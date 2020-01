Tiziano Ferro a Latina con il marito Victor: il servizio di Chi

LATINA – “Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi 🙄😂”. Tiziano Ferro posta sui social la frase accompagnando il servizio di Chi in edicola oggi 8 gennaio con le foto che lo ritraggono con il marito Victor a Latina (forse non del tutto casuale). Felici i due sorridono all’obiettivo dandosi la mano prima di entrare in casa Ferro dove suoceri e parenti li attendono.