APPUNTAMENTI
Primo Maggio Latina 2026: Briga protagonista in Piazza del Popolo insieme ai talenti emergenti
Sarà una grande festa di musica e talento quella in programma il 1° maggio a Latina. A partire dalle ore 18:00, Piazza del Popolo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione del “Primo Maggio Latina”, evento a ingresso libero e gratuito che unisce spettacolo e valorizzazione degli artisti emergenti.
Ospite d’eccezione della serata sarà Briga, tra i nomi più amati della scena musicale italiana contemporanea. L’artista romano porterà sul palco la sua energia e un repertorio capace di spaziare dal rap alle sonorità più melodiche, dopo il successo ottenuto ad Amici – dove è stato finalista e vincitore del Premio RTL 102.5 – e la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 insieme a Patty Pravo.
Accanto a lui si esibiranno i 15 finalisti del contest musicale, protagonisti di un percorso fatto di passione, impegno e talento. Band e artisti emergenti che avranno l’occasione di esibirsi dal vivo davanti al pubblico, conquistando il loro spazio sotto i riflettori.
L’evento si conferma così come un appuntamento centrale per la scena musicale locale e non solo, capace di unire grandi nomi e nuove promesse in un’unica serata.
L’appuntamento è quindi fissato: 1° maggio, ore 18:00, in Piazza del Popolo a Latina. Una serata di musica dal vivo, emozioni e condivisione, aperta a tutti.
APPUNTAMENTI
Lievito, Daniele Silvestri sold out: al D’Annunzio i suoi brani iconici in un inedito arrangiamento per voce e pianoforte elettrico
LATINA – Sabato 2 maggio Lievito vivrà una delle giornate più intense e attese della sua undicesima edizione con uno degli eventi di punta del festival: l’incontro con Daniele Silvestri, in scena al teatro comunale D’Annunzio a partire dalle ore 21, appuntamento (sold out) dal titolo “Parole, musica, partecipazione con Daniele Silvestri”. “Non sarà un concerto né soltanto uno spettacolo, ma un momento di riflessione condivisa. In un arrangiamento inedito per voce e pianoforte elettrico, l’artista eseguirà alcuni dei suoi brani più rappresentativi, tra cui “Sana e robusta Costituzione”, il nuovo singolo pubblicato nelle ultime settimane, che conferma la sua capacità di osservare il presente e tradurlo in musica”, spiegano Da Lievito.
Sul palco il cantautore dialogherà con il direttore artistico della rassegna Renato Chiocca, in un confronto pensato per restituire quella lettura profonda della realtà che da sempre caratterizza il suo percorso artistico. «Ospitare Daniele Silvestri a Lievito – sottolinea Chiocca – significa offrire alla città un’occasione rara di incontro autentico con un artista che ha saputo fare della parola uno strumento di consapevolezza civile. La sua capacità di raccontare il presente attraverso la musica, senza mai rinunciare alla profondità e alla complessità, rappresenta perfettamente lo spirito del festival. Sarà una serata speciale, intensa, in cui il teatro diventerà uno spazio di ascolto, confronto ed emozioni condivise».
La giornata si aprirà alle ore 11 nella sala grande di Palazzo M con la presentazione del volume di Francesco Moriconi “Al limitare della palude. La modernizzazione elettrofinanziaria di Gino Clerici, da Pometia Italica a Littoria”. Il saggio ricostruisce un passaggio cruciale e poco indagato della storia del territorio, riportando alla luce il progetto di Pometia Italica e il ruolo dell’iniziativa privata nella pianificazione urbana precedente alla fondazione di Littoria. Un contributo importante per comprendere le origini del territorio pontino e le sue trasformazioni storiche. L’incontro sarà moderato da Licia Pastore.
Alle 17.30, sempre in sala grande, spazio a una testimonianza di grande valore civile con la giornalista e scrittrice pontina Angela Iantosca che racconterà il suo ultimo libro “Donne. Resistenza. Libertà. Storie di 21 afghane in lotta per la vita”, uscito a febbraio e presentato anche al Senato. Il volume dà voce a 21 donne afghane in fuga dal regime talebano costruendo un parallelo simbolico con le 21 Madri Costituenti: stesso coraggio, stessa forza, stessa battaglia per la libertà e l’autodeterminazione oltre ogni confine geografico e temporale.
L’incontro, a cura di Articolo 21, porterà al centro le loro storie, segnate da divieti e privazioni ma anche da resistenza, consapevolezza e desiderio di futuro. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza in sala di Fatima, una delle giovani testimoni coinvolte nel volume, accompagnata dalla madre Sakina: una testimonianza diretta che offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare da vicino il volto umano di queste battaglie. Dialogherà con l’autrice Raffaele Di Ronza.
Nel pomeriggio torna anche Lievito Kids con “Io so cosa fare”, in programma alle 16 nella sala caminetto di Palazzo M. Protagonista sarà Vanessa Policicchio Rizzoli con il libro “La formula del coraggio”, vincitore del premio letterario Città Cava de’ Tirreni 2025 e del premio Simonetta Lamberti. Attraverso la storia di Coniglio, i bambini saranno accompagnati in una riflessione delicata e concreta sul significato della paura e della fiducia in sé stessi. A seguire, un laboratorio creativo porterà ogni partecipante a realizzare la propria “porta del coraggio”, un’esperienza simbolica e manuale per trasformare le paure in possibilità di crescita. La prenotazione è obbligatoria tramite QR code.
