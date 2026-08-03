Giornata del merito civile, Minturno e Cassino firmano il gemellaggio

PROSSEDI – Prossedi si prepara a vivere oggi (lunedì 3 agosto alle 20:30) la Gara gastronomica, uno degli eventi inseriti nel cartellone di «Estate a Prossedi 2026», che vedrà protagonisti i ristoratori del paese in una sfida dedicata ai sapori e alle eccellenze del territorio.

In piazza Umberto I, il pubblico potrà degustare i piatti preparati dai ristoratori e saranno proprio loro, attraverso il voto, a decretare il vincitore della serata.

A contendersi il giudizio dei presenti saranno sette attività della ristorazione locale: Le Pastaie, Il Fast, Sunny Palace, Osteria Persei, Focaccino, Locanda San Michele e Agricola Gizzi, protagoniste di una vera e propria sfida culinaria che punta a valorizzare i prodotti, le ricette e le tradizioni gastronomiche di Prossedi.

«Estate a Prossedi 2026 nasce con l’obiettivo di far vivere il nostro territorio ai prossedani e ai tantissimi visitatori che ogni estate scelgono di trascorrere qui il loro tempo libero – commenta il sindaco Angelo Pincivero – Il territorio prossedano è ricco di storia, tradizioni, bellezze naturalistiche e sapori autentici che rappresentano un patrimonio prezioso e che vogliamo continuare a valorizzare. Con questo calendario di eventi desideriamo offrire occasioni di incontro e condivisione, coinvolgendo l’intera comunità e facendo conoscere sempre di più tutte le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire».

ogni ristoratore presenterà la propria proposta, il pubblico assaggerà le diverse preparazioni e, al termine della degustazione, esprimerà la propria preferenza. Un modo per promuovere la cucina del territorio e, allo stesso tempo, trasformare piazza Umberto I in una grande tavola all’aperto, capace di unire residenti e visitatori in una serata dedicata ai sapori autentici del borgo.

L’appuntamento rientra nel programma di «Estate a Prossedi 2026», il calendario che per tutta la stagione accompagnerà cittadini e turisti tra sport, gastronomia, musica, cultura e tradizioni. Dopo la Gara gastronomica, il programma proseguirà domenica 9 agosto con «La Strada di Casa», la festa dell’emigrante organizzata dall’AVIS con la premiazione degli studenti meritevoli. Lunedì 10 agosto sarà invece la volta della quinta Passeggiata sotto le stelle, mentre mercoledì 12 agosto spazio alla Notturna in mountainbike e giovedì 13 agosto alla Serata musicale organizzata dall’APS Fil d’Argento.

Il 14 agosto sarà una delle giornate più ricche dell’intero cartellone con la prima Sagra del Vendio, dedicata al tipico pane prossedano, la Festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, il concerto di Francesco Piccoli e la sua Orchestrae il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il weekend di Ferragosto sarà poi animato dal quarto Street Food dei Monti Lepini, in programma il 15 e 16 agosto, con lo spettacolo «Maurizio Mattioli canta Califano», la Festa di San Rocco e La Corrida.

Il calendario proseguirà con la Festa della Parrocchia, la visita alla Grotta degli Ausi e i tre appuntamenti dedicati ai vicoli del borgo: Vicoli dei Balocchi il 20 agosto, Vicoli della Cultura il 21 e soprattutto «Vicoli di Notte», il 22 agosto, la manifestazione simbolo dell’estate prossedana che ogni anno richiama migliaia di visitatori dalla provincia di Latina, da quella di Frosinone e dall’area romana, trasformando il centro storico in una grande festa a cielo aperto.

A chiudere il cartellone saranno la Serata di fine estate, il 29 agosto, e «La Vecchia Fiera», dal 4 al 6 settembre in località Madonna del Ponte.