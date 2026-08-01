Europei di canottaggio, bronzo per il terracinese Matteo Lodo nel due senza

TuriRizzo scrive il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Terna “Città di Latina – Basket in Piazza”, alzando al cielo della Gelit BIP Arena la Coppa del torneo Senior “Memorial Emmanuel Miraglia”. Una gara in controllo dall’inizio alla fine, conclusa 84-72 su Monium, la vera sorpresa della manifestazione, in cui il podio viene completato dal terzo posto di Pasta La Forza, conquistato nella finalina contro FisioCare Fisioterapia ed Osteopatia (88-79). Pasta la Forza è anche la squadra, che ha fatto il pieno di allori, avendo vinto il Frappa Contest (Kalyan Angelori, Andrea Ingallina, Ginevra Zangara), il miglior giocatore di prima fascia (Matteo Lunardi) e la migliore giocatrice (Ginevra Zangara). A TuriRizzo vanno invece il miglior giocatore seconda fascia (Matteo Di Prospero) e l’MVP della finale (Daniele Palombo). Il premio Velo Fair Play Award è andato invece a MG Assicurazioni, tra le quinte a pari merito insieme a B-Four Beer, Carrozzeria Falcone e Isolpontinia. Dal punto di vista sociale, il “Città di Latina – Basket in Piazza” si è confermato un potente strumento di coesione, aggregazione e identità. Una comunità che si vede ben rappresentata da un evento sportivo, che segna ormai come tradizione l’inizio dell’estate pontina. E’ emerso quel senso vero di appartenenza insieme il piacere di vivere la città. In un centro storico anima e campo di basket al tempo stesso.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte tutti i componenti del direttivo degli Amici del Basket (Davide Fioriello, Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista, Mariano Bruni, Elisabetta Massone, Mario Provinzano) insieme al dt Luca Rizzi. Per le istituzioni presente il senatore Nicola Calandrini, il sindaco di Latina Matilde Celentano, gli assessori allo Sport e Politiche Giovanili Andrea Chiarato e all’Ambiente Michele Nasso, il presidente della Commissione Sport Claudio Di Matteo. Tra i partner commerciali Livio Mastrostefano (Blu Banca), Daniela Repele (Gruppo Mediolanum), Vincenzo Pennacchio (Concessionaria Fiori), Cristiano Battistella (Croce Bianca) e Dario Scodavolpe (Velo Pizzaioli Popolari).

🏀Premiazioni

Frappa Contest:

Angelori, Ingallina, Zangara (Pasta La Forza)

Quinte a pari merito

B-Four Beer, Carrozzeria Falcone, Isolpontinia, MG Assicurazioni

Miglior giocatore 1a fascia

Matteo Lunardi (Pasta La Forza)

Migliore giocatore 2a fascia

Matteo Di Prospero (TuriRizzo)

Migliore giocatrice

Ginevra Zangara (Pasta La Forza)

MVP

Daniele Palombo (TuriRizzo)

Velo Fair Play Award

MG Assicurazioni

4° FISIOCARE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA

3° PASTA LA FORZA

2° MONIUM

1° PASTICCERIA TURIRIZZO

🏀HANNO DETTO

Davide Fioriello (Presidente Gli Amici del Basket)

“Tanta soddisfazione. Quando finisce un evento c’è un misto di gioia e tristezza, ma anche la consapevolezza di avere dato il massimo io come presidente, insieme a tutto lo staff, il direttivo degli Amici del Basket e spero che questo sia arrivato alla città. Grande successo per la nuova formula, con molti eventi contemporanei al basket. In campo il livello tecnico e agonistico è sempre più alto. Ce la mettiamo tutta per migliorare anche se non sarà facile alzare l’asticella, ma il BIP deve diventare un evento nazionale, non c’è dubbio”.

🏀Massimo Passamonti (Presidente onorario Gli Amici del Basket)

“Bilancio favoloso. Abbiamo superato ogni aspettativa, il torneo conferma la passione straordinaria per la pallacanestro da parte della città. I numeri della partecipazione sono sotto gli occhi di tutti, con serata da oltre 5.000 persone, ma non faccio più riferimento a numeri certi, perché altrimenti di anno in anno avremmo bisogno del contapersone, ma quello che conta di più è ciò che si vede, ovvero la testimonianza di quanto la gente abbia la voglia di venire in piazza e vivere la propria città”.

