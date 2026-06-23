APPUNTAMENTI
Danilo Rea e Luca Barbarossa in uno spettacolo inedito a San Felice Circeo
Sarà una delle serate di punta dell’estate a San Felice Circeo quella in programma il prossimo 16 luglio a Vigna La Corte. Alle 21.30 saliranno sul palco il cantautore Luca Barbarossa e il pianista jazz Danilo Rea con lo spettacolo “L’arte dell’incontro”.
L’evento propone un dialogo musicale tra due artisti di grande esperienza e sensibilità, unendo il repertorio e la narrazione di Barbarossa all’improvvisazione pianistica di Rea. Voce e pianoforte daranno vita a uno spettacolo costruito tra canzoni, arrangiamenti originali e momenti di libertà creativa, in un continuo equilibrio tra scrittura e improvvisazione.
“L’arte dell’incontro” è stato pensato come un appuntamento speciale per il pubblico del Circeo e rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone estivo cittadino.
L’iniziativa rientra nel progetto Echi di Circe, finanziato dalla Regione Lazio, che propone una serie di eventi dedicati alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.
L’amministrazione comunale ha confermato che il concerto sarà a ingresso gratuito, offrendo così a residenti e visitatori l’opportunità di assistere a una serata che mette insieme cantautorato e jazz in una cornice particolarmente suggestiva come quella di Vigna La Corte.
APPUNTAMENTI
Latina, al via “Altre Storie – R-Estate con Noi”, una settimana di eventi al Nascosa
Dal 23 al 28 giugno il nuovo salone della Parrocchia San Luca, nel quartiere Nascosa, ospiterà “Altre Storie – R-Estate con Noi”, una rassegna dedicata a musica, cinema, teatro, libri e incontri culturali. L’iniziativa è promossa dall’associazione Quartieri Connessi in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili, Compagnia Botteghe Invisibili e Semuà.
La manifestazione nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e confronto nei quartieri Nuova Latina e Nascosa, attraverso appuntamenti che affiancano intrattenimento e approfondimento su temi come scuola, ambiente, relazioni sociali e cambiamenti della società contemporanea.
Il programma prenderà il via il 23 giugno con la proiezione dei cortometraggi “Odi et Amo” e “Confini Sociali” del regista Nicolò De Simoni e con la presentazione del fumetto “Storie di città”. Nei giorni successivi spazio a dibattiti dedicati al mondo della scuola, all’economia circolare, alla comunicazione efficace e alla medicina, affiancati da spettacoli teatrali, concerti e presentazioni letterarie.
Tra gli appuntamenti in calendario anche la mostra “Profs. La scuola a vignette” di Bruno Di Marco, il concerto del trio Maguiva, la presentazione dei libri “Percorsi incerti” di Carla Zanchetta e “L’apprendista” di Bruno Di Marco, oltre alla proiezione del film “Her” di Spike Jonze, accompagnata da una riflessione sui temi della solitudine, dell’affettività e delle relazioni nell’era digitale.
La rassegna rappresenta una delle principali iniziative culturali estive dei quartieri Nuova Latina e Nascosa, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e valorizzare la partecipazione della comunità attraverso eventi aperti al pubblico.
APPUNTAMENTI
Festa della musica, in Piazza del Popolo il concerto della Banda dell’Artiglieria Controaerei
In occasione della 32ª edizione della Festa della Musica, manifestazione nazionale che quest’anno celebra il tema “La voce dei luoghi” ed è specificamente dedicata alle bande musicali, il Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano, COMACA di Sabaudia, e il Comune di Latina annunciano il concerto di oggi domenica 21 giugno, alle ore 17.30.
Piazza del Popolo a Latina ospiterà l’esibizione della Banda dell’Artiglieria Controaerei. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Latina , sarà diretto dal Sergente Maggiore Aiutante Daniele Fasano.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali e mira a valorizzare la forte sinergia tra le istituzioni militari e il territorio, offrendo alla comunità un momento di alto valore culturale e di condivisione sociale attraverso il linguaggio universale della musica.
APPUNTAMENTI
Il Centro Harmonia accende Sabaudia con “La Macchina del Tempo”
Martedì 30 giugno alle ore 21.30 Piazza del Comune a Sabaudia ospiterà “La Macchina del Tempo”, il nuovo spettacolo del Centro Harmonia ASD-APS.
Attraverso la danza, la musica e il movimento, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra passato, presente e futuro, ripercorrendo alcuni dei momenti che hanno segnato la storia dell’umanità. Il filo conduttore della serata sarà il concetto espresso dalla frase scelta per la locandina: “Siamo nani sulle spalle di giganti”, un omaggio a chi ha costruito il cammino che oggi percorriamo.
Sul palco si alterneranno diversi stili e discipline: danza classica e moderna, latino americano, salsa, hip hop, breakdance e balli di gruppo, in uno spettacolo pensato per coinvolgere tutte le generazioni.
«Un evento unico dove arte, musica e spettacolo si intrecciano per raccontare il tempo. Vi aspettiamo per condividere insieme una serata magica, ricca di energia, creatività e sorprese», spiegano dal Centro Harmonia.
L’appuntamento è a ingresso libero in Piazza del Comune per una serata all’insegna della danza, dell’arte e dell’emozione.
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 23 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI15 ore fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI18 ore fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 22 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 21 giugno 2026 ore 8
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 18
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 7