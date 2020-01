Ottica Davoli: Il dettaglio che fa la differenza

1987. In radio debutta l’album “The Joshua Tree” degli U2. Va in onda la prima Tv dei Simpson. Nilde Iotti viene eletta per la terza volta Presidente della Camera. All’epoca lavoravo da “Ottica La Barbera” in via del Corso a Roma, uno degli ottici più antichi ed importanti della capitale, qui ho vissuto l’inizio del grande cambiamento che rivoluzionerà il campo dell’ottica: gli archivi erano cartacei, le montature erano fatte per durare e ogni pezzo si poteva riparare, la molatura passava da quella manuale a quella automatica. Ho appreso tecniche e trucchi per il montaggio che in tempi moderni con i nuovi macchinari mi sono stati utilissimi, ho adoperato prodotti oramai sconosciuti ai più, un bagaglio professionale importante che nel corso degli anni mi è stato utilissimo per affrontare la grande rivoluzione che l’elettronica ci ha permesso.

Era il 3 di luglio, ricordo che pioveva, ed io con il mio motorino Garelli 50 uscivo di casa tutto bardato per la pioggia per andare al lavoro. Arrivai zuppo, il K-way non aveva fatto fino in fondo il suo dovere. Mentre toglievo il parapioggia nell’androne del palazzo antico che ospitava il negozio dove lavoravo, vidi entrare una ragazza, bionda occhi verdi con un taglio di capelli cortissimi ed un paio di buffi occhiali di metallo tondi con la copertura in celluloide rossa. Passando mi sorrise, stavo facendo contorsionismo per sfilarmi la tuta da pioggia, dovevo

essere molto ridicolo e goffo.

Soltanto il giorno dopo trovai l’occasione ed il coraggio di fermarla, lavorava nel negozio di parrucchiere accanto al mio. Anche quello un negozio storico premiato come il più antico del suo genere. Parlandole notai una caratteristica buffa quanto attraente, almeno per me, quando parlava muoveva la punta del naso. I particolari mi hanno sempre incuriosito ed interessato e quello aveva fatto breccia in me. Per farla breve sono 33 anni che muove il naso accanto a me.

Come dicevo i particolari mi hanno sempre interessato, soprattutto nel mio campo, ricerco sempre la tecnica e lo strumento migliore per offrire il meglio ai miei clienti. È li che si notano le differenze del diverso tipo di lavoro, l’accuratezza nel togliere il “filo” (la parte tagliente della lente dopo la sagomatura), spostare la “nervatura” (taglio della lente che consente l’incastro nella montatura) in modo che lo spessore della lente si veda il meno possibile. Tanti piccoli particolari che fanno delle grandi differenze, spesso non vengono notati o presi in considerazione o che al contrario vengono dati per scontati. Iniziamo a dare valore a queste piccole cose, la vendita assistita che pratichiamo nell’Ottica Davoli è un’altra chicca che vi offriamo, un consulente professionale a vostra totale disposizione per tutto il tempo necessario non è poca cosa. Trattiamo comunque delle difficoltà e dobbiamo avere il tatto e le competenze per far si che vengano soddisfatte e risolte nel miglior modo possibile. Questo e tanto altro ancora troverete da Ottica Davoli.