Cadavere sui binari, treni cancellati sulla linea Napoli-Roma Via Formia

LATINA – E’ cominciata male la giornata per i pendolari pontini. E’ stato infatti sospeso il traffico ferroviario sulla linea Roma – Napoli via Formia a partire dalle 5.25 di questa mattina per accertamenti dell’autorità giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari nel tratto campano compreso tra Casoria e Aversa. I treni hanno subito ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni Quattro i treni che dovevano giungere alla stazione di Formia parzialmente cancellati mentre per un quinto è stato stabilito un percorso alternativo e viaggia verso Termini con 45 minuti di ritardo.