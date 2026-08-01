A Pisterzo domenica 2 agosto la 45ª Sagra delle 7 Minestre

PISTERZO – Domenica prossima il borgo medievale di Pisterzo si anima con la 45ª Sagra delle 7 Minestre, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Pisterzo che da quasi mezzo secolo rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate lepina. Una festa che ogni anno richiama centinaia di visitatori desiderosi di riscoprire i sapori della cucina contadina e vivere l’atmosfera autentica di un paese che, per una sera, trasforma i suoi caratteristici vicoli in un grande percorso del gusto, tra ricette tramandate da generazioni, folklore e convivialità.

Dalle 17.30 sarà attivo il servizio navetta per raggiungere comodamente il centro storico. Il programma prenderà il via alle 19.00 con le esibizioni del gruppo folkloristico “Noi Simo Supino”, della Banda Musicale “San Michele Arcangelo” e degli ESSI Folk Percussion, seguite dalla tradizionale benedizione delle minestre, uno dei momenti più sentiti della manifestazione.

Alle 20.00 apriranno gli stand gastronomici con la degustazione delle celebri sette minestre, preparate secondo le antiche ricette locali. Il menù proporrà inoltre ceci al rosmarino, fagioli all’uccelletto, lenticchie con crostini e cocomero, in un percorso gastronomico che racconta la storia e l’identità del territorio.

A chiudere la serata, dalle 21.00, sarà la musica della Rino Gerardi Band, che porterà sul palco i più grandi successi di Rino Gaetano, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.

“La Sagra delle 7 Minestre è il nostro appuntamento più rappresentativo e ogni anno ci regala grandi soddisfazioni grazie all’affetto dei tanti visitatori che scelgono di trascorrere questa giornata a Pisterzo – spiegano dalla Pro Loco. Vedere il paese riempirsi di famiglie, giovani e tanti ospiti provenienti anche da fuori provincia è la conferma che questa manifestazione continua a essere un punto di riferimento dell’estate lepina. Dietro ogni edizione c’è il lavoro di decine di volontari che, con passione e spirito di comunità, mantengono viva una tradizione che racconta la nostra storia e la nostra identità. Invitiamo tutti a venirci a trovare per vivere una serata fatta di buon cibo, musica e autentica ospitalità”.

La manifestazione è senza dubbio uno degli eventi più longevi e apprezzati della provincia di Latina capace di valorizzare il patrimonio gastronomico e culturale di Pisterzo, trasformando il borgo in un luogo di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni popolari.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Pisterzo al 338 8962191.