APPUNTAMENTI
Un tenore e un pianista al Castello Caetani di Sermoneta con “Enrico Caruso. Le sue canzoni”
SERMONETA – Il 9 agosto il Castello Caetani di Sermoneta ospita “Enrico Caruso. Le sue canzoni”, il concerto che il tenore Mark Milhofer e il pianista Marco Scolastra dedicano al più grande tenore della storia dell’opera. L’appuntamento fa parte di “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello di Sermoneta.
Oltre a essere stato il tenore più celebre al mondo, Enrico Caruso (Napoli, 1873 – Napoli, 1921) fu anche compositore e paroliere: scrisse testi e musica di una nutrita serie di canzoni, molte delle quali registrò lui stesso. Il suo talento ispirò inoltre numerosi musicisti, noti e meno noti, che composero per la sua voce brani destinati a diventare celebri, insieme ad altri che il tempo ha invece dimenticato. Il programma della serata, frutto di una lunga ricerca condotta da Milhofer tra il Museo Caruso di Lastra a Signa e il Peabody Institute di Baltimora, dove Dorothy Caruso donò la collezione musicale del marito, raccoglie proprio queste canzoni, scritte da e per Caruso: da “Mattinata” di Ruggero Leoncavallo a “Dreams of Long Ago”, firmata dallo stesso Caruso su parole di Earl Carroll, fino a “Tiempo Antico”, di cui il tenore napoletano compose sia i versi sia la musica.
Munito di un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, Mark Milhofer è uno dei cantanti più ricercati in Italia: dopo essere stato corista a Magdalen College a Oxford e aver studiato alla Guildhall School of Music di Londra, ha debuttato in Italia scelto da Giorgio Strehler per “Così fan tutte” al Piccolo Teatro di Milano, per poi cantare su palcoscenici come la Royal Opera House di Londra, lo Staatsoper di Berlino e il Theater an der Wien. Marco Scolastra, diplomato con lode al Conservatorio di Perugia e perfezionatosi con Aldo Ciccolini, ha suonato per le maggiori istituzioni musicali italiane ed europee, dal Teatro dell’Opera di Roma al Musikverein di Vienna, collaborando con direttori come Yuri Bashmet e Claudio Scimone. Insieme, Milhofer e Scolastra hanno inciso l’integrale delle Folk Songs di Benjamin Britten per Brilliant Classics e, nel 2023, in coincidenza con il 150° anniversario della nascita di Caruso, un doppio album registrato nella casa del tenore a Lastra a Signa, che raccoglie le sue nove canzoni insieme a un’ampia selezione di quelle a lui dedicate.
Il concerto si inserisce in “Alla Corte dei Caetani”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello di Sermoneta. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.giardinodininfa.eu.
Biglietti rassegna: www.giardinodininfa.eu
APPUNTAMENTI
Prisma Summer Festival, migliaia di presenze per la prima edizione a Sermoneta
Si è chiusa con migliaia di presenze la prima edizione del Prisma Summer Festival, la manifestazione che dal 30 luglio al 2 agosto ha animato l’area mercato di Monticchio, a Sermoneta, con quattro serate dedicate a musica, spettacolo e intrattenimento. L’evento, a ingresso gratuito, è stato organizzato dall’associazione Forever Eventi in collaborazione con il Comune di Sermoneta e con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Sul palco si sono alternati artisti e protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano, tra cui Max Giusti, Fred De Palma, LDA, Aka 7even, i dj Andrea Damante, Usai, Feb, Mimmo Errico, Karol Campoli e Kovac Voice, oltre allo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”. Gli organizzatori parlano di un risultato oltre le aspettative, sottolineando la partecipazione del pubblico nel corso delle quattro serate e annunciando l’intenzione di lavorare fin da subito alla prossima edizione del festival.
APPUNTAMENTI
All’ombra del Parco, a Sabaudia lo sport racconta la Costituzione
Lo sport come linguaggio dei diritti, della legalità e della cittadinanza attiva. È questo il tema al centro di “All’ombra del Parco, nel cuore della Costituzione”, l’incontro in programma mercoledì 5 agosto, alle ore 19.15, presso la Cavea del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia.
