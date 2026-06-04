APPUNTAMENTI
Via Appia Regina Viarum, la Fondazione Caetani apre la sede di Tor Tre Ponti
LATINA – Un viaggio tra storia, architettura e memoria lungo l’antico tracciato della Via Appia. La Fondazione Roffredo Caetani, in collaborazione con la Provincia di Latina, promuove il progetto “Sulle tracce della Regina Viarum: la Via Appia e Tor Tre Ponti”, un ciclo di aperture straordinarie del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti, sede amministrativa della Fondazione, inserito nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della Via Appia Regina Viarum e realizzato grazie al contributo della Provincia di Latina.
Tre gli appuntamenti in programma: 6 giugno, 11 luglio e 26 settembre 2026, giornate durante le quali il complesso sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 9 alle 17 con visite guidate dedicate alla scoperta della storia del sito e del suo profondo legame con la Via Appia.
Il progetto – spiegano dalla Fondazione in una nota – nasce con l’obiettivo di valorizzare la Via Appia come patrimonio storico, culturale e paesaggistico, promuovendo al tempo stesso la conoscenza del complesso monumentale di Tor Tre Ponti e della sua funzione storica nel sistema dei collegamenti tra Roma e il Sud Italia.
Durante le giornate di apertura, i visitatori saranno accompagnati da guide specializzate attraverso un percorso che approfondirà la storia della Regina Viarum, il sistema delle stazioni di posta lungo l’antica strada consolare, l’evoluzione architettonica del sito e il ruolo che questo luogo ha avuto nel territorio pontino nel corso dei secoli. Particolarmente significativo sarà l’appuntamento del 26 settembre, che vedrà anche la partecipazione di esperti e studiosi impegnati in un incontro divulgativo dedicato alla storia del complesso monumentale, al rapporto con la Via Appia e alle antiche stazioni di posta che scandivano il percorso della grande arteria romana.
“Con questo progetto – afferma il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio – vogliamo restituire attenzione e centralità a un luogo profondamente legato alla storia della Via Appia e del nostro territorio. Tor Tre Ponti rappresenta un patrimonio culturale di grande valore, spesso poco conosciuto, che merita di essere raccontato e vissuto. Queste aperture straordinarie nascono proprio con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione concreta per entrare in contatto con la storia del complesso monumentale e con il ruolo che questo luogo ha avuto lungo uno dei percorsi più importanti dell’antichità. È un’iniziativa che unisce tutela, divulgazione e valorizzazione culturale”.
“L’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti – afferma il presidente della Provincia, Federico Carnevale – rappresenta un’importante occasione per continuare il percorso di valorizzazione della Via Appia Regina Viarum che la Provincia di Latina sta portando avanti con convinzione insieme ai territori, alle istituzioni culturali e alle realtà locali. Luoghi come Tor Tre Ponti custodiscono una parte fondamentale della nostra memoria storica e raccontano il ruolo strategico che la Via Appia ha avuto nei secoli come asse di connessione tra comunità, culture e territori. Valorizzare questo patrimonio significa oggi investire nella cultura, nella conoscenza e in una visione di sviluppo sostenibile capace di mettere in rete identità, turismo e territorio”.
Gli appuntamenti si svolgeranno il 6 giugno, l’11 luglio e il 26 settembre 2026, con apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti (Via Appia km 66,400 a Latina) dalle ore 9 alle ore 17. Ingresso gratuito.
APPUNTAMENTI
A Sapori nel Parco uno spazio e show cooking per chi mangia senza glutine
SABAUDIA – Manca pochissimo a Sapori nel Parco, la manifestazione che si terrà il 6 e 7 giugno al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, evento che celebra l’incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche, sport e tradizioni locali attraverso un programma pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di natura, sportivi e curiosi di tutte le età.
L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Regione Lazio, da Federparchi e dai Comuni del territorio, si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30 e domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30 presso il Centro Visitatori del Parco a Sabaudia.
Accanto alle eccellenze enogastronomiche, grande spazio sarà dedicato al benessere, allo sport e alla scoperta del territorio. Grazie alla collaborazione con le Pro Loco e le associazioni locali, il programma proporrà attività outdoor, laboratori didattici per bambini, esperienze sportive e la possibilità di visitare il Museo del Parco, trasformando il Centro Visitatori in un luogo di incontro e partecipazione dove natura e comunità si incontrano.
