Latina, “Montello resta chiusa”: il marchio corre sui social

LATINA – Alla vigilia del consiglio comunale tematico sulla discarica di Borgo Montello convocato per domani mattina (giovedì 30 gennaio) su richiesta del sindaco Damiano Coletta, si diffonde sui social il marchio che esprime la posizione che Latina Bene Comune vuole condividere con la città: “Montello resta chiusa, prima la bonifica”.

L’assise si tiene in vista della conferenza dei servizi del 5 febbraio in Regione Lazio che dovrà decidere sulla richiesta di Ecoambiente di portare nella discarica alle porte di Latina 38mila metri cubi di nuovi rifiuti. Il primo cittadino chiederà all‘assise di approvare un ordine del giorno comune con il quale si chiede alla Regione – competente per materia – la chiusura totale della discarica di Borgo Montello per l‘alto rischio “di insalubrità che si potrebbe arrecare al territorio e alla qualità della vita” di un territorio già molto provato dal punto di vista ambientale.