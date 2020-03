Coronavirus, ad Aprilia si riorganizzano gli uffici Anagrafe e Stato Civile

APRILIA – Il Comune di Aprilia informa la cittadinanza che, a partire da questa mattina, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per garantire il contenimento del Covid-19 e al contempo svolgere un servizio comunque indifferibile, gli uffici di Anagrafe e Stato Civile seguiranno nuove modalità di erogazione del servizio, rimanendo chiusi al pubblico.

Per quel che concerne l’ufficio Anagrafe, anche alla luce della proroga della validità dei documenti di identità stabilita nei giorni scorsi, sono sospese le procedure per le nuove carte di identità. Per richiedere informazioni o per casi di particolare gravità e urgenza, è comunque possibile contattare il personale dell’ufficio (e concordare un eventuale appuntamento) al numero 335 1205426, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Lo Stato Civile mette invece a disposizione della cittadinanza un servizio telematico di certificazione: chi ne avesse bisogno può contattare l’ufficio scrivendo una mail indirizzata a ufficiostatocivile@comune.aprilia.lt.it oppure chiamando i seguenti numeri telefonici:

06 92018 203

06 92018 207

06 92018 208

06 92018 209

Per i soli atti di nascita e morte, cittadini e imprese di onoranza funebre saranno ricevuti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento (è possibile contattare l’ufficio telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 11:00).

Limitatamente agli atti di morte, le imprese di onoranza funebre, se necessario, possono ottenere appuntamento anche nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, mentre la reperibilità nella giornata di sabato – sempre per atti di morte – è garantita dalle ore 09:00 alle ore 11:00, sempre previo appuntamento concordato telefonicamente.