un parallelo simbolico con le 21 Madri Costituenti: stesso coraggio, stessa forza, stessa battaglia per la libertà e l’autodeterminazione oltre ogni confine geografico e temporale.
L’incontro, a cura di Articolo 21, porterà al centro le loro storie, segnate da divieti e privazioni ma anche da resistenza, consapevolezza e desiderio di futuro. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza in sala di Fatima, una delle giovani testimoni coinvolte nel volume, accompagnata dalla madre Sakina: una testimonianza diretta che offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare da vicino il volto umano di queste battaglie. Dialogherà con l’autrice Raffaele Di Ronza.
Nel pomeriggio torna anche Lievito Kids con “Io so cosa fare”, in programma alle 16 nella sala caminetto di Palazzo M. Protagonista sarà Vanessa Policicchio Rizzoli con il libro “La formula del coraggio”, vincitore del premio letterario Città Cava de’ Tirreni 2025 e del premio Simonetta Lamberti. Attraverso la storia di Coniglio, i bambini saranno accompagnati in una riflessione delicata e concreta sul significato della paura e della fiducia in sé stessi. A seguire, un laboratorio creativo porterà ogni partecipante a realizzare la propria “porta del coraggio”, un’esperienza simbolica e manuale per trasformare le paure in possibilità di crescita. La prenotazione è obbligatoria tramite QR code.
Alle 19, nel cortile di Palazzo M, tornerà anche la musica dal vivo con i Black Tail, progetto indierock di Latina dalle sonorità di matrice americana, capace di muoversi tra atmosfere introspettive e ritmiche alt-rock d’oltreoceano. Reduci dalla recente tournée come gruppo spalla dei Los Lobos, che li ha portati sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 14 febbraio, Cristiano Pizzuti (voce e chitarra), Roberto Bonfanti (batteria), Simone Sciamanna (chitarra) e Cristina Marcelli (basso) accompagneranno il pubblico in un live che farà da ponte verso la serata evento al teatro D’Annunzio, mantenendo il filo rosso della musica come spazio di racconto, ascolto e condivisione.
APPUNTAMENTI
Primo Maggio Latina 2026: Briga protagonista in Piazza del Popolo insieme ai talenti emergenti
Sarà una grande festa di musica e talento quella in programma il 1° maggio a Latina. A partire dalle ore 18:00, Piazza del Popolo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione del “Primo Maggio Latina”, evento a ingresso libero e gratuito che unisce spettacolo e valorizzazione degli artisti emergenti.
Ospite d’eccezione della serata sarà Briga, tra i nomi più amati della scena musicale italiana contemporanea. L’artista romano porterà sul palco la sua energia e un repertorio capace di spaziare dal rap alle sonorità più melodiche, dopo il successo ottenuto ad Amici – dove è stato finalista e vincitore del Premio RTL 102.5 – e la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 insieme a Patty Pravo.
Accanto a lui si esibiranno i 15 finalisti del contest musicale, protagonisti di un percorso fatto di passione, impegno e talento. Band e artisti emergenti che avranno l’occasione di esibirsi dal vivo davanti al pubblico, conquistando il loro spazio sotto i riflettori.
L’evento si conferma così come un appuntamento centrale per la scena musicale locale e non solo, capace di unire grandi nomi e nuove promesse in un’unica serata.
L’appuntamento è quindi fissato: 1° maggio, ore 18:00, in Piazza del Popolo a Latina. Una serata di musica dal vivo, emozioni e condivisione, aperta a tutti.
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