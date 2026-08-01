APPUNTAMENTI
A Pisterzo domenica 2 agosto la 45ª Sagra delle 7 Minestre
PISTERZO – Domenica prossima il borgo medievale di Pisterzo si anima con la 45ª Sagra delle 7 Minestre, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Pisterzo che da quasi mezzo secolo rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate lepina. Una festa che ogni anno richiama centinaia di visitatori desiderosi di riscoprire i sapori della cucina contadina e vivere l’atmosfera autentica di un paese che, per una sera, trasforma i suoi caratteristici vicoli in un grande percorso del gusto, tra ricette tramandate da generazioni, folklore e convivialità.
Dalle 17.30 sarà attivo il servizio navetta per raggiungere comodamente il centro storico. Il programma prenderà il via alle 19.00 con le esibizioni del gruppo folkloristico “Noi Simo Supino”, della Banda Musicale “San Michele Arcangelo” e degli ESSI Folk Percussion, seguite dalla tradizionale benedizione delle minestre, uno dei momenti più sentiti della manifestazione.
Alle 20.00 apriranno gli stand gastronomici con la degustazione delle celebri sette minestre, preparate secondo le antiche ricette locali. Il menù proporrà inoltre ceci al rosmarino, fagioli all’uccelletto, lenticchie con crostini e cocomero, in un percorso gastronomico che racconta la storia e l’identità del territorio.
A chiudere la serata, dalle 21.00, sarà la musica della Rino Gerardi Band, che porterà sul palco i più grandi successi di Rino Gaetano, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.
“La Sagra delle 7 Minestre è il nostro appuntamento più rappresentativo e ogni anno ci regala grandi soddisfazioni grazie all’affetto dei tanti visitatori che scelgono di trascorrere questa giornata a Pisterzo – spiegano dalla Pro Loco. Vedere il paese riempirsi di famiglie, giovani e tanti ospiti provenienti anche da fuori provincia è la conferma che questa manifestazione continua a essere un punto di riferimento dell’estate lepina. Dietro ogni edizione c’è il lavoro di decine di volontari che, con passione e spirito di comunità, mantengono viva una tradizione che racconta la nostra storia e la nostra identità. Invitiamo tutti a venirci a trovare per vivere una serata fatta di buon cibo, musica e autentica ospitalità”.
La manifestazione è senza dubbio uno degli eventi più longevi e apprezzati della provincia di Latina capace di valorizzare il patrimonio gastronomico e culturale di Pisterzo, trasformando il borgo in un luogo di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni popolari.
Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Pisterzo al 338 8962191.
APPUNTAMENTI
Norma, torna la 29ª edizione del Palio dei Comuni
Domenica 2 agosto il Centro Ippico Tornado di Norma ospiterà la 29ª edizione del Palio dei Comuni – Città di Norma, appuntamento organizzato dall’Associazione Cavalieri Norma con il patrocinio del Comune. La manifestazione, diventata negli anni uno degli eventi tradizionali dell’estate normese, riunirà cavalieri e rappresentanti dei diversi Comuni in una giornata dedicata alle tradizioni equestri.
Il programma prenderà il via alle 16 con il raduno dei cavalieri. Alle 17 è prevista la sfilata nel campo di gara, seguita dalla benedizione dei binomi e del Palio. L’inizio ufficiale della competizione è fissato per le 17.30, quando prenderà il via la 29ª edizione del Palio dei Comuni.
L’evento si svolgerà presso il Centro Ippico Tornado, in via Colle Catilina 2, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore e dalla comunità locale.
APPUNTAMENTI
Libri, a Scauri Antonia De Francesco presenta “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down”
SCAURI – Una serata dedicata a coraggio, determinazione e inclusione. Venerdì 31 luglio, alle ore 19:00, a Scauri, nella cornice del Lido Sirene (Lungomare Nazario Sauro, 26) si terrà la presentazione del libro “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down” della giornalista, scrittrice e critica letteraria Antonia De Francesco.
Il volume narra la storia vera e profonda di Chiara Vingione, che mette al centro dell’attenzione il valore del riscatto personale e dell’abbattimento di ogni barriera, attraverso la testimonianza diretta di una campionessa straordinaria. Chiara parte dal nuoto, passa all’atletica e poi scopre la pallacanestro: con impegno e determinazione arriva alla Nazionale Italiana FISDIR, con cui diventa campionessa europea e mondiale.
La presentazione sarà aperta dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minturno, Ilaria Pelle, e dal Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di Anna Teresa Formisano, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Lazio, dell’autrice Antonia De Francesco e della stessa Chiara Vingione, che condividerà con il pubblico il proprio percorso umano e sportivo. Le conclusioni sono affidate al Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.
L’evento di presentazione, ad ingresso libero e gratuito, si propone come importante momento di dialogo e sensibilizzazione.
APPUNTAMENTI
Latina ricorda Antonio Pennacchi: il 1° agosto torna l’appuntamento dedicato allo scrittore
Torna anche quest’anno l’appuntamento dedicato alla memoria di Antonio Pennacchi. Sabato 1° agosto, alle ore 20, il Parco Falcone e Borsellino di Latina ospiterà la terza edizione di “Ricordando Antonio Pennacchi”, iniziativa co-organizzata dal Comune di Latina e dall’Associazione Amici di Antonio Pennacchi.
L’evento si svolgerà nel quinto anniversario della scomparsa dello scrittore e arriva a pochi mesi dalla pubblicazione del volume Opere scelte nella collana Meridiani Mondadori, curato da Giuseppe Iannaccone, che ha consacrato ulteriormente il valore letterario dell’autore di Canale Mussolini.
La scelta del Parco Falcone e Borsellino, i storici “Giardinetti”, non è casuale. Si tratta infatti di uno dei luoghi simbolo della città più volte raccontato nelle opere di Pennacchi e che entrerà a far parte del percorso di letture dedicato alla sua produzione.
La serata sarà aperta dal saluto istituzionale della sindaca Matilde Celentano.
«Ricordare Antonio Pennacchi significa celebrare un’anima profonda, vulcanica e irripetibile della nostra città – afferma la prima cittadina –. Antonio non ha solo raccontato Latina: l’ha scolpita nella letteratura nazionale, donandole una voce originale, fiera e autentica».
Le letture saranno affidate a Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, che proporranno brani tratti da Camerata Neandertal, Il fasciocomunista, Canale Mussolini – Parte seconda, Il delitto di Agora e da alcuni articoli pubblicati sulla rivista Limes. A condurre l’incontro sarà Daniela Novelli.
Nel corso della serata interverranno studiosi, giornalisti, scrittori e registi che approfondiranno il rapporto tra Pennacchi, Latina e la letteratura contemporanea. Tra gli ospiti Paolo Rigo, Maria Antonietta Garullo, Tonj Ortoleva, Pietro Antonelli, Antonia Liguori, Dino Del Giudice, Gianfranco Pannone, Renato Chiocca ed Emanuele Sciarretta, sceneggiatore della graphic novel 7Crimini.
Previsti inoltre collegamenti video con il direttore di Limes Lucio Caracciolo, Carlo Carabba e Katja Centomo.
Per l’Associazione Amici di Antonio Pennacchi «questa edizione nasce dal desiderio di riportare le parole di Antonio in uno dei luoghi della città che la sua scrittura ha attraversato. I Giardinetti non saranno soltanto lo scenario della serata, ma parte integrante del racconto di una Latina che Pennacchi ha saputo trasformare in letteratura».
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