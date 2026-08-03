APPUNTAMENTI
Giornata del merito civile, Minturno e Cassino firmano il gemellaggio
MINTURNO – Oggi, lunedì 3 agosto alle 21, in occasione della “Giornata del Merito Civile”, le comunità di Minturno e Cassino firmeranno al Teatro Romano di Minturnae, il Patto di Gemellaggio.
A sancire l’intesa saranno i Sindaci Gerardo Stefanelli e Enzo Salera. “Le due città, legate dalle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e dalle battaglie lungo la Linea Gustav – sacrifici testimoniati dalle Medaglie d’Oro al Merito Civile a Minturno e al Valor Militare per Cassino – consegneranno il doloroso ricordo del passato a un abbraccio di pace. Un’occasione condivisa per promuovere iniziative culturali, di solidarietà, conoscenza e dialogo, anche attraverso futuri progetti di collaborazione, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni”, si legge in una nota.
IL PROGRAMMA – Subito dopo il momento istituzionale, il palco del Teatro Romano si accenderà con l’evento concertistico affidato all’Orchestra Territoriale “Tartini” di Latina, diretta dal Maestro Antonio Cipriani. Il programma è dedicato alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio sinfonico tra i brani immortali dei più grandi compositori: Ennio Morricone, Nino Rota, Henry Mancini, Max Steiner e Luis Bacalov.
L’Orchestra eseguirà capolavori senza tempo, tra cui i celebri temi musicali di “Nuovo Cinema Paradiso”, le epiche atmosfere di “C’era una volta il West” e “The Mission”, l’inconfondibile melodia de “Il Padrino”, il romanticismo di “Moon River”, la maestosità di “Via col vento” e le sognanti armonie de “Il Postino”. Ad arricchire l’esperienza concertistica, saranno il soprano Giorgia Tirocchi e il pianista Pierluigi D’Ippolito. La serata sarà condotta da Margherita Adamo.
L’appuntamento è per lunedì 3 agosto, dalle ore 21, presso il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando, in via Ferdinando II di Borbone.
L’ingresso è libero e gratuito
APPUNTAMENTI
Estate a Prossedi: stasera la Gara gastronomica tra sette ristoratori locali
PROSSEDI – Prossedi si prepara a vivere oggi (lunedì 3 agosto alle 20:30) la Gara gastronomica, uno degli eventi inseriti nel cartellone di «Estate a Prossedi 2026», che vedrà protagonisti i ristoratori del paese in una sfida dedicata ai sapori e alle eccellenze del territorio.
In piazza Umberto I, il pubblico potrà degustare i piatti preparati dai ristoratori e saranno proprio loro, attraverso il voto, a decretare il vincitore della serata.
A contendersi il giudizio dei presenti saranno sette attività della ristorazione locale: Le Pastaie, Il Fast, Sunny Palace, Osteria Persei, Focaccino, Locanda San Michele e Agricola Gizzi, protagoniste di una vera e propria sfida culinaria che punta a valorizzare i prodotti, le ricette e le tradizioni gastronomiche di Prossedi.
«Estate a Prossedi 2026 nasce con l’obiettivo di far vivere il nostro territorio ai prossedani e ai tantissimi visitatori che ogni estate scelgono di trascorrere qui il loro tempo libero – commenta il sindaco Angelo Pincivero – Il territorio prossedano è ricco di storia, tradizioni, bellezze naturalistiche e sapori autentici che rappresentano un patrimonio prezioso e che vogliamo continuare a valorizzare. Con questo calendario di eventi desideriamo offrire occasioni di incontro e condivisione, coinvolgendo l’intera comunità e facendo conoscere sempre di più tutte le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire».
ogni ristoratore presenterà la propria proposta, il pubblico assaggerà le diverse preparazioni e, al termine della degustazione, esprimerà la propria preferenza. Un modo per promuovere la cucina del territorio e, allo stesso tempo, trasformare piazza Umberto I in una grande tavola all’aperto, capace di unire residenti e visitatori in una serata dedicata ai sapori autentici del borgo.
L’appuntamento rientra nel programma di «Estate a Prossedi 2026», il calendario che per tutta la stagione accompagnerà cittadini e turisti tra sport, gastronomia, musica, cultura e tradizioni. Dopo la Gara gastronomica, il programma proseguirà domenica 9 agosto con «La Strada di Casa», la festa dell’emigrante organizzata dall’AVIS con la premiazione degli studenti meritevoli. Lunedì 10 agosto sarà invece la volta della quinta Passeggiata sotto le stelle, mentre mercoledì 12 agosto spazio alla Notturna in mountainbike e giovedì 13 agosto alla Serata musicale organizzata dall’APS Fil d’Argento.
