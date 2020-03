TERRACINA – Appena appresa notizia del primo contagiato, il Comune di Terracina si è attivato per mettere in campo tutte le azioni volte a contenere l’emergenza. Ce lo ha spiegato questa mattina il sindaco facente funzioni Roberta Tintari nel suo intervento in diretta su Radio Immagine in cui ha anche chiesto alla cittadinanza di stare a casa, ma di essere vicini, seppure virtualmente, alle persone più fragili e agli anziani.

