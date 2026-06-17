Roberto Emanuelli alla Feltrinelli di Latina con l’ultimo bestseller: “Scegliti sempre”

Sarà presentato sabato 20 giugno, alle ore 18.00 all’Accademia Professione Artista a Via dei Sabelli 213 a Roma, “Fabrizio e Maria” il nuovo romanzo dell’attrice e autrice Caterina Boccardi, edito da Cantera Edizioni che chiude la “La trilogia di C” dopo “Aria Soffio” e “Complici”, entrambi vincitori della menzione speciale nel concorso internazionale Casa Sanremo Writers con la Presidente della giuria, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.

Le tre opere dell’autrice, che ha radici a Campodimele, hanno come comune denominatore il tema dell’amore, analizzato e raccontato da prospettive differenti e sorprendenti, offrendo al lettore un viaggio attraverso sfumature emotive e relazionali coinvolgenti e, spesso, inaspettate.

La prefazione è a cura del Professore Marco Giunio De Sanctis, Presidente del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, che sarà anche il moderatore della presentazione.

“Fabrizio e Maria” è un romanzo profondamente autobiografico, un racconto intimo, che rivela il privato, a pochi noto, dell’autrice ma che, fondamentalmente, esplora il tema dell’amore, della sofferenza e della forza delle donne. La Boccardi, con la sua scrittura intensa e appassionata, ci racconta una storia che ci fa riflettere sulla vita e sui nostri sogni.

Perché come la stessa dichiara: “Quanto è bello sognare a occhi aperti, rimettere tutto in discussione, i sentimenti, i rapporti e l’amore senza dare nulla per scontato né porre limiti a quello che potrebbe accadere il giorno dopo, lasciare che la propria vita sia sempre aperta ai cambiamenti e alle novità. Non è forse questo il sale della vita? Quel pizzico di follia che è più sano della monotona e fredda razionalità, che spesso ci ingabbia nelle sue regole?”.

L’AUTRICE – Caterina Boccardi è un’attrice, scrittrice e istruttrice di nuoto sincronizzato. La sua formazione è trasversale e abbraccia l’arte, lo sport e le neuroscienze.

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha conseguito un Master in PNL (Programmazione neurolinguistica). Ha sempre fatto della comunicazione uno stile di vita.

Nel 2021 ha ottenuto il Premio Vincenzo Crocitti 2021 come attrice e scrittrice.

Ha all’attivo diversi romanzi, tra cui “Aria Soffio” da cui è nato lo spettacolo teatrale Amò, andato in scena al Teatro Cometa Off a giugno 2023.

Caterina spazia dall’acqua alla scrittura e alla recitazione, passando per il teatro, la televisione ed il cinema con quella naturalezza che guida i talenti e le personalità più versatili.

Da ultimo è stata protagonista al teatro Anfitrione con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, diretto da Gianfranco Teodoro, con un doppio ruolo quello di Ippolita e Titania.

Il suo ultimo lavoro cinematografico è la serie “Lo Psicologo” con Alessandro Haber, protagonista della serie dove interpreta un ruolo unico e coinvolgente prodotto dalla Golden Boys produzioni con la regia di Enrico Pittari.

Cantera Edizioni – La Cantera Edizioni è una Casa Editrice nata dall’esigenza di creare opportunità per Autori emergenti e lanciare sul mercato proposte inedite. È attiva nella realizzazione di proposte di editoria, corsi di scrittura, promozione ed eventi culturali.

Oltre alle sezioni Narrativa, Saggistica, Poesia, gestisce anche Edizioni E-Book delle opere.

La Cantera Edizioni fa parte del gruppo Golden Boys di Enrico Pittari e Salvio Simeoli ha già pubblicato per Caterina Boccardi “Complici” e “Aria Soffio”.