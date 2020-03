Emergenza Coronavirus, l’intervista all’europarlamentare pontino Nicola Procaccini

LATINA – Nel corso dei nostri approfondimenti abbiamo parlato anche di economia, in particolare di alcuni comparti che stanno soffrendo l’emergenza più di altri come quello agricolo. L’europarlamentare pontino, Nicola Procaccini, ha fatto una richiesta urgente alla commissione europea per prorogare le scadenze di tutti i bandi europei in corso, per capire qual è l’obbiettivo di questa richiesta, ma anche per approfondire alcuni aspetti della crisi che sta interessando in particolare il comparto agricolo, abbiamo parlato proprio con l’onorevole questa mattina, speigando anche quali provvedimenti dovranno essere presi per far ripartire l’economia.

ASCOLTA