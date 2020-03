Coronavirus, 11 nuovi casi pontini. Latina a 53

LATINA Rispetto alla giornata di ieri, si registrano undici nuovi casi positivi, di cui sei trattati a

domicilio. I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (2), Aprilia (5), Fondi (3). Terracina (1). Il nu numero complessivo è ora di 227 positivi.

Non si sono registrati nuovi decessi.

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti

(5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (21) o altre unità operative del Goretti, del Dono

Svizzero di Formia e di Gaeta (58). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della

Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre

problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono 1.739 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.021 persone hanno terminato il periodo di isolamento.