LATINA – La Befana al Goretti è un concerto per pazienti e personale. Domani (domenica 5 gennaio) alle 16,30 nell’atrio principale dell’ospedale di Latina torna per il terzo anno consecutivo l’iniziativa organizzata per allietare la giornata di festa anche a chi è costretto a trascorrerla tra le mura del nosocomio. Sarà il direttore della Uoc di Neurologia Peppino Nicolucci a presentare l’appuntamento che si aprirà con i saluti del sindaco Damiano Coletta e del direttore sanitario dell’ospedale, Sergio Parrocchia. Poi, spazio alla musica con Maria Centra, voce solista; Simone Salvatori alla chitarra classica e la Blues Hospital Band composta da Pietro Del Duca, Ida Ciamarra, Eugenio Pastore, Emanuele Liberti, Remo Farina, Alessandro Camerinelli, Nadino Giardina. La preghiera di ringraziamento sarà letta da Don Giovanni Careddu, cappellano dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Il concerto è a cura di un comitato spontaneo formato da Gabriella Apostolico, Maria Grazia Ciolfi, Licia Pastore, Nancy Piccaro e Rita Salvatori. Collabora all’iniziativa Mad di Fabio D’Achille.