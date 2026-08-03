APPUNTAMENTI
Caroso Festival, tra Lanuvio e Sermoneta la rassegna dedicata alla chitarra
Torna il Caroso Festival, la rassegna dedicata alla chitarra che quest’anno raggiunge la trentunesima edizione. Dal 7 al 10 agosto, tra Lanuvio e Sermoneta, sono in programma tre concerti a ingresso gratuito che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti del panorama chitarristico contemporaneo.
Il festival prenderà il via venerdì 7 agosto a Lanuvio con il concerto di Leo Andersen e Valentina Ranalli. Il duo proporrà un repertorio che unisce jazz contemporaneo, influenze mediterranee e sudamericane, alternando momenti di improvvisazione a sonorità che spaziano dal tango al choro brasiliano.
Sabato 8 agosto la manifestazione si sposterà nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sermoneta, dove si esibirà la chitarrista Eleonora Perretta. Musicista pluripremiata in concorsi nazionali e internazionali, Perretta ha già calcato alcuni dei principali palcoscenici europei, tra cui il Musikverein di Vienna e la Filarmonica di Tallinn.
La rassegna si concluderà lunedì 10 agosto, ancora nella chiesa di San Michele Arcangelo, con un quartetto formato da Daniele Bonaviri, Monica De Luca, Gabriele Gagliarini e Stefano Raponi, direttore artistico del festival. Il concerto proporrà un viaggio musicale tra flamenco, jazz e musica latina, con ampio spazio all’improvvisazione e a composizioni originali ispirate alle culture del Mediterraneo.
Ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi, il Caroso Festival è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Sermoneta e Lanuvio. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
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Prisma Summer Festival, migliaia di presenze per la prima edizione a Sermoneta
Si è chiusa con migliaia di presenze la prima edizione del Prisma Summer Festival, la manifestazione che dal 30 luglio al 2 agosto ha animato l’area mercato di Monticchio, a Sermoneta, con quattro serate dedicate a musica, spettacolo e intrattenimento. L’evento, a ingresso gratuito, è stato organizzato dall’associazione Forever Eventi in collaborazione con il Comune di Sermoneta e con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Latina. Sul palco si sono alternati artisti e protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano, tra cui Max Giusti, Fred De Palma, LDA, Aka 7even, i dj Andrea Damante, Usai, Feb, Mimmo Errico, Karol Campoli e Kovac Voice, oltre allo spettacolo “Voglio Tornare negli Anni ’90”. Gli organizzatori parlano di un risultato oltre le aspettative, sottolineando la partecipazione del pubblico nel corso delle quattro serate e annunciando l’intenzione di lavorare fin da subito alla prossima edizione del festival. Il Prisma Summer Festival è stato realizzato con il supporto di numerosi partner privati e con la collaborazione di Dimensione Suono Roma come media partner per due delle serate in programma.
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All’ombra del Parco, a Sabaudia lo sport racconta la Costituzione
Lo sport come linguaggio dei diritti, della legalità e della cittadinanza attiva. È questo il tema al centro di “All’ombra del Parco, nel cuore della Costituzione”, l’incontro in programma martedì 5 agosto, alle ore 19.15, presso la Cavea del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia.
L’iniziativa conclude l’edizione 2026 del Festival del Mito Sportivo, il progetto culturale ideato e organizzato dalla Lab DFG che, attraverso laboratori, testimonianze, incontri e momenti di approfondimento, promuove lo sport come strumento di crescita civile, inclusione e valorizzazione dei principi costituzionali.
L’appuntamento offrirà l’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nella diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e dell’uguaglianza, mettendo in dialogo esperienze istituzionali e testimonianze di giovani protagonisti dello sport capaci di raccontare come i valori costituzionali trovino concreta applicazione anche attraverso la pratica sportiva.
Tra gli ospiti saranno presenti Flavio D’Ambrosi, Vicepresidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, da anni impegnato nella promozione dello sport quale presidio educativo e sociale, e Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica, la cui esperienza rappresenta un esempio di determinazione, inclusione e superamento delle barriere.
