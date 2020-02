Latina, in Viale Mazzini proseguono spediti i lavori sulle alberature

LATINA – Proseguono spediti i lavori in Viale Mazzini a Latina. Tra i commenti di favorevoli e contrari. intanto il viale che da piazza Dante porta al Tribunale ha cambiato faccia e la cambierà ancora. La ditta incaricata delle opere ha tolto la base dei tronchi e le radici degli alberi abbattuti per far posto ai lecci scelti per sostituire i pini marittimi dopo che questi ultimi si erano rivelati instabili e quindi pericolosi. Abbandonata evidentemente la strada di impiantare gli alberi in una cavità creata nei vecchi tronchi, come aveva anticipato l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio.