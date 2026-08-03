APPUNTAMENTI
Estate a Prossedi: stasera la Gara gastronomica tra sette ristoratori locali
PROSSEDI – Prossedi si prepara a vivere oggi (lunedì 3 agosto alle 20:30) la Gara gastronomica, uno degli eventi inseriti nel cartellone di «Estate a Prossedi 2026», che vedrà protagonisti i ristoratori del paese in una sfida dedicata ai sapori e alle eccellenze del territorio.
In piazza Umberto I, il pubblico potrà degustare i piatti preparati dai ristoratori e saranno proprio loro, attraverso il voto, a decretare il vincitore della serata.
A contendersi il giudizio dei presenti saranno sette attività della ristorazione locale: Le Pastaie, Il Fast, Sunny Palace, Osteria Persei, Focaccino, Locanda San Michele e Agricola Gizzi, protagoniste di una vera e propria sfida culinaria che punta a valorizzare i prodotti, le ricette e le tradizioni gastronomiche di Prossedi.
«Estate a Prossedi 2026 nasce con l’obiettivo di far vivere il nostro territorio ai prossedani e ai tantissimi visitatori che ogni estate scelgono di trascorrere qui il loro tempo libero – commenta il sindaco Angelo Pincivero – Il territorio prossedano è ricco di storia, tradizioni, bellezze naturalistiche e sapori autentici che rappresentano un patrimonio prezioso e che vogliamo continuare a valorizzare. Con questo calendario di eventi desideriamo offrire occasioni di incontro e condivisione, coinvolgendo l’intera comunità e facendo conoscere sempre di più tutte le ricchezze che il nostro territorio è in grado di offrire».
ogni ristoratore presenterà la propria proposta, il pubblico assaggerà le diverse preparazioni e, al termine della degustazione, esprimerà la propria preferenza. Un modo per promuovere la cucina del territorio e, allo stesso tempo, trasformare piazza Umberto I in una grande tavola all’aperto, capace di unire residenti e visitatori in una serata dedicata ai sapori autentici del borgo.
L’appuntamento rientra nel programma di «Estate a Prossedi 2026», il calendario che per tutta la stagione accompagnerà cittadini e turisti tra sport, gastronomia, musica, cultura e tradizioni. Dopo la Gara gastronomica, il programma proseguirà domenica 9 agosto con «La Strada di Casa», la festa dell’emigrante organizzata dall’AVIS con la premiazione degli studenti meritevoli. Lunedì 10 agosto sarà invece la volta della quinta Passeggiata sotto le stelle, mentre mercoledì 12 agosto spazio alla Notturna in mountainbike e giovedì 13 agosto alla Serata musicale organizzata dall’APS Fil d’Argento.
Il 14 agosto sarà una delle giornate più ricche dell’intero cartellone con la prima Sagra del Vendio, dedicata al tipico pane prossedano, la Festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, il concerto di Francesco Piccoli e la sua Orchestrae il tradizionale spettacolo pirotecnico. Il weekend di Ferragosto sarà poi animato dal quarto Street Food dei Monti Lepini, in programma il 15 e 16 agosto, con lo spettacolo «Maurizio Mattioli canta Califano», la Festa di San Rocco e La Corrida.
Il calendario proseguirà con la Festa della Parrocchia, la visita alla Grotta degli Ausi e i tre appuntamenti dedicati ai vicoli del borgo: Vicoli dei Balocchi il 20 agosto, Vicoli della Cultura il 21 e soprattutto «Vicoli di Notte», il 22 agosto, la manifestazione simbolo dell’estate prossedana che ogni anno richiama migliaia di visitatori dalla provincia di Latina, da quella di Frosinone e dall’area romana, trasformando il centro storico in una grande festa a cielo aperto.
A chiudere il cartellone saranno la Serata di fine estate, il 29 agosto, e «La Vecchia Fiera», dal 4 al 6 settembre in località Madonna del Ponte.
APPUNTAMENTI
Prisma Summer Festival, a Sermoneta arrivano Fred De Palma, LDA e Aka 7even
SERMONETA – E’ partito con un grande successo il Prisma Summer Festival, la nuova manifestazione che fino a domenica 2 agosto animerà l’Area Mercato Monticchio di Sermoneta con musica, spettacolo e intrattenimento.
La serata inaugurale, con protagonista un camaleontico Max Giusti, ha fatto registrare un vero e proprio pienone di pubblico. E ora l’attenzione dei più giovani è tutta per la serata di sabato 1° agosto, quando il palcoscenico del Prisma Summer Festival si animerà con il concerto di Fred De Palma, LDA e Aka 7even.
Domenica 2 agosto invece è la volta del live show “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il più grande spettacolo italiano dedicato alla musica del decennio, con effetti speciali, animazione, scenografie spettacolari e tutte le hit che continuano a far cantare intere generazioni.
APPUNTAMENTI
In Parco Falcone e Borsellino la serata-ricordo per Antonio Pennacchi: “E’ luogo-simbolo della città più volte raccontato nelle sue opere”
LATINA – Si terrà questa sera in Parco Falcone e Borsellino l’appuntamento dedicato alla memoria di Antonio Pennacchi. A cinque anni dalla scomparsa dello scrittore di Latina, Premio Strega con Canale Mussolini, sabato 1° agosto, alle ore 20, sarà in scena la terza edizione di “Ricordando Antonio Pennacchi”, iniziativa dell’Associazione Amici di Antonio Pennacchi co-organizzata con il Comune di Latina.
