APPUNTAMENTI
Caroso Festival, tre appuntamenti con la chitarra a Sermoneta e Lanuvio
Il Caroso Festival si appresta a festeggiare la trentunesima edizione proponendo alcuni dei nomi più importanti della seicorde in quella che può essere considerata la rassegna dedicata alla chitarra tra le più longeve a livello mondiale. Tre gli appuntamenti da segnarsi in agenda, tre concerti e un’esposizione a tema, che si terranno nelle giornate del 7, 8 e 10 agosto a Sermoneta e Lanuvio, a ingresso gratuito.
Il primo appuntamento è per venerdì 7 agosto dalle ore 21 con Leo Andersen e Valentina Ranalli protagonisti di un concerto che viaggerà su momenti di artistica improvvisazione tra jazz contemporaneo e influenze mediterranee e sudamericane. La splendida voce di Valentina Ranalli, che in questo particolare progetto canta brani in italiano, inglese, spagnolo e napoletano, e l’intensità emotiva della chitarra di Leo Andersen, creeranno note calde e intense in cui la seicorde diventerà uno e più strumenti in contemporanea, riscoprendo la sua parte più ancestrale, fatta di ritmi travolgenti. Il risultato finale sarà una musica che viene dal mare, tra jazz e tango, choro e sentimenti di nostalgia e passione, in un legame che raggiunge e tocca i posti più lontani del mondo.
Il giorno dopo, sabato 8 agosto, il Caroso Festival si sposterà a Sermoneta nella Chiesa San Michele Arcangelo quando dalle 21, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in scena ci sarà Eleonora Perretta. Nel 2018 si è diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli e nel 2022 ha conseguito, sempre con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Eleonora Perretta si è esibita come solista in alcuni dei più importanti teatri internazionali, tra cui la Musikverein di Vienna (Austria), la Filarmonica di Tallinn (Estonia), il Guitar Festival (Bulgaria), e in Italia in occasione del Segovia Guitar Festival, del Mottola International Guitar Festival, del Ravello Festival esibendosi anche presso la Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola. Eleonora ha vinto premi in concorsi chitarristici nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio all’Uppsala International Guitar Competition, al Mottola Festival International Competition e all’Eduguitar International Guitar Competition; il Secondo Premio al Fiuggi Guitar Festival Competition; il Terzo Premio al Forum Gitarre Wien e all’Altamira Gorizia International Guitar Competition; e il Premio Speciale al Koblenz International Guitar Competition.
Il Caroso Festival si chiuderà lunedì 10 agosto presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, quando dalle 21 con ingresso libero fino ad esaurimento posti, si esibirà un quartetto d’eccezione composto da Daniele Bonaviri, Monica De Luca, Gabriele Gagliarini e Stefano Raponi, quest’ultimo peraltro direttore artistico della rassegna che quest’anno si cimenterà in prima persona nell’intraprendere un viaggio musicale tra flamenco, jazz e latin con i suoi amici e colleghi. I colori radiosi del Mediterraneo verranno raccontati in composizioni originali che racchiudono il patrimonio folkloristico andaluso, l’eredità araba e sefardita. Le opere che verranno presentate saranno caratterizzate da ritmi polimetrici e moduli melodici che riflettono l’eterogeneità culturale delle terre da cui provengono. Un ampio spazio è dedicato all’improvvisazione, favorita dalla profonda intesa tra i musicisti, elemento che rende ogni esibizione unica e contribuisce a creare una proposta musicale sempre nuova e originale.
Il Caroso Festival è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi il quale si avvale del patrocinio dei comuni Città di Sermoneta e Città di Lanuvio, con il supporto degli sponsor l’Università delle Tre Età Sermoneta e Aurora Medieval House. Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione si può visitare il sito ufficiale www.carosofestival.it.
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Pontinia, il weekend si anima con la Notte in Bianco
PONTINIA – Pontinia si prepara a vivere la Notte In Bianco. Sabato 8 agosto a partire dalle 20.00 nelle vie della città e al centro commerciale Gàldino saranno premiati i più belli della serata tra adulti e bambini vestiti di bianco. Dalla mezzanotte, in piazza Indipendenza, prevista musica con una vera e propria discoteca sotto le stelle. Non mancheranno esibizioni di band, dj e street food.
