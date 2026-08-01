APPUNTAMENTI
Il Parco e la Commedia, ultime due serate, Di Leva: “Grazie alla piccola comunità che ci supporta”
SABAUDIA – Si avvia alla conclusione Il Parco e La Commedia con le ultime due serate sabato 1 e domenica 2 agosto. Dopo aver proposto diciotto spettacoli che hanno attraversato registri e forme espressive diverse, dalla comicità al teatro civile e di narrazione, dalla drammaturgia contemporanea al teatro ragazzi, sabato 1 agosto, il penultimo appuntamento della rassegna porterà in scena “I Dentici”, scritto e diretto da Adriano Bennicelli, con Francesco Stella e Alessio Chiodini. È la storia di due fratelli gemelli, entrambi chiamati Mario. La tradizione di dare al nipote il nome del nonno ha colpito anche la loro famiglia. Sfortunatamente si chiamavano Mario sia il nonno materno che quello paterno. Fortunatamente, a districare il caso ci pensa uno dei due che, ben presto, capisce che la sua vera natura è quella di farsi chiamare Mery e giocare con le bambole. Da qui prende forma un racconto delicato e ironico che affronta temi come l’identità, l’accettazione e la libertà di essere stessi, rifuggendo da ogni retorica. Attraverso dialoghi vivaci e una scrittura capace di alternare leggerezza e intensità emotiva, lo spettacolo invita a interrogarsi su quanto siano davvero le differenze a separarci e quanto, invece, siano proprio quelle a renderci profondamente umani.
Domenica 2 agosto, i saluti finali della XV edizione, dopo i successi delle ultime tre edizioni, sono affidati ad Alessandra Merico ed Enzo Casertano con “Amori Corti”. Un viaggio teatrale, una pungente rilettura dei più celebri duetti della storia: da Adamo ed Eva a Giulietta e Romeo, passando per Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ogni incontro diventa l’occasione per smontare stereotipi e restituire il lato più autentico delle relazioni fatto di incomprensioni, piccole manie, fragilità e irresistibile quotidianità. Ogni scena smonta un mito e ne svela il dietro le quinte tra capricci, tensioni e piccoli drammi quotidiani, ricordando come ogni legame, anche il più imperfetto, trovi la propria forza proprio nelle sue contraddizioni. Un carosello di incontri che diverte, provoca e fa riflettere su ciò che accade quando due personalità si incrociano e decidono di non lasciarsi più.
«Quindici edizioni rappresentano certamente un traguardo importante, ma non è il numero a renderci orgogliosi – afferma Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia – Quindici edizioni si costruiscono prima di tutto mettendo insieme persone. Ogni estate ci si ritrova in una piccola comunità fatta di artisti, volontari, tecnici, partner, istituzioni e di un pubblico che continua a regalarci il bene più prezioso: il proprio tempo. Dietro ogni serata ci sono mesi di lavoro, di dubbi, di scelte, di entusiasmo e anche di sacrifici, perché organizzare una rassegna così complessa significa inevitabilmente sottrarre tempo alla propria vita per dedicarlo a un progetto che si spera possa diventare qualcosa che appartiene a tutti. Quando si spengono le luci e guardiamo la platea, capiamo che ne è valsa la pena. Se dopo quindici anni Il Parco e la Commedia continua a crescere è perché ci sono persone che hanno deciso di farne un pezzo della propria storia. Questo traguardo appartiene prima di tutto a loro. E a loro va il nostro immenso grazie. Viva, viva, viva Il Parco e la Commedia!».
L’ingresso agli spettacoli rimane, come da tradizione, gratuito, grazie al sostegno delle attività produttive che continuano a credere nel valore culturale e sociale della manifestazione, rendendo possibile un progetto che, da quindici anni, continua a fare del teatro il luogo in cui ogni estate i legami tornano a prendere forma.
APPUNTAMENTI
A Pisterzo domenica 2 agosto la 45ª Sagra delle 7 Minestre
PISTERZO – Domenica prossima il borgo medievale di Pisterzo si anima con la 45ª Sagra delle 7 Minestre, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Pisterzo che da quasi mezzo secolo rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate lepina. Una festa che ogni anno richiama centinaia di visitatori desiderosi di riscoprire i sapori della cucina contadina e vivere l’atmosfera autentica di un paese che, per una sera, trasforma i suoi caratteristici vicoli in un grande percorso del gusto, tra ricette tramandate da generazioni, folklore e convivialità.