“La scelta del Parco Falcone e Borsellino, gli storici “Giardinetti”, non è casuale – spiegano gli Amici di Antonio Pennacchi – Si tratta infatti di uno dei luoghi simbolo della città più volte raccontato nelle opere di Pennacchi e che entrerà a far parte del percorso di letture dedicato alla sua produzione” e “questa edizione nasce dal desiderio di riportare le parole di Antonio in uno dei luoghi della città che la sua scrittura ha attraversato. I Giardinetti non saranno soltanto lo scenario della serata, ma parte integrante del racconto di una Latina che Pennacchi ha saputo trasformare in letteratura”.
Ne abbiamo parlato con Graziano Lanzidei, membro dell’Associazione Amici di Antonio Pennacchi che, con Massimiliano Lanzidei, ha scelto i brani che saranno letti e interpretati da Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, tratti da Camerata Neandertal, Il fasciocomunista, Canale Mussolini – Parte seconda, Il delitto di Agora e da alcuni articoli pubblicati sulla rivista Limes.
“Vivremo in un luogo letterario, poche città hanno questa fortuna”, sottolinea Lanzidei
Nel corso della serata interverranno studiosi, giornalisti, scrittori e registi che approfondiranno il rapporto tra Pennacchi, Latina e la letteratura contemporanea. Tra gli ospiti Paolo Rigo, Maria Antonietta Garullo, Tonj Ortoleva, Pietro Antonelli, Antonia Liguori, Dino Del Giudice, Gianfranco Pannone, Renato Chiocca ed Emanuele Sciarretta, sceneggiatore della graphic novel 7Crimini. Previsti inoltre collegamenti video con il direttore di Limes Lucio Caracciolo, Carlo Carabba e Katja Centomo.
«Ricordare Antonio Pennacchi significa celebrare un’anima profonda, vulcanica e irripetibile della nostra città – afferma la prima cittadina –. Antonio non ha solo raccontato Latina: l’ha scolpita nella letteratura nazionale, donandole una voce originale, fiera e autentica».
La serata sarà aperta dal saluto istituzionale della sindaca Matilde Celentano. A condurre l’incontro sarà Daniela Novelli.
APPUNTAMENTI
Alla Corte dei Caetani torna il jazz, nell’area spettacoli di Ninfa il Francesco Bruno Quartet
LATINA – Dopo il successo del concerto inaugurale, il jazz torna al Giardino di Ninfa. Sabato 1° agosto, alle ore 21.30, sarà il Francesco Bruno Quartet a salire sul palco di “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta. Con Francesco Bruno alla chitarra suoneranno Pierpaolo Principato al pianoforte, Andrea Colella al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Quattro musicisti riuniti intorno a un repertorio che parte dalle radici afroamericane del jazz e si apre ai colori e alle suggestioni del Mediterraneo, mantenendo nella melodia il proprio punto di riferimento.
Il titolo scelto per il concerto, New Heart Waltz, porta con sé un significato augurale: un “valzer per il nuovo mondo” che attraversa le diverse stagioni della produzione di Francesco Bruno e restituisce il percorso di un autore attivo sulla scena italiana fin dai primi anni Settanta. Chitarrista e compositore, Bruno ha fatto parte delle formazioni che hanno animato la scena jazz romana e partenopea, suonando anche accanto a una figura leggendaria come Don Cherry. Negli anni Ottanta ha firmato brani entrati nel repertorio di Teresa De Sio, mentre negli anni più recenti ha collaborato, tra gli altri, con il trombettista Raynald Colom e con il sassofonista Javier Girotto.
Il programma del concerto comprenderà composizioni provenienti dai numerosi progetti realizzati dal chitarrista, da Blue Sky Above the Dreamers al più recente Zàkynthos. Un repertorio nel quale scrittura e improvvisazione si incontrano, seguendo una cifra stilistica riconoscibile: il jazz come linguaggio aperto, capace di accogliere storie, geografie e sensibilità differenti. Pubblicato nel 2023, Zàkynthos trae ispirazione dai racconti immaginari portati dai venti del mondo e dall’isola di Zante, collocata nelle antiche carte geografiche al centro della rosa dei venti. Le sue composizioni costruiscono un jazz acustico fortemente melodico, attraversato dalle suggestioni del bacino mediterraneo e della musica latina.
Al Giardino di Ninfa, questa scrittura incontrerà il pianoforte di Pierpaolo Principato, il contrabbasso di Andrea Colella e la batteria di Giorgio Raponi. Il quartetto darà forma a una musica fondata sull’ascolto reciproco, nella quale ogni composizione rimane aperta al dialogo e alla libertà dell’esecuzione dal vivo. Sul palco, in dialogo con la musica, sarà presente anche l’installazione fotografica “L’Arte è nomade” di Annalisa Gonnella, a cura di Fabio D’Achille, proposta da MAD – Museo d’Arte Diffusa.
Quello del 1° agosto è il secondo dei cinque concerti jazz inseriti in “Alla Corte dei Caetani”. Il cartellone, curato dalla 52nd Jazz, proseguirà il 15 agosto con il Nicola Stilo Quartet, il 22 agosto con 52nd Jazz meets Flavio.
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