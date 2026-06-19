SPORT
Basket in piazza, meno dieci giorni al Torneo Città di Latina
LATINA – Dieci giorni al terzo torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA, che sarà dedicato alla memoria di Emmanuel Miraglia. Dal 29 giugno a partire dalle 18.30 fino al 25 luglio Piazza del Popolo sarà aperto un grande villaggio sportivo grazie all’iniziativa dell’Associazione Amici del Basket presieduta da Davide Fioriello, di cui è presidente onorario Massimo Passamonti e che vede al suo interno anche Sabrina Benacquista, Mariano Bruni, Mario Provinzano, Elisabetta Massone. Ma ci saranno anche tante esibizioni collaterali ad animare lo spazio centrale della città: volley, ginnastica, arti marziali, paddle e pugilato, solo per citarne alcune.
La presentazione questa mattina al Circolo Cittadino di Latina con organizzatori e istituzioni. “Un evento che ci fa riscoprire comunità, un qualcosa che a Latina non accadeva da tanto – ha voluto sottolineare la sindaca di Latina Matilde Celentano – . Le persone, nel caldo di luglio, escono di casa e si ritrovano insieme. Antropologicamente è un evento intergenerazionale. Lo sport, oltre ad essere fondamentale nello sviluppo psicofisico della persona, è l’esempio più lampante di coesione sociale che si può avere in una città. Uscire la sera e vedere la piazza gremita, sentire lo speaker, ci fa sentire vivi e vitali. Dopo anni tristi, gli Amici del Basket hanno riportato la pallacanestro in centro. Ringrazio ancora gli organizzatori per questo regalo”.
“Lo scorso anno si è registrato un afflusso di 60.000 persone speriamo di fare bene anche quest’anno – ha detto Massimo Passamonti, presidente onorario Amici del Basket – Sento sempre un po’ di emozione che accompagna questa bella cosa che ci siamo inventati. Con Nicola Calandrini abbiamo iniziato a parlarne nel 2023 e, grazie a lui, siamo riusciti ad offrire di nuovo alla città di Latina un’opportunità di convivenza sociale. È un sogno realizzato grazie all’impegno di tante persone, senza le quali non avremmo ottenuto gli stessi risultati. Siamo sicuri di poter vivere una nuova stagione di partecipazione, nel ricordo di una persona eccezionale quale era Emanuel Miraglia. Lo ricorderemo in un bellissimo modo, con la proiezione di un video il giorno dell’inaugurazione, che racconta tanti momenti ed episodi di solidarietà della sua vita”.
“Abbiamo una piazza bellissima, ma difficile da reggere per più di un mese – ha detto Davide Fioriello, presidente di Amici del Basket – : Viviamo in un mondo dove niente è nuovo, ma se siamo stati in grado di sostenere un evento del genere è grazie al gruppo umano che si è creato e che ha sulle spalle una responsabilità immensa. Siamo l’evento che la città aspetta, per guardare in amicizia, in famiglia, in gruppo il BIP. Quest’anno ci sono tanti eventi sportivi paralleli, tanti se ne aggiungeranno. Ci sono richieste per coprire i pochi spazi rimasti nel calendario delle attività. Abbiamo infatti cambiato la formula, lasciando dei giorni di pausa del BIP per inserire altri gli altri eventi. Nessuno si era mai spinto tanto. Solo una visione di un gruppo come questo poteva pensare di fare tutto in poco più di più di un mese.”
Tra i promotori e sostenitori del BIP fin dal primo momento c’è il senatore pontino Nicola Calandrini, presidente della commissione bilancio del Senato : “C’è un prima e un dopo il Bip. Latina non ha mai avuto grandi eventi, soprattutto per i giovani. Tutti gli sport saranno rappresentati, ovviamente il basket sarà il centro di tutto. Il Tosarello, mezzo secolo fa, ha rappresentato tanto per il Comune di Latina. Ora siamo arrivati alla terza edizione del Torneo Citt di Latina, in una diversa percezione dello spazio urbano, ovvero Piazza del Popolo, dove sono venuti due ministri (Abodi e Musumeci) per onorare nelle precedenti edizioni questa manifestazione. questo torneo. La piazza si riscopre attraverso gli eventi che hanno dato lustro alla città. Quest’anno c’è un motivo in più: l’intitolazione ad Emmanuel Miraglia. Un visionario che ha deciso di impiantare un’azienda sanitaria che serve tutto il Meridione i e che ha deciso di investire nel capoluogo, dando lavoro a tante persone della città e della provincia”.
L’evento ha il patrocinio di Comune di Latina, Regione Lazio, FIP Lazio, Opes Comitato Provinciale di Latina.
Il terzo BIP, è legato alla memoia di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario, padre del Gruppo Giomi (Icot), venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha da subito sposato il progetto. In occasione delle premiazioni un riconoscimento sarà assegnato anche alla memoria di Walter Vigna, cestita dell’AB Latina dei tempi d’oro.