Dalle 17.30 sarà attivo il servizio navetta per raggiungere comodamente il centro storico. Il programma prenderà il via alle 19.00 con le esibizioni del gruppo folkloristico “Noi Simo Supino”, della Banda Musicale “San Michele Arcangelo” e degli ESSI Folk Percussion, seguite dalla tradizionale benedizione delle minestre, uno dei momenti più sentiti della manifestazione.
Alle 20.00 apriranno gli stand gastronomici con la degustazione delle celebri sette minestre, preparate secondo le antiche ricette locali. Il menù proporrà inoltre ceci al rosmarino, fagioli all’uccelletto, lenticchie con crostini e cocomero, in un percorso gastronomico che racconta la storia e l’identità del territorio.
A chiudere la serata, dalle 21.00, sarà la musica della Rino Gerardi Band, che porterà sul palco i più grandi successi di Rino Gaetano, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.
“La Sagra delle 7 Minestre è il nostro appuntamento più rappresentativo e ogni anno ci regala grandi soddisfazioni grazie all’affetto dei tanti visitatori che scelgono di trascorrere questa giornata a Pisterzo – spiegano dalla Pro Loco. Vedere il paese riempirsi di famiglie, giovani e tanti ospiti provenienti anche da fuori provincia è la conferma che questa manifestazione continua a essere un punto di riferimento dell’estate lepina. Dietro ogni edizione c’è il lavoro di decine di volontari che, con passione e spirito di comunità, mantengono viva una tradizione che racconta la nostra storia e la nostra identità. Invitiamo tutti a venirci a trovare per vivere una serata fatta di buon cibo, musica e autentica ospitalità”.
La manifestazione è senza dubbio uno degli eventi più longevi e apprezzati della provincia di Latina capace di valorizzare il patrimonio gastronomico e culturale di Pisterzo, trasformando il borgo in un luogo di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni popolari.
Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Pisterzo al 338 8962191.
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Norma, torna la 29ª edizione del Palio dei Comuni
Domenica 2 agosto il Centro Ippico Tornado di Norma ospiterà la 29ª edizione del Palio dei Comuni – Città di Norma, appuntamento organizzato dall’Associazione Cavalieri Norma con il patrocinio del Comune. La manifestazione, diventata negli anni uno degli eventi tradizionali dell’estate normese, riunirà cavalieri e rappresentanti dei diversi Comuni in una giornata dedicata alle tradizioni equestri.
Il programma prenderà il via alle 16 con il raduno dei cavalieri. Alle 17 è prevista la sfilata nel campo di gara, seguita dalla benedizione dei binomi e del Palio. L’inizio ufficiale della competizione è fissato per le 17.30, quando prenderà il via la 29ª edizione del Palio dei Comuni.
L’evento si svolgerà presso il Centro Ippico Tornado, in via Colle Catilina 2, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore e dalla comunità locale.
APPUNTAMENTI
Libri, a Scauri Antonia De Francesco presenta “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down”
SCAURI – Una serata dedicata a coraggio, determinazione e inclusione. Venerdì 31 luglio, alle ore 19:00, a Scauri, nella cornice del Lido Sirene (Lungomare Nazario Sauro, 26) si terrà la presentazione del libro “Chiara Vingione. La vita Up di una campionessa con sindrome di Down” della giornalista, scrittrice e critica letteraria Antonia De Francesco.
Il volume narra la storia vera e profonda di Chiara Vingione, che mette al centro dell’attenzione il valore del riscatto personale e dell’abbattimento di ogni barriera, attraverso la testimonianza diretta di una campionessa straordinaria. Chiara parte dal nuoto, passa all’atletica e poi scopre la pallacanestro: con impegno e determinazione arriva alla Nazionale Italiana FISDIR, con cui diventa campionessa europea e mondiale.
La presentazione sarà aperta dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minturno, Ilaria Pelle, e dal Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di Anna Teresa Formisano, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Lazio, dell’autrice Antonia De Francesco e della stessa Chiara Vingione, che condividerà con il pubblico il proprio percorso umano e sportivo. Le conclusioni sono affidate al Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.
L’evento di presentazione, ad ingresso libero e gratuito, si propone come importante momento di dialogo e sensibilizzazione.
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