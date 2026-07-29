CRONACA
Latina, il Comitato Basta Degrado denuncia nuovi episodi di vandalismo: “Servono più controlli nel centro storico”
Nuovo episodio di microcriminalità nel centro storico di Latina. Un’automobile parcheggiata in viale Don Morosini è stata trovata dal proprietario senza ruote e pneumatici. Sul posto, secondo quanto riferisce il Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico, il responsabile avrebbe persino lasciato il cric utilizzato per smontare le gomme.
Il Comitato ricorda che già nei mesi scorsi si erano verificati episodi simili, con alcune auto danneggiate e finestrini infranti nella stessa zona.
Attraverso una nota, i residenti tornano a denunciare le criticità del quartiere, sostenendo che molte delle problematiche segnalate da tempo non abbiano ancora trovato una soluzione.
Tra le situazioni evidenziate figurano la presenza di bivacchi in largo Pordenone, il mancato completamento di alcuni interventi annunciati, come il playground e l’area giochi finanziata con fondi Fesr, la mancata installazione delle telecamere di videosorveglianza e le criticità legate ad alcuni alloggi dei palazzi Pennacchi.
Il Comitato segnala inoltre episodi di vandalismo e schiamazzi serali in piazza Dante, dove gruppi di giovani, secondo quanto riportato nella nota, giocherebbero a pallone e lascerebbero bottiglie rotte nell’area.
Per questo motivo viene rinnovata la richiesta alle istituzioni e alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sul territorio, garantendo maggiore sicurezza ai residenti in attesa della realizzazione degli interventi annunciati dall’amministrazione comunale.
CRONACA
Incidente sulla Pontina tra Aprilia e Ardea: furgone e auto coinvolti, lunghe code verso Roma
Pomeriggio di difficoltà per gli automobilisti in transito sulla Pontina a causa di un incidente stradale che ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.
Lo scontro si è verificato al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea e ha coinvolto un furgone e un’auto. Nell’impatto, la macchina è finita ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento per la gestione dell’emergenza e mettendo in difficoltà il regolare transito dei veicoli. Le conseguenze sul traffico sono state immediate. Si sono infatti formate lunghe code in direzione Roma, con rallentamenti che stanno interessando il flusso veicolare lungo la strada statale 148. Disagi anche sulla carreggiata opposta: numerosi automobilisti hanno infatti rallentato per osservare la scena dell’incidente, contribuendo ad aumentare la congestione e ad aggravare i tempi di percorrenza.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.
CRONACA
Incendio vicino ai binari, sospesa la circolazione ferroviaria sulla Roma-Napoli via Formia
Dalle 14.15 di oggi è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia nel tratto compreso tra Sessa Aurunca e Minturno-Scauri a causa di un incendio divampato in prossimità dei binari. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire la ripresa del traffico ferroviario. Trenitalia comunica che è in corso la riprogrammazione del servizio. Sono possibili ritardi, cancellazioni e variazioni per i treni in transito sulla linea.
CRONACA
Formia, sventata una truffa ai danni di un’86enne: denunciati due minorenni
La Polizia di Stato ha sventato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di 86 anni residente a Formia. Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di aver preso parte al raggiro.
L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa su una possibile truffa in corso. Gli agenti del Commissariato di Formia hanno raggiunto l’abitazione della donna, che aveva raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo presentatosi come un maresciallo dei Carabinieri.
Il falso militare le aveva riferito che il marito era stato arrestato perché coinvolto in una rapina in gioielleria e che, per ottenerne la liberazione, avrebbe dovuto consegnare inizialmente 5 mila euro. Di fronte all’impossibilità della donna di reperire quella somma, la richiesta si era ridotta a 300 euro in contanti e ad alcuni gioielli in oro.
Insospettita, l’86enne ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. A quel punto gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento all’interno dell’abitazione, attendendo l’arrivo di chi avrebbe dovuto ritirare il denaro.
Pochi minuti dopo si sono presentati due giovani per ritirare il pacco con il denaro e i preziosi. Al momento della consegna sono intervenuti i poliziotti, che li hanno fermati e accompagnati negli uffici del Commissariato per gli accertamenti.
Al termine delle verifiche, i due minorenni sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i Minorenni e successivamente affidati ai rispettivi genitori.
La Polizia di Stato rinnova l’invito, soprattutto agli anziani e ai loro familiari, a diffidare delle telefonate in cui vengono richiesti denaro o gioielli da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o da falsi avvocati. In caso di dubbi è fondamentale interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112.
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