Caroso Festival, tre appuntamenti con la chitarra a Sermoneta e Lanuvio

Il Caroso Festival si appresta a festeggiare la trentunesima edizione proponendo alcuni dei nomi più importanti della seicorde in quella che può essere considerata la rassegna dedicata alla chitarra tra le più longeve a livello mondiale. Tre gli appuntamenti da segnarsi in agenda, tre concerti e un’esposizione a tema, che si terranno nelle giornate del 7, 8 e 10 agosto a Sermoneta e Lanuvio, a ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è per venerdì 7 agosto dalle ore 21 con Leo Andersen e Valentina Ranalli protagonisti di un concerto che viaggerà su momenti di artistica improvvisazione tra jazz contemporaneo e influenze mediterranee e sudamericane. La splendida voce di Valentina Ranalli, che in questo particolare progetto canta brani in italiano, inglese, spagnolo e napoletano, e l’intensità emotiva della chitarra di Leo Andersen, creeranno note calde e intense in cui la seicorde diventerà uno e più strumenti in contemporanea, riscoprendo la sua parte più ancestrale, fatta di ritmi travolgenti. Il risultato finale sarà una musica che viene dal mare, tra jazz e tango, choro e sentimenti di nostalgia e passione, in un legame che raggiunge e tocca i posti più lontani del mondo.

Il giorno dopo, sabato 8 agosto, il Caroso Festival si sposterà a Sermoneta nella Chiesa San Michele Arcangelo quando dalle 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in scena ci sarà Eleonora Perretta. Nel 2018 si è diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli e nel 2022 ha conseguito, sempre con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Eleonora Perretta si è esibita come solista in alcuni dei più importanti teatri internazionali, tra cui la Musikverein di Vienna (Austria), la Filarmonica di Tallinn (Estonia), il Guitar Festival (Bulgaria), e in Italia in occasione del Segovia Guitar Festival, del Mottola International Guitar Festival, del Ravello Festival esibendosi anche presso la Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola. Eleonora ha vinto premi in concorsi chitarristici nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio all’Uppsala International Guitar Competition, al Mottola Festival International Competition e all’Eduguitar International Guitar Competition; il Secondo Premio al Fiuggi Guitar Festival Competition; il Terzo Premio al Forum Gitarre Wien e all’Altamira Gorizia International Guitar Competition; e il Premio Speciale al Koblenz International Guitar Competition.

Il Caroso Festival si chiuderà lunedì 10 agosto presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, quando dalle 21 con ingresso libero fino ad esaurimento posti, si esibirà un quartetto d’eccezione composto da Daniele Bonaviri, Monica De Luca, Gabriele Gagliarini e Stefano Raponi, quest’ultimo peraltro direttore artistico della rassegna che quest’anno si cimenterà in prima persona nell’intraprendere un viaggio musicale tra flamenco, jazz e latin con i suoi amici e colleghi. I colori radiosi del Mediterraneo verranno raccontati in composizioni originali che racchiudono il patrimonio folkloristico andaluso, l’eredità araba e sefardita. Le opere che verranno presentate saranno caratterizzate da ritmi polimetrici e moduli melodici che riflettono l’eterogeneità culturale delle terre da cui provengono. Un ampio spazio è dedicato all’improvvisazione, favorita dalla profonda intesa tra i musicisti, elemento che rende ogni esibizione unica e contribuisce a creare una proposta musicale sempre nuova e originale.

Il Caroso Festival è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi il quale si avvale del patrocinio dei comuni Città di Sermoneta e Città di Lanuvio, con il supporto degli sponsor l’Università delle Tre Età Sermoneta e Aurora Medieval House. Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione si può visitare il sito ufficiale www.carosofestival.it.