🏀Andrea Chiarato (Assessore Sport e Politiche Giovanili Comune Latina)

“E’ evidente che qualcosa di importante è stato fatto e questo è il merito di una squadra come gli Amici del Basket e di un’ Amministrazione che ci crede. Complimenti ai vincitori e complimenti a tutti i partecipanti perché questo è sport è lo sport e lo sport si vive in tutti i modi: c’è chi vince e c’è chi perde, quindi bravi tutti e grazie ancora. Ci vediamo il prossimo anno e sicuramente sarà ancora meglio.”

🏀Matilde Celentano (Sindaco di Latina)

E’ stata una grande intuizione tre anni fa riportare il basket piazza. Ogni anno diventa sempre più bello e entusiasmante e coinvolgente. La città è felice, mi fermano per strada e dicono continuate così. Questo vuol dire che stiamo andando nella strada giusta. L’Amministrazione comunale sarà sempre vicina a iniziative come queste, che servono per far crescere la comunità, per unirci, per riscoprire l’identità attorno ai valori dello sport. Quindi congratulazioni a TuriRizzo che oggi è il vincitore, ma congratulazioni a tutti perché è stato un mese di grande sport di sport di alto livello.”

🏀Nicola Calandrini (senatore)

“La piazza è diventato il cuore pulsante della città. Il sindaco Celentano e l’assessore Chiarato hanno creduto da subito in questo progetto, nato dalla mia intuizione insieme a quella di Davide Fioriello e Massimo Passamonti. Bisogna continuare ad investire, dare maggiori opportunità e se possibile anche alzare l’asticella nei prossimi anni, come dicevamo con gli Amici del Basket. Complimenti veramente a tutti, dai giocatori agli arbitri, i volontari a tutto il pubblico, che ha assistito con passione a tutte queste serate. Arrivederci al prossimo anno.”

🏀TuriRizzo-Monium 84-72 (32-17; 19-11; 16-25; 18-19)

TuriRizzo: Palombo 18, Schivo 7, Boccasavia 18, Frerè, Di Prospero 14, Policari 8, Tarozzi 8, Tonini 1, Burchietti 2, Ascani 2, Zappellini 6. Coach: D’Alessio

Monium: Alessio Zanier 20, Di Gregorio Zitella 4, Capocotta 17, Cavallaro, Pistilli 4, T. Magli 14, F. Magli, Grazioli 2, Morgante 11, Bellato, Pirani. Coach: Alessandro Zanier-Riva

Arbitri: Rizzuto-Carotenuto

Ufficiali: Ogando-Palanca

La Gelit Bip Arena gremita di pubblico fa da cornice alla finale del Trofeo Terna dedicato a Emmanuel Miraglia, che mette di fronte TuriRizzo e Monium. Una sfida che parte su ritmi elevatissimi e con grande intensità da entrambe le parti. L’avvio è all’insegna dell’equilibrio. TuriRizzo prova fin da subito a imporre il proprio ritmo, ma Monium risponde colpo su colpo affidandosi alle iniziative di Capocotta. Con il passare dei minuti, però, la formazione di coach D’Alessio alza il livello della propria pallacanestro. Una tripla di Di Prospero e la presenza sotto canestro di Policari e Boccasavia consentono a TuriRizzo di sfruttare un momento di difficoltà degli avversari e costruire il primo vero allungo della gara. Al termine della prima frazione gli arancioni conducono 32-17. Nel secondo periodo Monium è chiamata a reagire, ma fatica a trovare continuità offensiva. Le percentuali al tiro restano basse e TuriRizzo ne approfitta per aumentare ulteriormente il divario. Boccasavia è protagonista assoluto della frazione, mettendo a segno due triple consecutive che spingono ancora più avanti i suoi. La squadra di coach D’Alessio continua a esprimere una pallacanestro efficace su entrambe le metà campo e va all’intervallo con un rassicurante vantaggio di 51-28. Nel terzo quarto Monium prova a cambiare l’inerzia dell’incontro. Approfittando di un inevitabile calo d’intensità degli avversari, la formazione del duo Zanier-Riva trova in Capocotta il proprio punto di riferimento offensivo e riesce a ridurre il passivo. TuriRizzo, però, ritrova rapidamente ritmo e lucidità, tornando a controllare la gara senza perdere il comando delle operazioni. Dopo trenta minuti il tabellone segna 67-53 in favore degli arancioni. Negli ultimi dieci minuti Monium tenta il tutto per tutto nel tentativo di riaprire la partita, ma TuriRizzo non concede spazi e gestisce con autorità il vantaggio costruito nei primi due quarti. Gli arancioni amministrano il margine con grande maturità, controllano il ritorno degli avversari e chiudono la finale sul punteggio di 84-72, conquistando con pieno merito il Trofeo Terna dedicato a Emmanuel Miraglia.

