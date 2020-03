Coronavirus, disposta autopsia su donna di Formia morta allo Spallanzani

LATINA – Sono attesi per oggi i risultati dell’autopsia disposta su una paziente di 82 anni trasferita allo Spallanzani dall’Ospedale di Formia e residente a Formia. Su questo decesso e su quello di un uomo di 81 anni trasferito a Roma dalla RSA San Raffaele di Cassino, la direzione sanitaria ha disposto l’accertamento diagnostico per stabilire le cause di morte. Lo comunica l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato: “Questo riscontro sarà importante per determinare realmente se la causa del decesso sia attribuibile al covid19 oppure alle altre patologie di cui erano affetti i due pazienti”.