Il 14 agosto sarà una delle giornate più ricche dell’intero cartellone con la prima Sagra del Vendio, dedicata al tipico pane prossedano, la Festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, il concerto di Francesco Piccoli e la sua Orchestrae il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il weekend di Ferragosto sarà poi animato dal quarto Street Food dei Monti Lepini, in programma il 15 e 16 agosto, con lo spettacolo «Maurizio Mattioli canta Califano», la Festa di San Rocco e La Corrida.
Il calendario proseguirà con la Festa della Parrocchia, la visita alla Grotta degli Ausi e i tre appuntamenti dedicati ai vicoli del borgo: Vicoli dei Balocchi il 20 agosto, Vicoli della Cultura il 21 e soprattutto «Vicoli di Notte», il 22 agosto, la manifestazione simbolo dell’estate prossedana che ogni anno richiama migliaia di visitatori dalla provincia di Latina, da quella di Frosinone e dall’area romana, trasformando il centro storico in una grande festa a cielo aperto.
A chiudere il cartellone saranno la Serata di fine estate, il 29 agosto, e «La Vecchia Fiera», dal 4 al 6 settembre in località Madonna del Ponte.
APPUNTAMENTI
Prisma Summer Festival, a Sermoneta arrivano Fred De Palma, LDA e Aka 7even
SERMONETA – E’ partito con un grande successo il Prisma Summer Festival, la nuova manifestazione che fino a domenica 2 agosto animerà l’Area Mercato Monticchio di Sermoneta con musica, spettacolo e intrattenimento.
La serata inaugurale, con protagonista un camaleontico Max Giusti, ha fatto registrare un vero e proprio pienone di pubblico. E ora l’attenzione dei più giovani è tutta per la serata di sabato 1° agosto, quando il palcoscenico del Prisma Summer Festival si animerà con il concerto di Fred De Palma, LDA e Aka 7even.
Domenica 2 agosto invece è la volta del live show “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il più grande spettacolo italiano dedicato alla musica del decennio, con effetti speciali, animazione, scenografie spettacolari e tutte le hit che continuano a far cantare intere generazioni.
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In Parco Falcone e Borsellino la serata-ricordo per Antonio Pennacchi: “E’ luogo-simbolo della città più volte raccontato nelle sue opere”
LATINA – Si terrà questa sera in Parco Falcone e Borsellino l’appuntamento dedicato alla memoria di Antonio Pennacchi. A cinque anni dalla scomparsa dello scrittore di Latina, Premio Strega con Canale Mussolini, sabato 1° agosto, alle ore 20, sarà in scena la terza edizione di “Ricordando Antonio Pennacchi”, iniziativa dell’Associazione Amici di Antonio Pennacchi co-organizzata con il Comune di Latina.
“La scelta del Parco Falcone e Borsellino, gli storici “Giardinetti”, non è casuale – spiegano gli Amici di Antonio Pennacchi – Si tratta infatti di uno dei luoghi simbolo della città più volte raccontato nelle opere di Pennacchi e che entrerà a far parte del percorso di letture dedicato alla sua produzione” e “questa edizione nasce dal desiderio di riportare le parole di Antonio in uno dei luoghi della città che la sua scrittura ha attraversato. I Giardinetti non saranno soltanto lo scenario della serata, ma parte integrante del racconto di una Latina che Pennacchi ha saputo trasformare in letteratura”.
Ne abbiamo parlato con Graziano Lanzidei, membro dell’Associazione Amici di Antonio Pennacchi che, con Massimiliano Lanzidei, ha scelto i brani che saranno letti e interpretati da Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, tratti da Camerata Neandertal, Il fasciocomunista, Canale Mussolini – Parte seconda, Il delitto di Agora e da alcuni articoli pubblicati sulla rivista Limes.
“Vivremo in un luogo letterario, poche città hanno questa fortuna”, sottolinea Lanzidei
Nel corso della serata interverranno studiosi, giornalisti, scrittori e registi che approfondiranno il rapporto tra Pennacchi, Latina e la letteratura contemporanea. Tra gli ospiti Paolo Rigo, Maria Antonietta Garullo, Tonj Ortoleva, Pietro Antonelli, Antonia Liguori, Dino Del Giudice, Gianfranco Pannone, Renato Chiocca ed Emanuele Sciarretta, sceneggiatore della graphic novel 7Crimini. Previsti inoltre collegamenti video con il direttore di Limes Lucio Caracciolo, Carlo Carabba e Katja Centomo.
«Ricordare Antonio Pennacchi significa celebrare un’anima profonda, vulcanica e irripetibile della nostra città – afferma la prima cittadina –. Antonio non ha solo raccontato Latina: l’ha scolpita nella letteratura nazionale, donandole una voce originale, fiera e autentica».
La serata sarà aperta dal saluto istituzionale della sindaca Matilde Celentano. A condurre l’incontro sarà Daniela Novelli.
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