Alle 19, nel cortile di Palazzo M, tornerà anche la musica dal vivo con i Black Tail, progetto indierock di Latina dalle sonorità di matrice americana, capace di muoversi tra atmosfere introspettive e ritmiche alt-rock d’oltreoceano. Reduci dalla recente tournée come gruppo spalla dei Los Lobos, che li ha portati sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 14 febbraio, Cristiano Pizzuti (voce e chitarra), Roberto Bonfanti (batteria), Simone Sciamanna (chitarra) e Cristina Marcelli (basso) accompagneranno il pubblico in un live che farà da ponte verso la serata evento al teatro D’Annunzio, mantenendo il filo rosso della musica come spazio di racconto, ascolto e condivisione.
APPUNTAMENTI
Lievito, il 1° maggio a Palazzo M tra cultura, musica e gusto
Un’intera giornata dedicata alla contemporaneità, all’arte e alla condivisione: il 1° maggio il festival Lievito Festival propone un ricco programma di appuntamenti concentrati a Palazzo M, nel cuore della città.
Si parte alle ore 18 in Sala Grande con la presentazione del libro “Qualcosa è andato storto” di Riccardo Luna. Giornalista tra i più autorevoli in Italia sui temi dell’innovazione e della tecnologia, Luna guiderà il pubblico in una riflessione sul ruolo di internet e del web: da promessa di progresso e democrazia a strumento sempre più ambiguo, spesso utilizzato per destabilizzare gli equilibri sociali. A moderare l’incontro sarà Emanuela Gasbarroni.
Alle 19 spazio alla musica con l’atteso appuntamento di Lievito Jam. Sul palco del cortile di Palazzo M si alterneranno sonorità rock, funky, blues e soul grazie all’energia della band statunitense Mama Nai e degli italiani Working Men. Un live all’insegna dell’improvvisazione e della contaminazione, arricchito dalla presenza di numerosi musicisti e special guest.
Dalle 20 il foyer ospiterà una degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Farina, offrendo al pubblico un momento conviviale tra sapori e prodotti del territorio.
La serata si concluderà alle 21 con la proiezione del cortometraggio “Elda e la Dublo”, finalista al Premio Film Impresa 2026. Il film racconta, attraverso il linguaggio cinematografico, la storia e i valori di un’azienda pontina attiva dal 1937. In sala saranno presenti il regista Massimo Ferrari e la produttrice Gaia Capurso.
Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare le mostre curate da MAD – Museo di Arte Diffusa, sotto la direzione di Fabio D’Achille. In Sala Grande la personale di Mirco Marcacci, “Anatomia dell’assenza”, mentre in Sala Caminetto la collettiva “Donne al centro”, con opere di 25 artiste internazionali dedicate al tema della violenza di genere.
APPUNTAMENTI
Lievito, il nuovo doc di Gianfranco Pannone, il libro di Pier Vittorio Buffa, jazz, bambini e terza età
LATINA – “Dalla pagina allo schermo: scuole stellari”, un progetto della scuola di Via Tasso che intreccia cinema e fumetto e che ha condotto i ragazzi alla realizzazione di un cortometraggio di fantascienza ha aperto il giovedì di Lievito che proseguirà dalle 16.00, con due appuntamenti dedicati all’infanzia e alla terza età. Da una parte, nella sala del caminetto, i bambini dai 6 ai 10 anni saranno coinvolti nella lettura animata “Gira, gira…storia” con Chiara Agresti, un laboratorio che li accompagnerà dalla scoperta dei libri alla creazione di nuovi racconti, in un percorso che stimola immaginazione e pensiero critico. Dall’altra, nella sala grande, “Ben-essere anziani: incontro, salute e comunità” con il dottor Fausto Bonifacio porterà al centro il valore della conoscenza, delle relazioni e della partecipazione culturale nella qualità della vita delle persone anziane.
Due appuntamenti che dialogano tra loro, restituendo l’immagine di una rassegna capace di attraversare le età e di riconoscere nella cultura uno spazio comune. «La divulgazione scientifica – sottolinea il curatore di Lievito Scienza Gianni Morelli – non è solo trasmissione di contenuti, ma costruzione di relazioni e occasione di crescita condivisa, a ogni età».
Seguirà l’appuntamento con il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa, alle 18.00, sempre in sala grande, presenterà il suo ultimo libro “Il pane non può aspettare”, un romanzo che attraversa uno dei momenti più drammatici della storia italiana attraverso lo sguardo di un gruppo di ragazzi chiamati a scegliere, improvvisamente, tra amicizia e guerra. Una narrazione che parla di Resistenza, di radici, di identità e di scelte, e che si inserisce naturalmente nel percorso della giornata. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno.
Alle 19.00 sarà invece la musica a costruire un ponte tra tempi e linguaggi. Nel cortile di Palazzo M, il Giulio Bozzo Quintet porterà in scena “The Time Travelers”, un viaggio nel jazz che attraversa le composizioni di Roy Hargrove e Woody Shaw insieme ai brani originali del gruppo. Un dialogo sonoro che unisce passato, presente e futuro, guidato da Giulio Bozzo, trombettista e leader del quintetto, insieme ad Andrea Cardone al sax alto, G. Prins al pianoforte, Flavio Bertipaglia al contrabbasso e Federico Chiarofonte alla batteria.
A seguire, nel foyer, la consueta degustazione a cura, giovedì, della Strada dei Vini e di Nad Chiosco.
In chiusura di giornata al Cinema Corso alle 21 la presentazione del nuovo documentario di Gianfranco Pannone, Devozioni, con l’intervento dell’autore che dialogherà con il pubblico.
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