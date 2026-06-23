Danilo Rea e Luca Barbarossa in uno spettacolo inedito a San Felice Circeo

Martedì 30 giugno alle ore 21.30 Piazza del Comune a Sabaudia ospiterà “La Macchina del Tempo”, il nuovo spettacolo del Centro Harmonia ASD-APS.

Attraverso la danza, la musica e il movimento, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra passato, presente e futuro, ripercorrendo alcuni dei momenti che hanno segnato la storia dell’umanità. Il filo conduttore della serata sarà il concetto espresso dalla frase scelta per la locandina: “Siamo nani sulle spalle di giganti”, un omaggio a chi ha costruito il cammino che oggi percorriamo.

Sul palco si alterneranno diversi stili e discipline: danza classica e moderna, latino americano, salsa, hip hop, breakdance e balli di gruppo, in uno spettacolo pensato per coinvolgere tutte le generazioni.

«Un evento unico dove arte, musica e spettacolo si intrecciano per raccontare il tempo. Vi aspettiamo per condividere insieme una serata magica, ricca di energia, creatività e sorprese», spiegano dal Centro Harmonia.

L’appuntamento è a ingresso libero in Piazza del Comune per una serata all’insegna della danza, dell’arte e dell’emozione.