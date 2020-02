Basket e volley, difficile per entrambe il turni infrasettimanale

LATINA – Dopo la quarta sconfitta consecutiva, rimediata domenica contro Treviglio, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà impegnata domani (5 febbraio) alle 20.30 in un delicatissimo turno infrasettimanale. I nerazzurri faranno visita all’Eurobasket Roma al Palasport di Cisterna: i capitolini sono reduci dalla vittoria di Scafati, sono a quota 7 in graduatoria e faranno di tutto per agganciare Latina, che li precede di sue sole lunghezze.

Turno infrasettimanale anche per la Top Volley Cisterna, domani alle 20.30. Il sestetto pontino sarà di scena al Pala De Andrè per affrontare il Consar Ravenna, reduce dal successo in 4 set su Monza. I padroni di casa sono settimi in classifica, Cisterna arranca in dodicesima posizione con appena nove punti.