A Pontinia la Befana vien di giorno

PONTINIA – Fervono i preparativi a Pontinia per la “Befana vien di giorno”, un’iniziativa di beneficenza organizzata dal comitato di commercianti “La Piazza” in collaborazione con l’Uisp di Latina. Si tratta di una camminata ludico motoria di circa 5 km per le vie del centro, introdotta dalla sfilata delle majorettes “White Flower”. L’iscrizione, al costo simbolico di 5 euro, comprende consumazioni di minestra, acqua e cioccolata calda, ma soprattutto servirà ad aiutare Fabio, un giovane che necessita di protesi di ultima generazione per i suoi arti. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Pontinia, è alle 10.30 del 6 gennaio in via Cesare Battisti. Alla fine, in piazza Indipendenza, arriverà la Befana per consegnare doni ai bambini presenti e ci sarà anche una lotteria con l’estrazione di ricchi premi. Le iscrizioni si effettuano presso “Lombardi Sport” in via Monte Grappa, ma sono possibili anche sul posto prima della partenza.