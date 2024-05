MotoAbility, raccolti oltre duemila euro per attivare il progetto a Latina

LATINA – Una festa riuscitissima e un obiettivo pienamente centrato. Grande soddisfazione per “I Tuareg Motoclub” e per la Cooperativa Sociale “Mirability” per l’evento andato in scena domenica 28 aprile nell’area parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa, nel quartiere Q4 di Latina dove in collaborazione con l’Asd In Team, è stata organizzata “MotoAbility”, una manifestazione mirata alla raccolta fondi necessari per finanziare l’attivazione a Latina, prima città nel Lazio, della MotoTerapia Ufficiale con metodo scientifico introdotto in tutta Italia dallo specialista Luca Nuzzo.

Decine di persone si sono mobilitate e detratte le spese si è arrivati ad una somma di 2.220 euro. Un simbolico assegno è stato consegnato dai Tuareg e dagli altri volontari coinvolti sul palco della festa di San Giuseppe Lavoratore, a Latina Scalo.

Grazie ad un virtuale gemellaggio con il comitato parrocchiale, offertosi di collaborare nella raccolta – spiegano dal comitato organizzatore dell’evento – , i generosi motociclisti hanno consegnato ai responsabili di Mirability un assegno simbolico che riportava l’ammontare esatto della cifra, da impiegare nell’acquisto di uno scooter elettrico da mettere a disposizione dei ragazzi speciali con l’assistenza di istruttori qualificati. L’obbiettivo è stato centrato con i cibi, gli spritz e i dolci offerti quel giorno ai numerosi partecipanti, ma anche grazie ad una lotteria che metteva in palio oltre 140 premi offerti da tanti, generosi sponsor. Quell’enorme assegno è stato il coronamento di una giornata di festa, caratterizzata da musica, giochi ed esibizioni di Zumba da parte dei ragazzi seguiti da InTeam. Indimenticabile, inoltre, la sfida di basket andata in scena tra gli stessi ragazzi e i Tuareg, con molte risate e pochi canestri da parte di questi ultimi. Sicuramente si punterà a proporre nuove iniziative nell’immediato futuro, soprattutto per completare la raccolta fondi”.

Per chi voglia donare il iban di Mirability è: IT13N0103014700000005155144 (possibile anche il contributo del 5×1000, attraverso il CF 03193200593).