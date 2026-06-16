I NOSTRI LIBRI
Fabrizio e Maria: il nuovo romanzo dell’attrice e autrice Caterina Boccardi
Sarà presentato sabato 20 giugno, alle ore 18.00 all’Accademia Professione Artista a Via dei Sabelli 213 a Roma, “Fabrizio e Maria” il nuovo romanzo dell’attrice e autrice Caterina Boccardi, edito da Cantera Edizioni che chiude la “La trilogia di C” dopo “Aria Soffio” e “Complici”, entrambi vincitori della menzione speciale nel concorso internazionale Casa Sanremo Writers con la Presidente della giuria, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.
Le tre opere dell’autrice, che ha radici a Campodimele, hanno come comune denominatore il tema dell’amore, analizzato e raccontato da prospettive differenti e sorprendenti, offrendo al lettore un viaggio attraverso sfumature emotive e relazionali coinvolgenti e, spesso, inaspettate.
La prefazione è a cura del Professore Marco Giunio De Sanctis, Presidente del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, che sarà anche il moderatore della presentazione.
“Fabrizio e Maria” è un romanzo profondamente autobiografico, un racconto intimo, che rivela il privato, a pochi noto, dell’autrice ma che, fondamentalmente, esplora il tema dell’amore, della sofferenza e della forza delle donne. La Boccardi, con la sua scrittura intensa e appassionata, ci racconta una storia che ci fa riflettere sulla vita e sui nostri sogni.
Perché come la stessa dichiara: “Quanto è bello sognare a occhi aperti, rimettere tutto in discussione, i sentimenti, i rapporti e l’amore senza dare nulla per scontato né porre limiti a quello che potrebbe accadere il giorno dopo, lasciare che la propria vita sia sempre aperta ai cambiamenti e alle novità. Non è forse questo il sale della vita? Quel pizzico di follia che è più sano della monotona e fredda razionalità, che spesso ci ingabbia nelle sue regole?”.
L’AUTRICE – Caterina Boccardi è un’attrice, scrittrice e istruttrice di nuoto sincronizzato. La sua formazione è trasversale e abbraccia l’arte, lo sport e le neuroscienze.
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha conseguito un Master in PNL (Programmazione neurolinguistica). Ha sempre fatto della comunicazione uno stile di vita.
Nel 2021 ha ottenuto il Premio Vincenzo Crocitti 2021 come attrice e scrittrice.
Ha all’attivo diversi romanzi, tra cui “Aria Soffio” da cui è nato lo spettacolo teatrale Amò, andato in scena al Teatro Cometa Off a giugno 2023.
Caterina spazia dall’acqua alla scrittura e alla recitazione, passando per il teatro, la televisione ed il cinema con quella naturalezza che guida i talenti e le personalità più versatili.
Da ultimo è stata protagonista al teatro Anfitrione con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, diretto da Gianfranco Teodoro, con un doppio ruolo quello di Ippolita e Titania.
Il suo ultimo lavoro cinematografico è la serie “Lo Psicologo” con Alessandro Haber, protagonista della serie dove interpreta un ruolo unico e coinvolgente prodotto dalla Golden Boys produzioni con la regia di Enrico Pittari.
Cantera Edizioni – La Cantera Edizioni è una Casa Editrice nata dall’esigenza di creare opportunità per Autori emergenti e lanciare sul mercato proposte inedite. È attiva nella realizzazione di proposte di editoria, corsi di scrittura, promozione ed eventi culturali.
Oltre alle sezioni Narrativa, Saggistica, Poesia, gestisce anche Edizioni E-Book delle opere.
La Cantera Edizioni fa parte del gruppo Golden Boys di Enrico Pittari e Salvio Simeoli ha già pubblicato per Caterina Boccardi “Complici” e “Aria Soffio”.
