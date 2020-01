Sconfitta di misura per la Benacquista Latina Basket

LATINA – Una partita dura, intensa e molto fisica quella andata in scena sul parquet del PalaBianchini ieri sera in occasione del turno infrasettimanale che ha visto confrontarsi la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Zeus Energy Group Npc Rieti. Una gara iniziata non nel migliore dei modi per i nerazzurri, che hanno, però, dimostrato una grande capacità di reazione nella seconda parte della sfida e, pur commettendo errori a tratti banali, non mollando mai fino all’ultimo secondo. E l’ultimo secondo, in questa occasione, ha mostrato il tiro a fil di sirena di Bolpin, scagliato da oltre metà campo, non riuscire a centrare la retina per il canestro della possibile vittoria, e sancire il successo della compagine ospite sul 72-74. Non sono quindi bastati i 5 uomini in doppia cifra a tingere di nerazzurro il derby laziale, ma non c’è tempo per abbattersi, si deve subito voltare pagina, perché il prossimo appuntamento con i nerazzurri è in programma sabato 19 gennaio dicembre alle ore 20:30, sul parquet del Pala Gianni Asti, dove la Benacquista farà visita a Torino, in questo turno vittoriosa sul campo di Eurobasket Roma (87-92).