🏀Pippo D’Alessio (Coach TuriRizzo)

“Vincere è sempre bello, farlo in Piazza del Popolo con TuriRizzo, che è un carissimo amico, fa ancora più piacere. Complimenti ai ragazzi, una bella soddisfazione per i ragazzi in un torneo bellissimo. Ci siamo divertiti tantissimo, come si deve fare in estate nei tornei. Latina è una città di pallacanestro e speriamo continuino ad esserlo, l’importante è che ci diano la possibilità di farlo con gli impianti”.

🏀Alessandro Zanier (Coach Monium)

“Essere arrivati secondi è un grande risultato per un gruppo di ragazzi di età media di 19 anni. Ci abbiamo provato fino alla fine, merito degli avversari. Il torneo è stupendo, bello, coinvolgente, tanti ragazzi e gente sugli spalti. La formula è quella del vecchio “Tosarello”, magari qualcuno un giorno qualcuno penserà di riportarlo nell’arena del Circolo Cittadino”.

🏀Pasta La Forza-FisioCare 88-79 (23-22; 12-24; 28-19; 25-14)

Pasta La Forza: Angelori 7, Bottoni, Lunardi 33, Veronesi 14, Nyonkuru 24, Ingallina, Zappone 2, Guerra, Zangara 8. Coach: Caldarozzi-La Montagna

FisioCare: Cenci, Triveri 8, Fabiani, Cavicchini 4, Camillo 12,

Tarnaceanu 12, Mannarelli, Mauriello 14, Guiducci 19, Vitti 10, Martone, Pianura. Coach: Boscaro

Arbitro: Tortorici-Finotti

Ufficiali: Ogando-Palanca

La Gelit Bip Arena ospita la finale per il terzo e quarto posto del torneo Senior tra Pasta La Forza e FisioCare. Fin dalle prime battute il confronto si sviluppa sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo senza concedere margini significativi. Pasta La Forza prova a prendere l’iniziativa trascinata dalle giocate di Veronesi, autore di 8 punti nella prima frazione, ma FisioCare resta sempre a contatto. Dopo dieci minuti il tabellone premia di misura la formazione di coach Caldarozzi, avanti 23-22. L’equilibrio prosegue anche nel secondo periodo. FisioCare alza progressivamente il ritmo e trova punti importanti con l’asse Mauriello-Cavicchini, provando il primo allungo della partita. Pasta La Forza risponde con buone percentuali al tiro e riesce a rimanere in scia, ma negli ultimi minuti del quarto la precisione offensiva cala sensibilmente. FisioCare ne approfitta per piazzare un parziale che vale il primo vantaggio in doppia cifra, andando all’intervallo sul 46-36. La reazione di Pasta La Forza arriva immediatamente nella terza frazione. La squadra di coach Caldarozzi aumenta l’intensità offensiva e riduce progressivamente il divario. A trascinare la rimonta è Nyonkuru, che realizza due triple consecutive riportando entusiasmo tra i suoi. Nel finale del quarto è invece Zangara a firmare dall’arco il canestro che riporta Pasta La Forza a un solo possesso di distanza. Dopo trenta minuti FisioCare conserva un margine minimo sul 65-63. Negli ultimi dieci minuti Pasta La Forza completa la rimonta. Ancora Nyonkuru sale in cattedra e, con un’altra tripla, firma il sorpasso che cambia definitivamente l’inerzia dell’incontro. FisioCare accusa il colpo e fatica a ritrovare continuità offensiva, mentre la formazione nero-gialla prende il controllo della gara. Con una gestione lucida del vantaggio e un attacco sempre efficace, i ragazzi di coach Caldarozzi amministrano il finale senza particolari rischi e conquistano il terzo posto del Trofeo Terna con il punteggio finale di 88-79.