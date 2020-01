Discarica di Borgo Montello, slitta al 5 febbraio la conferenza in Regione Lazio

LATINA – Slitta al 5 febbraio la conferenza di servizi inizialmente prevista per oggi in Regione Lazio sulla discarica di Borgo Montello nel corso della quale era attesa la decisione su una vociferata riapertura del sito alle porte di Latina per soddisfare la richiesta di Ecoambiente di abbancarvi 38mila metri cubi di rifiuti. L’appuntamento atteso dall’Amministrazione e dai residenti, è stato rinviato all’ultimo momento.

L’ASSEMBLEA PUBBLICA – Ieri proprio in vista della conferenza si è tenuta un’assemblea pubblica nel centro sociale di Borgo Bainsizza per chiarire la posizione del Comune. Il sindaco Damiano Coletta ha ripercorso la storia più recente della discarica dalla chiusura avvenuta nell’estate del 2016 e il progetto di bonifica ancora non completato da parte di uno dei gestori, la Ecoambiente, appunto, ribadendo infine l’intenzione di opporsi a qualunque tentativo di riapertura sia pure parziale e temporanea. “Abbiamo certificato lo stato di inquinamento del sito e sulla questione – ha detto Coletta – si sono pronunciati Arpa, Asl, Provincia e Comune, riaprire la discarica di Borgo Montello sarebbe una follia. Il secondo punto è la nostra volontà politica, contraria ad ogni ipotesi di riapertura”.

Intanto domani in Provincia si terrà la conferenza dei sindaci convocata da Coletta in accordo con il Presidente Carlo Medici proprio per discutere l’ipotesi di un consorzio tra Comuni che abbia la forza di arrivare ad una chiusura provinciale del ciclo dei rifiuti, realizzando l’impianto che manca. Un sistema già adottato a Coleferro e sarà proprio il sindaco del Comune romano a relazionare raccontando ai colleghi l’iter seguito per raggiungere l’obiettivo scongiurando l’apertura di nuove discariche.