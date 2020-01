Daini nel Parco del Circeo, il Partito Animalista Italiano: “Trovati rifugi e associazioni disposte a ospitarli”

(la foto dei daini è tratta dal sito parcocirceo.it)

SABAUDIA – Dopo le proteste sul piano di contenimento dei daini nel Parco nazionale del Circeo che prevede la riduzione del 30% degli esemplari presenti attualmente nella Foresta, anche attraverso l’abbattimento, il Partito Animalista Italiano, annuncia di aver trovato alcune realtà “tra rifugi e associazioni disposte a ospitare i daini ritenuti in eccesso”.

La notizia è stata comunicata nella prima mattina di oggi all’Ente presieduto dal generale Antonio Ricciardi. Si tratta di una richiesta per conoscere i criteri di adottabilità. “Ora per salvare i daini non ci sono più scuse“, dicono gli attivisti.

Cristiano Ciriello portavoce del Partito Animalista Italiano spiega: “Non è una questine ideologica, con la nostra proposta risolveremmo una volta per tutte il problema. I daini verrebbero sterilizzati e con l’ok del Parco e il parere dell’Ispra, inviati altrove in Italia e all’estero. I nostri europarlamentari sono impegnati su questo fronte”.