Tra le iniziative che caratterizzeranno l’edizione 2026 di BIP, Basket in Piazza, si inserisce la partnership con Velo Pizzaioli Popolari, realtà imprenditoriale profondamente legata ai valori della convivialità, dell’inclusione e della partecipazione sociale. Nell’ambito della collaborazione è stato istituito il “Velo Fair Play Award”, un riconoscimento che sarà assegnato, al termine della competizione, all’atleta e alla sua squadra che si saranno distinti per correttezza, rispetto delle regole, spirito sportivo e atteggiamento inclusivo.
Gli eventi collegati al BIP
Oltre un mese di eventi in cui, oltre alla palla a spicchi, saranno protagoniste anche altre discipline.
29 giugno – 10 luglio Volley in Piazza
4-26 luglio Paddle in Piazza
10 luglio Inteam – Lo sport è di tutti
11 luglio Space Jumpers
12 luglio Gala ginnastica e arti marziali
15 luglio Calcio e solidarietà;
23 luglio Due Calci in piazza;
24 luglio Pugilato Dual Match Italia vs Polonia Under 15
25 luglio Pugilato – Sparring Io – Riunione agonisti
26 luglio Pugilato Dual Match Italia vs Polonia Under 15
26 luglio Gala spettacolo dana
27 – 30 luglio Basketball Never Stops
T
SPORT
Il Latina Calcio deposita l’iscrizione alla serie C: sesto campionato tra i professionisti
LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie C Sky WiFi 2026/2027, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Lo comunica la società sportiva in una nota.
“L’iscrizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del club e sancisce la partecipazione del Latina Calcio 1932 al suo sesto campionato consecutivo tra i professionisti.
La società desidera ringraziare tutte le figure che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo amministrativo e organizzativo, proseguendo il lavoro con serietà e programmazione in vista della nuova stagione sportiva” dichiara.
SPORT
Latina celebra Giordano Gatto, campione d’Italia Under 15 di calcio a 5 con la Lazio
Riconoscimento ufficiale questa mattina in aula consiliare per Giordano Gatto, giovane atleta di Latina che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 15 di calcio a 5 con la SS Lazio Calcio a 5.
A premiare il giovane talento sono stati gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino, rispettivamente con deleghe allo Sport e alle Attività produttive, insieme al consigliere Fausto Furlanetto. Alla cerimonia hanno partecipato anche dirigenti, tecnici e giocatori del settore giovanile biancoceleste, tra cui il responsabile tecnico Luca Rango, anch’egli originario di Latina.
Nel corso dell’incontro, l’assessore Chiarato ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dal giovane atleta, evidenziando l’importanza dello sport come strumento di crescita e opportunità per le nuove generazioni. Un riconoscimento è stato rivolto anche alla squadra e allo staff tecnico che hanno accompagnato il percorso sportivo del ragazzo.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Cosentino, che ha evidenziato come il successo di Giordano Gatto rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera città e un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport.
SPORT
Il Centro Ginnastica Pontino riporta Latina ai Campionati Italiani Assoluti
Dopo trent’anni la ginnastica artistica maschile pontina torna ai Campionati Italiani Assoluti. A riportare Latina nella massima competizione nazionale della disciplina è il Centro Ginnastica Pontino grazie al risultato ottenuto da Davide Buttaglieri alla Coppa Campioni disputata a Treviglio, in provincia di Bergamo.
L’atleta ha conquistato la qualificazione agli Assoluti in programma dal 24 al 26 luglio a Meda, chiudendo all’ottavo posto assoluto nel concorso generale. Un traguardo che riporta il movimento pontino tra i protagonisti della ginnastica nazionale, a trent’anni dall’ultima partecipazione di un atleta del territorio, quella di Giovanni D’Innocenzo nel 1996.
Alla manifestazione lombarda hanno preso parte anche altri ginnasti del Centro Ginnastica Pontino. Tra gli Junior si è distinto Michele Di Fonzo, che ha ottenuto il terzo miglior punteggio tra gli atleti laziali della sua categoria. Nella competizione Senior sono scesi in pedana anche Emanuele Anzovino, Valerio Masini ed Edoardo Degli Abbatti.
Le soddisfazioni non si sono fermate alla qualificazione agli Assoluti. Buttaglieri ha infatti conquistato l’accesso alle finali di specialità agli anelli e alle parallele, mentre Masini si è qualificato alla finale degli anelli. Proprio alle parallele è arrivato il risultato più prestigioso: Buttaglieri ha conquistato la medaglia di bronzo, confermandosi tra i migliori specialisti italiani e miglior atleta del Lazio nella disciplina.
Un risultato che premia il lavoro svolto dal Centro Ginnastica Pontino e segna una tappa storica per l’intero movimento ginnico del territorio.
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