A moderare l’incontro sarà il giornalista sportivo Dario Ricci, voce di Radio24 e tra i più autorevoli narratori italiani dello sport come fenomeno culturale e sociale.
L’evento, inserito nella rassegna “All’Ombra del Parco”, è organizzato dalla Lab DFG con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.
L’edizione 2026 del Festival del Mito Sportivo ha costruito un percorso che ha unito simbolicamente territori e comunità nel nome dei valori universali dello sport, coinvolgendo i Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN), Ripa Teatina (CH) e Policoro (MT), sedi delle precedenti tappe, ai quali si è aggiunta la prestigiosa partecipazione della Città di Olimpia, luogo di nascita dei Giochi Olimpici e simbolo universale della cultura sportiva.
I rappresentanti istituzionali dei Comuni partner saranno presenti a Sabaudia per condividere l’atto conclusivo di un percorso che, attraverso il dialogo tra sport, ambiente, cultura e istituzioni, ha rafforzato una rete di collaborazione fondata sui valori dell’educazione, della pace e della cittadinanza attiva.
La suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo ospiterà così l’ultimo appuntamento di un Festival che, sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, conferma la propria vocazione a utilizzare il linguaggio universale dello sport come strumento di confronto sui grandi temi che riguardano i giovani, promuovendo i valori della legalità, dell’inclusione e della partecipazione attiva.
APPUNTAMENTI
A Ninfa in scena The Great Gatsby di Clemente Pernarella: “Un’opera che cento anni fa già raccontava l’oggi”
LATINA – Teatro, danza, jazz per una storia ambientata negli anni ’20, che racconta soprattutto l’oggi. C’è tanto, in “The Great Gatsby – Quell’estate anche io”, nuovo spettacolo di e con Clemente Pernarella costruito sul libero adattamento del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, con Melania Maccaferri e Marco Divsic (che è anche aiuto regista), musiche dal vivo del 52nd Jazz Quartet e i danzatori di Modulo Project. Un’ora e poco più di spettacolo, che sarà in scena nel Giardino di Ninfa il 7, 8 e 9 agosto 2026 (alle 20:30).
“Un romanzo che non mi ha mai abbandonato, l’ho incrociato a 14-15 anni ed è rimasto sempre con me, e che oggi, a centouno anni dalla sua pubblicazione, considero più urgente che mai – racconta Pernarella – . Francis Scott Fitzgerald, raccontava tantissimo della società americana che stava nascendo come modello, le meraviglie, ma soprattutto i pericoli, il rischio e i dolori che il grande sogno americano avrebbe generato.” Fondamentale la musica: “E’ lo scrittore a identificare i ruggenti anni venti, come “l’età del jazz”. Il jazz è protagonista perché è nella poetica di Scott Fitzgerald ed è l’unico genere che riesce a contenere lo spettacolo e le contraddizioni di quel sistema”, aggiunge Pernarella che parla di uno spettacolo “divertente”, “un gioco a scatole cinesi”. Tra sogno, illusione e realtà.
Sul palco, nel cartellone culturale della Fondazione Roffredo Caetani, con gli attori, ci saranno i jazzisti Erasmo Bencivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria con una giovanissima cantante, Laura Sangermano; si muoveranno i danzatori Alessia Campagna e Francesco Compagnone su coreografie di Laura Bernardini, e valorizzeranno la scena le luci di Gianluca Cappelletti.
“Il protagonista del racconto è il protagonista del romanzo – aggiunge Pernarella – Nick siamo noi, che riusciamo a mantenere ancora uno sguardo distante rispetto a quello che sta accadendo”.
Il teatro torna così nell’area spettacoli di Ninfa dopo un anno di stop. “Un’operazione resa possibile dalla Fondazione Roffredo Caetani. Il mio grazie – conclude il regista – va alla Fondazione e al suo Presidente Massimo Amodio che conferma la centralità dell’Ente nelle progettualità legate al settore culturale nel nostro territorio”.
Info e prenotazioni 3925407500
https://www.ciaotickets.com/it/ass-cult-lestra
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