La Notte in Bianco è organizzata dal Comune di Pontinia in collaborazione con l’associazione dei commercianti di Pontinia “Picap”.
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Un tenore e un pianista al Castello Caetani di Sermoneta con “Enrico Caruso. Le sue canzoni”
SERMONETA – Il 9 agosto il Castello Caetani di Sermoneta ospita “Enrico Caruso. Le sue canzoni”, il concerto che il tenore Mark Milhofer e il pianista Marco Scolastra dedicano al più grande tenore della storia dell’opera. L’appuntamento fa parte di “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello di Sermoneta.
Oltre a essere stato il tenore più celebre al mondo, Enrico Caruso (Napoli, 1873 – Napoli, 1921) fu anche compositore e paroliere: scrisse testi e musica di una nutrita serie di canzoni, molte delle quali registrò lui stesso. Il suo talento ispirò inoltre numerosi musicisti, noti e meno noti, che composero per la sua voce brani destinati a diventare celebri, insieme ad altri che il tempo ha invece dimenticato. Il programma della serata, frutto di una lunga ricerca condotta da Milhofer tra il Museo Caruso di Lastra a Signa e il Peabody Institute di Baltimora, dove Dorothy Caruso donò la collezione musicale del marito, raccoglie proprio queste canzoni, scritte da e per Caruso: da “Mattinata” di Ruggero Leoncavallo a “Dreams of Long Ago”, firmata dallo stesso Caruso su parole di Earl Carroll, fino a “Tiempo Antico”, di cui il tenore napoletano compose sia i versi sia la musica.
Munito di un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, Mark Milhofer è uno dei cantanti più ricercati in Italia: dopo essere stato corista a Magdalen College a Oxford e aver studiato alla Guildhall School of Music di Londra, ha debuttato in Italia scelto da Giorgio Strehler per “Così fan tutte” al Piccolo Teatro di Milano, per poi cantare su palcoscenici come la Royal Opera House di Londra, lo Staatsoper di Berlino e il Theater an der Wien. Marco Scolastra, diplomato con lode al Conservatorio di Perugia e perfezionatosi con Aldo Ciccolini, ha suonato per le maggiori istituzioni musicali italiane ed europee, dal Teatro dell’Opera di Roma al Musikverein di Vienna, collaborando con direttori come Yuri Bashmet e Claudio Scimone. Insieme, Milhofer e Scolastra hanno inciso l’integrale delle Folk Songs di Benjamin Britten per Brilliant Classics e, nel 2023, in coincidenza con il 150° anniversario della nascita di Caruso, un doppio album registrato nella casa del tenore a Lastra a Signa, che raccoglie le sue nove canzoni insieme a un’ampia selezione di quelle a lui dedicate.
Il concerto si inserisce in “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello di Sermoneta. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.giardinodininfa.eu.
Biglietti rassegna: www.giardinodininfa.eu
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Prisma Summer Festival, migliaia di presenze per la prima edizione a Sermoneta
Si è chiusa con migliaia di presenze la prima edizione del Prisma Summer Festival, la manifestazione che dal 30 luglio al 2 agosto ha animato l’area mercato di Monticchio, a Sermoneta, con quattro serate dedicate a musica, spettacolo e intrattenimento. L’evento, a ingresso gratuito, è stato organizzato dall’associazione Forever Eventi in collaborazione con il Comune di Sermoneta e con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Sul palco si sono alternati artisti e protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano, tra cui Max Giusti, Fred De Palma, LDA, Aka 7even, i dj Andrea Damante, Usai, Feb, Mimmo Errico, Karol Campoli e Kovac Voice, oltre allo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”. Gli organizzatori parlano di un risultato oltre le aspettative, sottolineando la partecipazione del pubblico nel corso delle quattro serate e annunciando l’intenzione di lavorare fin da subito alla prossima edizione del festival.
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