ATTUALITA'
Luca Trapanese (cittadino onorario di Minturno) presenta a Latina la sua Famiglia Imperfetta: “Io e Alba siamo una famiglia tradizionale”
LATINA – Vive a Napoli, dove è stato assessore ai servizi sociali ed è attualmente Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania e Consigliere Regionale, ma tutti i fine settimana, Luca Trapanese, con la sua Alba, arriva a Scauri per trascorrere il tempo libero. Un luogo che li ha accolti e abbracciati tanto che il sindaco Gerardo Stefanelli ha voluto che Luca diventasse cittadino onorario di Minturno. Ieri, il politico, eletto con il M5S, attivista e scrittore italiano, è stato a Latina per presentare il suo ultimo libro “Storia di una famiglia imperfetta”, appuntamento voluto e organizzato da Etikey Impresa Sociale insieme all’Associazione Progressisti Pontini, ospitato dal Bar Poeta. “L’incontro – commentano in una nota gli organizzatori si è trasformato sin dai primi minuti in uno spazio collettivo di profonda riflessione, calore e autentica inclusione, offrendo un dialogo intimo, partecipato ed emozionante con tutta la platea presente.
Ad aprire la serata sono stati i saluti e gli interventi istituzionali di Francesca Pierleoni, presidente di Etikey Impresa Sociale, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita e il valore profondo dell’iniziativa, dichiarando: «Come impresa sociale che si dedica ogni giorno all’inclusione lavorativa, sappiamo bene quanto il riconoscimento del valore di ogni singola persona, con le sue specificità, sia alla base di una comunità sana e accogliente». Pierleoni ha poi aggiunto: «Incontri come questo sono fondamentali perché ci spingono a guardare oltre i modelli tradizionali. Attraverso la testimonianza di Luca Trapanese vogliamo ribadire che l’accoglienza e la valorizzazione della diversità costituiscono i pilastri per una società più inclusiva, sia nella quotidianità sia nel contesto lavorativo. La famiglia, infatti, al pari del lavoro e delle comunità, non si eredita ma va costruita giorno per giorno».
All’introduzione ha preso parte anche Alessandro Cozzolino, presidente dell’Associazione Progressisti Pontini: «Siamo molto felici di aver organizzato questo evento con Luca e con Etikey. La nostra associazione nasce per promuovere momenti di confronto come questi e per occuparsi di politica nel senso etimologico del termine, quindi della città e delle persone che la vivono. Parlare di temi che stanno a cuore ai cittadini, fare proposte e favorire la partecipazione attiva alla vita pubblica è la mission che ci siamo dati e pensiamo che questo incontro e questa collaborazione lo racconti al meglio. Per noi – ha concluso Cozzolino – è il primo evento pubblico ma ne seguiranno altri in altri comuni della provincia e su temi importanti che toccano direttamente la vita delle persone, volendo dare sempre una chiave di lettura positiva e progressista».
Attraverso le domande poste da Lucia Guarano, l’autore ha condiviso la sua storia e la decisione di adottare Alba, che oggi ha quasi 9 anni, la vicinanza della sua famiglia di origine e di quella acquisita strada facendo. Raccontando il percorso di volontariato e l’esperienza con la disabilità che lo hanno guidato verso la decisione di prendere con sé la bambina con Sindrome di Down che era stata lasciata in ospedale, e ha spiegato il suo legame con lei: «Mi hanno chiesto: se avessi la bacchetta magica, guariresti Alba? Ho risposto di no. Alba non è malata. Curerei un tumore, ma non cambierei nulla di lei, perché non sarebbe più lei».
L’incontro ha fatto emergere con forza i nodi politici e civili intorno al tema, e la battaglia educata, ma convinta che oggi l’autore porta avanti ritenendo urgente l’ aggiornamento legislativo: «Quando ho adottato Alba l’ho fatto solo spinto dal mio desiderio di paternità. Oggi mi batto perché con le leggi sulle adozioni siamo fermi a quarant’anni fa. Siamo l’unico Paese in Europa a non consentire alle persone single di adottare. Io ho potuto farlo solo perché Alba è disabile». L’autore ha inoltre scardinato i pregiudizi legati ai modelli rigidi tradizionali, affermando che «le persone si sono allontanate dalla politica perché la politica non è al passo con il Paese reale, con una società che è cambiata».
