Latina: paura in via Svetonio, un forte boato ha allarmato i residenti. Nessuna traccia è stata trovata

“Sono scesi tutti in strada per la paura ma non c’era traccia di cosa sia esploso. Hanno guardato anche sotto le macchine, non c’era fumo, non c’era niente”. Queste le parole di una residente della zona ed è ancora avvolto nel mistero quanto accaduto ieri sera tra via Ezio e via Svetonio a Latina. Poco prima della mezzanotte un forte boato ha allarmato la zona. Tra le ipotesi c’è quella del petardo lanciato in aria. Sul posto carabinieri vigili del fuoco e personale del 118, nessun danno e nessun ferito. Anche i cittadini hanno girato per le strade limitrofe per trovare qualcosa che fosse riconducibile all’esplosione, ma non è stato trovato nulla. Le indagini sono in corso .