UNA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2026: LO SPAZIO GLUTEN FREE – Tra le novità anche uno spazio dedicato a chi mangia senza glutine. Domenica 7 giugno, alle ore 19:30, lo Chef Andrea Palmieri, volto noto di Uno Mattina e Mangiare con Gusto, guiderà uno speciale show cooking con ricette a km0 pensate anche per chi convive con la celiachia o altre intolleranze alimentari. “L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio e con la partecipazione del Presidente Angelo Mocci, rappresenta un importante passo avanti verso una manifestazione sempre più accessibile e inclusiva”, dicono dall’organizzazione.
Il programma offrirà inoltre momenti di approfondimento dedicati allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Sabato 6 giugno sarà presentato il Forum Permanente per il Turismo Sostenibile del Parco, mentre domenica spazio ai talk “Sport e Natura: il Parco come luogo di benessere” e “Vino e Olio: un racconto di tradizione e territorio”, due appuntamenti che metteranno al centro il legame tra ambiente, cultura e qualità della vita.
«Con “I Sapori del Parco” vogliamo costruire un ponte tra l’area protetta e le comunità che la abitano e la custodiscono. Questo evento rappresenta il modello di Parco che vogliamo promuovere: aperto, partecipato e capace di generare valore attraverso la natura, le tradizioni, il benessere e le eccellenze del territorio», afferma la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone.
L’Ente Parco Nazionale del Circeo invita famiglie, bambini, sportivi, appassionati di natura, operatori del settore e rappresentanti della stampa a vivere due giornate dedicate alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze, attraverso un’esperienza che unisce gusto, sport, cultura e sostenibilità.
APPUNTAMENTI
Appeal Beach inaugura l’estate: il 6 giugno apertura della nuova stagione con Martufello
C’è una data che quest’anno segna ufficialmente l’inizio dell’estate a Latina: il 6 giugno. Appeal Beach, lo stabilimento immerso nel contesto naturale di Villa Fogliano, inaugura la nuova stagione balneare con un evento simbolico dedicato al legame tra mare e natura.
Protagonista dell’appuntamento sarà Martufello, che poserà l’ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente una struttura realizzata nel rispetto dell’ambiente e dell’identità del parco naturalistico. Un gesto che rappresenta l’avvio di una nuova stagione all’insegna del relax, della libertà e della valorizzazione del territorio, in uno degli angoli più suggestivi del litorale pontino.
L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno ad Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Da quel momento prenderà ufficialmente il via un’estate fatta di mare, natura e momenti da vivere all’aria aperta.
APPUNTAMENTI
Festa Francigena 2026, gran finale tra Priverno e Fossanova con il cammino per la pace
Si concluderà sabato 6 giugno tra Priverno e il borgo di Fossanova la Festa Francigena 2026, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei cammini, del territorio e dei valori della condivisione. L’evento finale, dal titolo “Insieme per i sentieri della condivisione”, proporrà una giornata tra natura, cultura e riflessione.
Il programma prenderà il via alle 9.30 con il raduno dei partecipanti in piazza Giovanni XXIII a Priverno. Alle 10 partirà la camminata collettiva “10.000 passi contro le guerre”, un percorso simbolico all’insegna della pace e della fratellanza che condurrà i partecipanti fino a Fossanova.
L’arrivo è previsto alle 12.30 nel borgo medievale, dove ad accogliere i camminatori saranno spettacoli musicali e momenti di intrattenimento curati dai giullari della Corte de’ Buffoni. Seguirà il pranzo organizzato dall’associazione Fontana del Fico nell’area picnic adiacente al Punto Informativo Turistico.
Nel pomeriggio, alle 14.30, l’Auditorium Infermeria dei Conversi di Fossanova ospiterà il convegno culturale dal titolo “La Via Francigena: cammino culturale e di pace”. Ad aprire i lavori sarà il vescovo di Latina, Mariano Crociata, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella promozione della Via Francigena.
L’incontro approfondirà il valore dei cammini religiosi e culturali come strumenti di sviluppo territoriale e dialogo tra i popoli, con gli interventi di studiosi dell’Università di Roma Tor Vergata.
La manifestazione si concluderà alle 16.30 con la chiusura ufficiale della Festa Francigena 2026. Non mancherà la partecipazione dei Briganti dell’associazione dedicata ad Antonio Gasbarrone, impegnati nella valorizzazione delle tradizioni storiche locali.
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo dei Dodici ODV, promossa dalla DMO Francigena Sud nel Lazio e sostenuta da Regione Lazio, Comune di Priverno, Compagnia dei Lepini e Associazione Europea delle Vie Francigene.
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