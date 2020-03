Emergenza Covid-19, raccolta fondi per comprare un videolaringoscopio per il Goretti di Latina

LATINA – L’ Associazione In Ricordo di Daniele ODV ha avviato una raccolta di fondi per un apparecchio da donare al reparto di Rianimazione ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di un sistema completo per videolaringoscopia (Glide Scope Core) che permette al medico di intubare il paziente seguendo la procedura attraverso una telecamera e dunque in massima sicurezza. “Questo perché – spiega Antonietta Parisi, mamma di Daniele – alcuni pazienti hanno la trachea normale altri in emergenza assoluta. Dopo la procedura il paziente viene attaccato al ventilatore permettendogli di respirare e salvandogli la vita”.

Il costo di questo macchinario è di 29.000.00 comprensiva di Iva.

“Per chi volesse aderire anche con una piccola donazione perché tante gocce formano un oceano – spiega Antonietta – c’è l’ Iban della nostra Associazione e basta scrivere nella causale: VIDELARINGOSCOPIO.

Infine inviare per watsapp vostro nome e cognome più indirizzo per consentirci di inviare ricevuta con lettera di ringraziamento, per la trasparenza.

IBAN: IT 29 Z 05296 14700 DR 0080008517

BANCA POPOLARE DI FONDI