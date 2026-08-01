Il Parco e la Commedia, ultime due serate, Di Leva: “Grazie alla piccola comunità che ci supporta”

SABAUDIA – Si avvia alla conclusione Il Parco e La Commedia con le ultime due serate sabato 1 e domenica 2 agosto. Dopo aver proposto diciotto spettacoli che hanno attraversato registri e forme espressive diverse, dalla comicità al teatro civile e di narrazione, dalla drammaturgia contemporanea al teatro ragazzi, sabato 1 agosto, il penultimo appuntamento della rassegna porterà in scena “I Dentici”, scritto e diretto da Adriano Bennicelli, con Francesco Stella e Alessio Chiodini. È la storia di due fratelli gemelli, entrambi chiamati Mario. La tradizione di dare al nipote il nome del nonno ha colpito anche la loro famiglia. Sfortunatamente si chiamavano Mario sia il nonno materno che quello paterno. Fortunatamente, a districare il caso ci pensa uno dei due che, ben presto, capisce che la sua vera natura è quella di farsi chiamare Mery e giocare con le bambole. Da qui prende forma un racconto delicato e ironico che affronta temi come l’identità, l’accettazione e la libertà di essere stessi, rifuggendo da ogni retorica. Attraverso dialoghi vivaci e una scrittura capace di alternare leggerezza e intensità emotiva, lo spettacolo invita a interrogarsi su quanto siano davvero le differenze a separarci e quanto, invece, siano proprio quelle a renderci profondamente umani.

Domenica 2 agosto, i saluti finali della XV edizione, dopo i successi delle ultime tre edizioni, sono affidati ad Alessandra Merico ed Enzo Casertano con “Amori Corti”. Un viaggio teatrale, una pungente rilettura dei più celebri duetti della storia: da Adamo ed Eva a Giulietta e Romeo, passando per Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ogni incontro diventa l’occasione per smontare stereotipi e restituire il lato più autentico delle relazioni fatto di incomprensioni, piccole manie, fragilità e irresistibile quotidianità. Ogni scena smonta un mito e ne svela il dietro le quinte tra capricci, tensioni e piccoli drammi quotidiani, ricordando come ogni legame, anche il più imperfetto, trovi la propria forza proprio nelle sue contraddizioni. Un carosello di incontri che diverte, provoca e fa riflettere su ciò che accade quando due personalità si incrociano e decidono di non lasciarsi più.

«Quindici edizioni rappresentano certamente un traguardo importante, ma non è il numero a renderci orgogliosi – afferma Gennaro Di Leva, presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia – Quindici edizioni si costruiscono prima di tutto mettendo insieme persone. Ogni estate ci si ritrova in una piccola comunità fatta di artisti, volontari, tecnici, partner, istituzioni e di un pubblico che continua a regalarci il bene più prezioso: il proprio tempo. Dietro ogni serata ci sono mesi di lavoro, di dubbi, di scelte, di entusiasmo e anche di sacrifici, perché organizzare una rassegna così complessa significa inevitabilmente sottrarre tempo alla propria vita per dedicarlo a un progetto che si spera possa diventare qualcosa che appartiene a tutti. Quando si spengono le luci e guardiamo la platea, capiamo che ne è valsa la pena. Se dopo quindici anni Il Parco e la Commedia continua a crescere è perché ci sono persone che hanno deciso di farne un pezzo della propria storia. Questo traguardo appartiene prima di tutto a loro. E a loro va il nostro immenso grazie. Viva, viva, viva Il Parco e la Commedia!».

L’ingresso agli spettacoli rimane, come da tradizione, gratuito, grazie al sostegno delle attività produttive che continuano a credere nel valore culturale e sociale della manifestazione, rendendo possibile un progetto che, da quindici anni, continua a fare del teatro il luogo in cui ogni estate i legami tornano a prendere forma.