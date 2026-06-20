ATTUALITA'
Importanti fondi in arrivo per l’edilizia scolastica di Pontini
Pontinia ottiene oltre 600mila euro di finanziamenti ministeriali destinati all’edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse previste dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e della “Missione 4” del PNRR per il potenziamento dei servizi educativi e la messa in sicurezza degli edifici.
Nel dettaglio, 300mila euro saranno utilizzati per interventi interni alla scuola “G. Verga”, con lavori su palestra e aula magna. L’appalto è già stato avviato e nei prossimi giorni sarà aperto il cantiere. Ulteriori 130mila euro sono destinati alla scuola “Don Milani” per adeguamenti antincendio e la realizzazione di nuove scale conformi alla normativa vigente, in attesa del parere paesaggistico.
Un terzo intervento riguarda le scuole medie di Quartaccio dell’Istituto Manfredini, finanziato con circa 200mila euro, per il rifacimento della copertura e la risoluzione definitiva delle infiltrazioni d’acqua, oltre al ripristino delle finiture interne.
I progetti, segnalati dal Settore Lavori Pubblici e dall’assessorato competente, sono stati finanziati grazie allo scorrimento delle graduatorie ministeriali e riguardano anche ulteriori interventi già avviati, come l’abbattimento delle barriere architettoniche alla “Don Milani”.
L’amministrazione comunale sottolinea come questi investimenti rappresentino un passo importante per garantire sicurezza, accessibilità e qualità degli ambienti scolastici.
ATTUALITA'
Sicurezza sul lavoro, confronto a Latina tra istituzioni, sindacato e imprese
Si è svolto a Latina, al Museo Giannini, l’incontro “La sicurezza costruisce il futuro”, promosso dalla Fillea Cgil Frosinone-Latina in collaborazione con Fillea Cgil Roma e Lazio, dedicato ai temi della salute, della sicurezza e della legalità nel settore delle costruzioni.
L’iniziativa ha riunito istituzioni, sindacato, imprese ed enti di tutela in una tavola rotonda moderata dalla giornalista Graziella Di Mambro. Al centro del confronto, le condizioni del comparto edilizio nel territorio pontino, il ruolo delle imprese, la prevenzione nei cantieri e le criticità legate a subappalti, legalità e tutela dei lavoratori.
Particolarmente toccante la testimonianza di Antonio Musilli, figlio di un lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, che ha riportato al centro del dibattito il tema delle conseguenze umane degli incidenti nei cantieri. Tra gli interventi anche quello del magistrato Bruno Giordano, che ha approfondito il profilo delle responsabilità e la cultura della sicurezza.
Spazio anche al contributo di rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e dell’Inail, con un focus su prevenzione, formazione e rafforzamento dei protocolli territoriali. Nel corso dell’incontro è emersa inoltre l’attenzione alla condizione dei lavoratori migranti e ai rischi di sfruttamento nel settore.
La giornata si è conclusa con il dialogo tra Bruno Giordano e il regista Akihiro Hata, seguito dalla proiezione del film “Grand Ciel”, che ha offerto un ulteriore momento di riflessione sui temi della sicurezza sul lavoro.
ATTUALITA'
Ondate di calore: la guida utile predisposta dal Comune di Cisterna
Dal Comune di Cisterna arrivano i provvedimenti e indicazioni per fronteggiare le ondate di calore che rendono rischiose alcune attività in determinati orari. Il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i Servizi sociali e la Protezione Civile hanno predisposto una semplice guida contenente cinque consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informazioni e numeri utili.
– Bere molta acqua, anche quando non si ha sete: la sete è infatti un segnale di allarme dell’organismo, bisogna assumere almeno due litri d’acqua al giorno, limitate gli alcolici, il caffè е le bevande gassate.
– Fare pasti leggeri e frequenti assumendo frutta e verdura ma anche gelati e sorbetti.
– Evitare i passaggi improvvisi dal caldo al freddo. Se si assumono farmaci per la pressione o il cuore o il diabete consultate il medico per “aggiustare” eventualmente la terapia.
– Evitate di uscire invece nelle ore più calde, in particolare tra le 11 e le 17 e indossare abiti di lino, cotone o fibre naturali.
– E ancora arieggiate la casa durante le ore fresche e chiudere i vetri e agganciare le persiane durante quelle calde.
La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente la bella stagione e, soprattutto, prevenire disagi e spiacevoli problemi di salute, è disponibile online sul sito web del Comune.
ATTUALITA'
Minturno, consegnate le Bandiere Blu 2026: al via l’estate tra qualità ambientale e sicurezza
Per il sesto anno consecutivo il litorale di Scauri e Marina di Minturno si conferma Bandiera Blu. L’amministrazione comunale ha consegnato agli operatori balneari le bandiere 2026 e i pannelli informativi con le prescrizioni previste dalla Foundation for Environmental Education (FEE), dando ufficialmente il via alla stagione estiva all’insegna della qualità delle acque, dei servizi e della sostenibilità.
La cerimonia si è svolta al Lido La Siesta di Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha evidenziato come il riconoscimento sia il risultato di anni di investimenti e interventi sul territorio, sottolineando il valore di servizi come la raccolta differenziata, la sicurezza sulle spiagge, l’inclusione e la mobilità sostenibile.
La stagione Bandiera Blu prenderà ufficialmente il via il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto. Tra gli appuntamenti in programma figurano la festa dedicata al riconoscimento, prevista per il 27 giugno nell’ambito di “Benvenuti a Scauri”, e la giornata “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in calendario il 25 luglio in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento promossa dall’ONU.
L’assessore al Demanio Giuseppe Tomao ha ricordato che, anche quest’anno, tutte le spiagge libere saranno dotate di servizi di salvamento e pulizia. Confermata inoltre la presenza sul lungomare di Scauri del presidio della Croce Rossa Italiana per l’assistenza sanitaria ai bagnanti.
Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. Nelle spiagge libere verranno infatti messe a disposizione gratuitamente le sedie Job, che consentono alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di raggiungere il mare in sicurezza.
L’amministrazione guarda già al futuro con l’obiettivo di estendere la Bandiera Blu anche alla Riviera di Levante. Tra gli interventi programmati figurano nuovi accessi agli arenili, il potenziamento dei parcheggi, della pubblica illuminazione e il completamento delle opere fognarie già avviate.
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