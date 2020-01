Motobefana della solidarietà, la spedizione dei Mille da Latina ad Anzio

LATINA – La giornata di sole pieno ha dato una mano alla Motobefana della solidarietà, iniziativa benefica dei Moto Patitori di Latina giunta alla sua 18° edizione, che riscuote sempre grande adesione: quest’anno sono stati raccolti 10 mila euro.

Oltre 3000 persone si sono radunate il 6 gennaio in Piazza della Libertà per salutare il corteo di 1000 motociclisti partiti alla volta di Anzio per consegnare doni alla Casa famiglia La Coccinella. Un pensiero prima della partenza è andato ad Antonio Guiglia il motociclista impegnato con i Moto Patitori scomparso prematuramente nel 2012.