L’iniziativa conclude l’edizione 2026 del Festival del Mito Sportivo, il progetto culturale ideato e organizzato dalla Lab DFG che, attraverso laboratori, testimonianze, incontri e momenti di approfondimento, promuove lo sport come strumento di crescita civile, inclusione e valorizzazione dei principi costituzionali.
L’appuntamento offrirà l’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nella diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell’uguaglianza, mettendo in dialogo esperienze istituzionali e testimonianze di giovani protagonisti dello sport capaci di raccontare come i valori costituzionali trovino concreta applicazione anche attraverso la pratica sportiva.
Tra gli ospiti saranno presenti Flavio D’Ambrosi, Vicepresidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, da anni impegnato nella promozione dello sport quale presidio educativo e sociale, e Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica, la cui esperienza rappresenta un esempio di determinazione, inclusione e superamento delle barriere.
A moderare l’incontro sarà il giornalista sportivo Dario Ricci, voce di Radio24 e tra i più autorevoli narratori italiani dello sport come fenomeno culturale e sociale.
L’evento, inserito nella rassegna “All’Ombra del Parco”, è organizzato dalla Lab DFG con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.
L’edizione 2026 del Festival del Mito Sportivo ha costruito un percorso che ha unito simbolicamente territori e comunità nel nome dei valori universali dello sport, coinvolgendo i Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN), Ripa Teatina (CH) e Policoro (MT), sedi delle precedenti tappe, ai quali si è aggiunta la prestigiosa partecipazione della Città di Olimpia, luogo di nascita dei Giochi Olimpici e simbolo universale della cultura sportiva.
I rappresentanti istituzionali dei Comuni partner saranno presenti a Sabaudia per condividere l’atto conclusivo di un percorso che, attraverso il dialogo tra sport, ambiente, cultura e istituzioni, ha rafforzato una rete di collaborazione fondata sui valori dell’educazione, della pace e della cittadinanza attiva.
La suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo ospiterà così l’ultimo appuntamento di un Festival che, sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, conferma la propria vocazione a utilizzare il linguaggio universale dello sport come strumento di confronto sui grandi temi che riguardano i giovani, promuovendo i valori della legalità, dell’inclusione e della partecipazione attiva.
APPUNTAMENTI
Caroso Festival, tra Lanuvio e Sermoneta la rassegna dedicata alla chitarra
Torna il Caroso Festival, la rassegna dedicata alla chitarra che quest’anno raggiunge la trentunesima edizione. Dal 7 al 10 agosto, tra Lanuvio e Sermoneta, sono in programma tre concerti a ingresso gratuito che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti del panorama chitarristico contemporaneo.
Il festival prenderà il via venerdì 7 agosto a Lanuvio con il concerto di Leo Andersen e Valentina Ranalli. Il duo proporrà un repertorio che unisce jazz contemporaneo, influenze mediterranee e sudamericane, alternando momenti di improvvisazione a sonorità che spaziano dal tango al choro brasiliano.
Sabato 8 agosto la manifestazione si sposterà nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sermoneta, dove si esibirà la chitarrista Eleonora Perretta. Musicista pluripremiata in concorsi nazionali e internazionali, Perretta ha già calcato alcuni dei principali palcoscenici europei, tra cui il Musikverein di Vienna e la Filarmonica di Tallinn.
La rassegna si concluderà lunedì 10 agosto, ancora nella chiesa di San Michele Arcangelo, con un quartetto formato da Daniele Bonaviri, Monica De Luca, Gabriele Gagliarini e Stefano Raponi, direttore artistico del festival. Il concerto proporrà un viaggio musicale tra flamenco, jazz e musica latina, con ampio spazio all’improvvisazione e a composizioni originali ispirate alle culture del Mediterraneo.
Ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi, il Caroso Festival è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Sermoneta e Lanuvio. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
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