Ne abbiamo parlato con lui per Gr Latina
I NOSTRI LIBRI
Luca Trapanese a Latina con il suo “Storia di una famiglia imperfetta”
LATINA – Lunedì 8 giugno, alle ore 18:30, il Bar Poeta di Latina ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Luca Trapanese, “Storia di una famiglia imperfetta”, un evento promosso e organizzato da Etikey Impresa Sociale e dall’Associazione Progressisti Pontini.
Il volume offre un viaggio intimo che attraversa le generazioni, mettendo al centro storie di vita reale in cui le “imperfezioni” si trasformano in una parte essenziale dell’amore e della crescita. Dopo la perdita della nonna, il protagonista Luca torna con la figlia Alba nella casa di famiglia, un luogo carico di ricordi e frammenti del passato da cui prende forma il racconto di una famiglia fatta di legami scelti, fragilità e straordinaria forza. L’autore, da anni un punto di riferimento nel panorama dell’attivismo sociale in Italia, è noto per la sua esperienza di genitore single adottivo di Alba, una bambina con la sindrome di Down, e usa la sua storia e la sua penna per promuovere una nuova e più ampia visione della disabilità e dei diritti civili.
L’appuntamento a ingresso libero si aprirà con i saluti e gli interventi di Francesca Pierleoni, presidente di Etikey Impresa Sociale, e di Alessandro Cozzolino, presidente dell’Associazione Progressisti Pontini.
«Come impresa sociale che si dedica ogni giorno all’inclusione lavorativa, sappiamo bene quanto il riconoscimento del valore di ogni singola persona, con le sue specificità e fragilità, sia alla base di una comunità sana e accogliente – ha dichiarato Francesca Pierleoni, presidente di Etikey – Incontri come questo sono fondamentali perché ci spingono a guardare oltre i modelli tradizionali. Attraverso il racconto di Luca Trapanese vogliamo dimostrare che l’accoglienza, la valorizzazione delle diversità e la forza dei legami scelti sono i veri pilastri su cui costruire una società più inclusiva, tanto nella vita quotidiana quanto nel mondo del lavoro».
«Abbiamo creato l’associazione Progressisti Pontini con l’idea di realizzare un luogo accogliente e aperto a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo. – ha spiegato Alessandro Cozzolino, presidente dell’Associazione Progressisti Pontini – Pensiamo che questo primo appuntamento organizzato con Etikey e con Luca Trapanese dia il senso di quello che è la mission di questa associazione: creare occasioni di confronto aperte a tutti per riflettere sulla società in cui viviamo e elaborare proposte politiche da sottoporre alle varie amministrazioni».
I NOSTRI LIBRI
Libri, Caracola presenta Le Aspergirls
LATINA – Caracola presenta Le Aspergirls, libro scritto da Claudia Visone e Serena Bramante (ed Armando Editore). L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale-laboratorio creativo nella sua sede di Latina, in Via Reginaldo Giuliani 18, è per sabato 13 giugno alle 18,30 ad ingresso libero fino a esaurimento posti.
“Un libro – spiega la presidente di Caracola Lab, Pina Di Viccaro – nato dall’incontro tra una psicoterapeuta e una sua paziente. Un racconto a due voci che ripercorre un percorso di scoperta, consapevolezza e riconoscimento. Tra narrazioni personali e riflessioni cliniche, il libro affronta il tema delle neurodivergenze e, in particolare, della sindrome di Asperger nelle donne adulte, una realtà spesso invisibile e sottodiagnosticata. Una testimonianza autentica che dà voce a esperienze, emozioni e domande che spesso restano nascoste. Vi aspettiamo per condividere insieme questa occasione di crescita e sensibilizzazione”.
Caracola Lab è un’associazione culturale e un laboratorio creativo nato ad aprile del 2024 per promuovere la lentezza e la condivisione attraverso attività manuali come uncinetto, maglia, cucito, lettura e pittura. Il nome “Caracola” deriva dal portoghese (che significa chiocciola) ed è stato scelto, insieme al logo, per simboleggiare l’importanza di rallentare i ritmi in una società frenetica, offrendo un luogo dove incontrarsi, socializzare e creare.
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