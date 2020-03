Coronavirus, il sindaco di San Felice Circeo: “Le restrizioni attuate finora sono state utili, continuiamo così”

SAN FELICE CIRCEO – Il Comune di San Felice Circeo è stato uno dei primi a mettere in campo le restrizioni per evitare i contagi di Coronavirus. Misure che sembrano aver funzionato bene, al momento, nei dati ufficiali, non risulta nessun positivo. Per parlare di quali azioni sono state messe in campo abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine, con il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, che da medico, oltre che da sindaco, lancia un appello alla sua cittadinanza.

